|SALERNITANA
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MARCATORI:
SALERNITANA: 1 Guacci, 2 De Amicis, 3 Petrucci, 4 Trevisone, 5 Torma, 6 Versa, 7 Ferrarese, 8 Coppola, 9 Lombardi, 10 Belfiore, 11 Leotta
A disposizione: 12 Marino, 13 Giudice, 14 Carpentieri, 15 Natale, 16 Fabozzi, 17 Russo, 18 Valentino, 19 Paudice, 20 Nicolosi, 21 Ponziglione, 22 Barba, 23 Capasso
ALL. Guglielmo Stendardo
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Perin, 9 Raballo, 10 Chiucchiuini, 11 Monaco
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Mureddu, 15 Pasalic, 16 Gori, 17 Samb, 18 Mazzi, 19 Tavanti, 20 Orlandi, 21 Blini, 22 Blazic, 22 Diousse
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Mario Leone
Assistenti: Moschella,Celestino
Ammoniti:
Espulsi:
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