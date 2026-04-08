Come già accennato nel commento post-gara di Perugia-Empoli, adesso la vittoria del campionato è veramente ad un passo per gli azzurri. Dopo aver sconfitto una delle dirette inseguitrici, e dopo il pareggio tra Spezia e Pescara, manca solo la matematica per iniziare i festeggiamenti. Sabato ad attendere i ragazzi di Filippeschi ci sarà un’agguerrita Salernitana, a caccia di punti per tenersi lontana dalla zona playout. Potrete seguire il match con la nostra cronaca scritta live o in diretta streaming sul canale Youtube dell’Empoli a partire dalle ore 15:00. Ma cosa servirebbe per avere la certezza del primo posto? Gli azzurri si trovano attualmente a 59 punti in classifica con un margine di 14 sullo Spezia secondo a cinque giornate dalla fine. Questo significa che, in caso di vittoria sulla Salernitana, l’Empoli non potrebbe essere in alcun modo rimontato con quattro giornate dal termine. In caso di pareggio, tuttavia, ci sarebbe ancora una possibilità. Nella stessa giornata, infatti, si sfideranno anche Spezia e Perugia rispettivamente seconda e quarta (a pari punti con l’Avellino terzo). In caso di vittoria degli umbri il margine di vantaggio rimarrebbe comunque insormontabile, mentre con il successo dei liguri verrebbe tutto rimandato alla giornata successiva dove si affronteranno proprio Spezia ed Empoli. In questo senso quindi l’Empoli può contare su due risultati su tre nel match tra le inseguitrici. A prescindere dal risultato di Salerno rimangono tagliate fuori dalla corsa al primo posto Avellino e Perugia. In caso di sconfitta o pareggio a Salerno, e allo stesso tempo vittoria dello Spezia, il campionato verrebbe comunque deciso nella giornata successiva nello scontro diretto. In questo scenario lo Spezia potrebbe contare sugli scontri diretti, al momento a loro favorevoli, ma ciò dovrebbe coincidere con un Empoli che raccoglie meno di due punti nelle tre giornate rimanenti (esclusa la partita con lo Spezia appunto) ed i liguri che facciano quattro vittorie su quattro. Al di là di ogni possibile conto matematico è giusto fare i complimenti ai ragazzi, oltre che a mister Filippeschi e al suo staff, per la straordinaria cavalcata di questa stagione che li ha visti praticamente sempre al comando.