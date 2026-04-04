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|2
MARCATORI: 38′ Monaco, 43′ Campaniello
PERUGIA: 1 Vinti, 2 Rondolini, 3 Belloni(77′ Bartolini), 4 Napolano(70′ Bellali), 5 Peruzzi(52′ Ciani), 6 Brunori, 7 Barberini, 8 Perugini, 9 Giardino, 10 Berta(77′ Sheji), 11 Baciocchi(52′ Dodde)
A disposizione: 12 Organai, 13 Bellali, 14 Calzoni, 15 Cesarini, 16 Bevanati, 17 Sheji, 18 Adamo, 19 Bartolini, 20 Ciani, 21 Dodde, 22 Merico
ALL. Luigi Giorgi
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini(91′ Babalola), 8 Mureddu(82′ Chiucchiuini), 9 Campaniello(82′ Raballo), 10 Perin, 11 Monaco
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Chiucchiuini, 15 Raballo, 16 Diousse, 17 Gori, 18 Mazzi, 19 Orlandi, 20 Pasalic, 21 Blini, 22 Samb, 23 Tavanti
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Sabatino Ambrosino
Assistenti: Forina, Neroni
Ammoniti: 41′ Giardino, 84′ Dodde, 86′ Bartolini
Espulsi
-Partita dai ritmi di gioco bassi ma dalla grande intensità in ogni scontro fisico, bravi i ragazzi di Filippeschi a tenere sia fisicamente che mentalmente. Già prima del primo gol era stata l’Empoli la squadra più pericllosa e concreta inf ase offensiva, con il Perugia che invece ha faticato a trovare la conclusione in porta. Al 38′ è Perin che soprende su punizione la dfiesa avversaria con un tocco sotto a cerare la girata al volo di Monaco che si coordina davvero molto bene. Poco dopo è barvo l’Empoli a sfruttare una situazione di contropiede e Campaniello nell’1 contro 1 si mangia l’avversario e con il sinsitro batte Vinti. Il secondo è stato un tempo più di gestione e controllo della partita, con addirittura qualche occasione per chiudere definitivamente la partita, specialmente ad inizio ripresa. Pochi i pericoli corsi nella seconda frazione, tant’è che Filippeschi si fida dei suoi undici titolari e non apporta modifiche fino a 9 minuti dal termine. Arrivano ottime notizie anche dalla partita tra Spezia e Pescara che è terminata in pareggio, adesso sono 14 i punti di stacco tra l’Empoli e lo Spezia che è secondo. Già la prossima partita potrebbe dare la certezza matematica del primo posto, con l’Empoli che affrontera la Salernitana mentre lo Spezia affronta l’ostico Perugia.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
4′: Ritmi bassi in questo inizio partita, le due squadre si studiano.
9′: Attacca ora con maggiore convinzione l’Empoli ma senza riuscire a creare occasioni da gol
12′: Occasionissima Empoli! Monaco trova l’imbucata in area per Mureddu che incrocia col destro ma non trova la porta
16′: Ancora occasione per gli azzurri, stavolta con Campaniello. Grandissima cavalcata in contropiede sulla sinistra di Egan che serve al centro Campaniello che però si fa murare la conclusione da un difensore.
20′: Perugia che sta avendo la meglio nei contrasti fisici ma fatica ad arrivare al tiro
24′: Ritmi lenti e poche occasioni fin qui. Tanto palleggio ma molto compassato.
26′: Cross di Egan per lo stacco aereo sul secondo palo di Mureddo che però non trova lo specchio.
34′: Partita ora più fisica e con più scontri fisici ma poche idee di gioco fin qui.
37′: Magia su punizione di Perin che però trova il palo ad opporsi al suo gol, sul rimbalzo poi la palla sbatte sul piede di Bembnista ma troppo debolmente per impensierire il portiere.
38′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! Ancora su punizione di Perin che stavolta scava il pallone perl’incursione dietro la barriera di Monaco che in girata infila l’angolo opposto e fa 1 a 0
43′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! Ripartenza azzurra dopo un’azione pericolosa del Perugia che inizia con un lancio dalla difesa per la corsa di Campaniello. L’attaccante azzurro rientra bene sul sinistro e poi calcia forte ad aprire mettendo il pallone a fil di palo.
45′: Concessi due minuti di recupero.
46′: Si gira pericolosamente Baciocchi in area di rigore, tiro deviato che finisce di poco fuori.
47′: Finisce il primo tempo.
SECONDO TEMPO
45′: Inizia il secondo tempo!
48′: Pericoloso ancora l’Empoli con Monaco che stoppa il pallone in area piccola ma non riesce a girarsi per la conclusione
51′: Lampo di Monaco dalla distanza che costringe Vinti a respingere con la punta delle dita in angolo.
52′: Ancora pericoloso l’Empoli con lo stacco sul primo palo di Campaniello che trova nuovamente una super parata di Vinti
52′: Nel Perugia fuori Peruzzi dentro Ciani, fuori anche Baciocche dentro Dodde.
53′: Assedio Empoli! Palla che arriva sul secondo palo a Monaco che controlla e calcia trovando in pieno la traversa a portiere battuto.
57′: Prodezza di Versari sullo stacco di testa da posizione ravvicinata di Giardino. Difesa dell’Empoli un po’ lenta a reagire in questo frangente.
58′: Sbaglia un appoggio Rondolini a centrocampo e Monaco prova subito la conclusione in porta vedendo il portiere fuori dai pali, pallone a lato di poco
62′: Conclusione strozzata di Perugini dal limite ma Perugia che spinge maggiormente in avanti
66′: Contropiede azzurro che si chiude con la conclusione dal limite di Perin che però calcia alto.
70′: Nel Perugia fuori Napolano dentro Bellali
72′: Girata in area di Peruzzi, mura la conclusione al difesa azzurra.
75′: Empoli ora più barricato difesa e pronto a ripartire velocemente in contropiede
77′: Nel Perugia fuori Berta e Belloni dentro Sheji e Bartolini
82′: Clamorosa occasione per il Perugia! Giardino prima si vede respingere da Versari il proprio colpo di testa e poi tenta il tap-in da pochi passi ma il portiere azzurro riesce a bloccare il pallone prima che oltrepassi completamente la linea.
82′: Nell’Empoli fuori Mureddu dentro Chiucchiuini, fuori anche Campaniello dentro Raballo
85′: Grandissima chiusura in scivolata da parte di Huqi che insegue e poi recupera Ciani lanciato in velocità
86′: Spizzata di testa di raballo per la corsa di Chiucchiuini che viene atterrato al limite dell’area di rigore da bartolini, per lui solo giallo.
90′: Concessi 5 di recupero
91′: nell’Empoli fuori Fiorini dentro Babalola
93′: Tiene bene palla Monaco alla bandierina e riesce a passare sul difensore servendo al centro un compgano che si fa però
95′: Finisce la partita!
Che forti i nostri ragazzini ❤️
Non conosco i risultati degli altri ma a 5 giornate dal termine almeno 12 punti di vantaggio sono tanti
scusate ma Busiello è infortunato?
In una telecronaca della partita di qualche settimana fa … così hanno detto … evidente che è stato un infortunio piuttosto importante … visto che non gioca da diversi mesi !
Empoli 59
Spezia 45 a cinque giornate dal termine
Ma il primo va diretto in primavera 1 o ci sono le finali?
Va diretta
La redazione può rispondere a Stefano F
Se si vince la prossima campionato finito
Basta un pareggio.
Due precisazioni.
1) la prima classificata va in Primavera 1 direttamente senza passare dai playoff
2) non è vero che sabato prossimo basta il pareggio per avere la matematica certezza della promozione.
Per avere la matematica certezza dopo la partita di sabato a Salerno l’Empoli deve vincere e lo Spezia non andare oltre il pareggio nella gara che disputerà a Perugia. Matematica ci sarebbe anche se l’Empoli pareggiasse ma in tal caso lo Spezia non deve vincere. Se l’Empoli vince e lo Spezia vince la matematica certezza non c’è perché l’Empoli andrebbe a 62 e lo Spezia a 48 dopo di che mancano 4 giornate alla fine (=12 punti). E il 18 aprile l’Empoli gioca a Petroio proprio con lo Spezia (con cui ha perso la gara di andata). Quindi in teoria – caso ai limiti del possibile ma da tenere presente se vogliamo parlare di matematica – lo Spezia potrebbe vincere a Empoli e le successive 3 partite e l’Empoli perdere sia con lo Spezia sia le successive 3. In tal caso il Campionato lo vincerebbe lo Spezia per aver vinto gli scontri diretti. Questo per dare una corretta informazione. E ora facciamo pure gli scongiuri del caso!!!
a casa mia 48+12 fa 60. Magari ho capito male io. Però in caso di vittoria con + 14 è matematica la promozione
Sì, infatti i conti di Fioravanti mi sembrano sbagliati. Se l’Empoli vince ha già vinto il campionato, ma anche con un pareggio e stesso risultato per lo Spezia. Quattordici punti non si possono fare in quattro giornate…..
Da rallegrarsi per il primo goal segnato in stagione (IN PRIMAVERA … IN NAZIONALE INVECE HA GIA’ TIMBRATO IL CARTELLINO) da parte di Campaniello (anche lui qualche problema fisico durante la stagione … tanto che non ha giocato moltissimo), ma soprattutto per Monaco che ha superato i 20 goal in stagione (Se non erro siamo a 21) ………….
Difesa di alto livello organizzata e sincronizzata fra di loro . Magari giocasse così anche la nostra della prima squadra.
e basilare che la nostra prima squadra conquisti il prima possibile la salvezza.
Eh si, con la nidiata dei 2007/2008 poi decolliamo.
Massy e Cuorematto scusate ma i conti non li sapete fare voi! Fioravanti ha scritto giusto…leggete bene
a casa mia 14 punti a 4 gg dalla fine bastano x essere promossi. Quindi se ora son 14, e la prossima si vince, bastano. Anche a vincere lo Spezia rimane a 14 punti. Il Fioravanti mi par di capire diceva che non bastavano. Io ho capito così. Quindi ha sbagliato lui
ERRATA CORRIGE
Devo chiedere scusa ai nostri lettori ma Massy e Cuorematto hanno perfettamente ragione. De l’Empoli vince, indipendentemente dal risultato dello Spezia, ha vinto il Campionato. Chissà perché nel calcolo ho coinsiderato 60-48= 12 e non 14! Succede!