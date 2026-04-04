PERUGIA 0 EMPOLI 2

MARCATORI: 38′ Monaco, 43′ Campaniello

PERUGIA: 1 Vinti, 2 Rondolini, 3 Belloni(77′ Bartolini), 4 Napolano(70′ Bellali), 5 Peruzzi(52′ Ciani), 6 Brunori, 7 Barberini, 8 Perugini, 9 Giardino, 10 Berta(77′ Sheji), 11 Baciocchi(52′ Dodde)

A disposizione: 12 Organai, 13 Bellali, 14 Calzoni, 15 Cesarini, 16 Bevanati, 17 Sheji, 18 Adamo, 19 Bartolini, 20 Ciani, 21 Dodde, 22 Merico

ALL. Luigi Giorgi

EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini(91′ Babalola), 8 Mureddu(82′ Chiucchiuini), 9 Campaniello(82′ Raballo), 10 Perin, 11 Monaco

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Chiucchiuini, 15 Raballo, 16 Diousse, 17 Gori, 18 Mazzi, 19 Orlandi, 20 Pasalic, 21 Blini, 22 Samb, 23 Tavanti

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Sabatino Ambrosino

Assistenti: Forina, Neroni

Ammoniti: 41′ Giardino, 84′ Dodde, 86′ Bartolini

Espulsi

-Partita dai ritmi di gioco bassi ma dalla grande intensità in ogni scontro fisico, bravi i ragazzi di Filippeschi a tenere sia fisicamente che mentalmente. Già prima del primo gol era stata l’Empoli la squadra più pericllosa e concreta inf ase offensiva, con il Perugia che invece ha faticato a trovare la conclusione in porta. Al 38′ è Perin che soprende su punizione la dfiesa avversaria con un tocco sotto a cerare la girata al volo di Monaco che si coordina davvero molto bene. Poco dopo è barvo l’Empoli a sfruttare una situazione di contropiede e Campaniello nell’1 contro 1 si mangia l’avversario e con il sinsitro batte Vinti. Il secondo è stato un tempo più di gestione e controllo della partita, con addirittura qualche occasione per chiudere definitivamente la partita, specialmente ad inizio ripresa. Pochi i pericoli corsi nella seconda frazione, tant’è che Filippeschi si fida dei suoi undici titolari e non apporta modifiche fino a 9 minuti dal termine. Arrivano ottime notizie anche dalla partita tra Spezia e Pescara che è terminata in pareggio, adesso sono 14 i punti di stacco tra l’Empoli e lo Spezia che è secondo. Già la prossima partita potrebbe dare la certezza matematica del primo posto, con l’Empoli che affrontera la Salernitana mentre lo Spezia affronta l’ostico Perugia.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Ritmi bassi in questo inizio partita, le due squadre si studiano.

9′: Attacca ora con maggiore convinzione l’Empoli ma senza riuscire a creare occasioni da gol

12′: Occasionissima Empoli! Monaco trova l’imbucata in area per Mureddu che incrocia col destro ma non trova la porta

16′: Ancora occasione per gli azzurri, stavolta con Campaniello. Grandissima cavalcata in contropiede sulla sinistra di Egan che serve al centro Campaniello che però si fa murare la conclusione da un difensore.

20′: Perugia che sta avendo la meglio nei contrasti fisici ma fatica ad arrivare al tiro

24′: Ritmi lenti e poche occasioni fin qui. Tanto palleggio ma molto compassato.

26′: Cross di Egan per lo stacco aereo sul secondo palo di Mureddo che però non trova lo specchio.

34′: Partita ora più fisica e con più scontri fisici ma poche idee di gioco fin qui.

37′: Magia su punizione di Perin che però trova il palo ad opporsi al suo gol, sul rimbalzo poi la palla sbatte sul piede di Bembnista ma troppo debolmente per impensierire il portiere.

38′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! Ancora su punizione di Perin che stavolta scava il pallone perl’incursione dietro la barriera di Monaco che in girata infila l’angolo opposto e fa 1 a 0

43′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! Ripartenza azzurra dopo un’azione pericolosa del Perugia che inizia con un lancio dalla difesa per la corsa di Campaniello. L’attaccante azzurro rientra bene sul sinistro e poi calcia forte ad aprire mettendo il pallone a fil di palo.

45′: Concessi due minuti di recupero.

46′: Si gira pericolosamente Baciocchi in area di rigore, tiro deviato che finisce di poco fuori.

47′: Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

48′: Pericoloso ancora l’Empoli con Monaco che stoppa il pallone in area piccola ma non riesce a girarsi per la conclusione

51′: Lampo di Monaco dalla distanza che costringe Vinti a respingere con la punta delle dita in angolo.

52′: Ancora pericoloso l’Empoli con lo stacco sul primo palo di Campaniello che trova nuovamente una super parata di Vinti

52′: Nel Perugia fuori Peruzzi dentro Ciani, fuori anche Baciocche dentro Dodde.

53′: Assedio Empoli! Palla che arriva sul secondo palo a Monaco che controlla e calcia trovando in pieno la traversa a portiere battuto.

57′: Prodezza di Versari sullo stacco di testa da posizione ravvicinata di Giardino. Difesa dell’Empoli un po’ lenta a reagire in questo frangente.

58′: Sbaglia un appoggio Rondolini a centrocampo e Monaco prova subito la conclusione in porta vedendo il portiere fuori dai pali, pallone a lato di poco

62′: Conclusione strozzata di Perugini dal limite ma Perugia che spinge maggiormente in avanti

66′: Contropiede azzurro che si chiude con la conclusione dal limite di Perin che però calcia alto.

70′: Nel Perugia fuori Napolano dentro Bellali

72′: Girata in area di Peruzzi, mura la conclusione al difesa azzurra.

75′: Empoli ora più barricato difesa e pronto a ripartire velocemente in contropiede

77′: Nel Perugia fuori Berta e Belloni dentro Sheji e Bartolini

82′: Clamorosa occasione per il Perugia! Giardino prima si vede respingere da Versari il proprio colpo di testa e poi tenta il tap-in da pochi passi ma il portiere azzurro riesce a bloccare il pallone prima che oltrepassi completamente la linea.

82′: Nell’Empoli fuori Mureddu dentro Chiucchiuini, fuori anche Campaniello dentro Raballo

85′: Grandissima chiusura in scivolata da parte di Huqi che insegue e poi recupera Ciani lanciato in velocità

86′: Spizzata di testa di raballo per la corsa di Chiucchiuini che viene atterrato al limite dell’area di rigore da bartolini, per lui solo giallo.

90′: Concessi 5 di recupero

91′: nell’Empoli fuori Fiorini dentro Babalola

93′: Tiene bene palla Monaco alla bandierina e riesce a passare sul difensore servendo al centro un compgano che si fa però

95′: Finisce la partita!