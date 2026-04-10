L’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi ha parlato a Canale 88 in vista della sfida di domenica contro il Padova.
“Ci aspetta un finale di stagione importante – ha dichiarato –, in cui siamo chiamati a difendere la categoria. Veniamo da una sconfitta che brucia: dobbiamo lavorare su tanti aspetti, preparare la gara di domenica al meglio e arrivare carichi alla partita.
“Contro il Padova mi aspetto una gara molto difficile – ha aggiunto –, come del resto lo sono tutte in un campionato molto competitivo, dove manchiamo da quattro stagioni. Troviamo una squadra che ha avuto delle difficoltà come noi e dovremo andare in campo con tutta la voglia e la concentrazione per portare a casa il massimo della posta in palio. Questa squadra ha dimostrato in alcune gare di avere la personalità e la cattiveria giusta per potersela giocare. Ripartiamo da qui, da quello che abbiamo dimostrato di saper fare e portiamocelo a Padova”.
“I tifosi e la città ci sono stati vicini nei nostri percorsi – ha concluso Corsi –, accompagnando la crescita dei ragazzi con pazienza e aspettandoli. Siamo arrivati a una fase importante e delicata, e c’è bisogno di loro. Gli oltre 500 di Genova ci hanno reso orgogliosi e sarebbe bello poterli vedere anche a Padova e dare loro una soddisfazione”.
….sinceramente, quello che dice questa signora, per me non ha nessuna valenza.
per me dovevate pensarci prima..di fare questa rosa di raccattati..difficile salvarsi con questi giocatori scarsi e senza attributi..perdere a Padova è avere un piede nella fossa
Personaggio che ha solo contriubuto all’allonatamento della società e che, per quel che mi riguarda non ha dato niente. In maratona è considerata zero
Quoto al 150% quello che dici. Da quando è entrata in società, niente più presentazione della squadra, zero feeling tra città e squadra. Ha fatto diventare l’empoli calcio un entità esterna al territorio.
Rebecca chi?????
Solo ovvietà e frasi fatte. Se la società deve farsi sentire non è questo il modo.
…e menomale che quando passò dal marketing al ruolo più dirigenziale stava attenta e voleva monitorare anche le pulci a livello di spese (catering ed altre “sciocchezze” per una società che fattura tanti milioni come l’Empoli) e non vedeva/capiva che c’erano rubinetti aperti dove uscivano soldi a perdere (verso procuratori ecc.e persone che avevano ruoli in dirigenza/società accanto a lei). Fare l’Amministratore delegato e non sapere fare nemmeno i “conti della serva” di una casalinga e nemmeno avere l’abc della partita doppia è l’esempio lampante della non meritocrazia della società Italiana (con ruoli apicali addirittura!).
in 5 righe hai descritto il male di quello che io chiamo il capitalismo all’italiana! non importa quanto grande sia l’azienda, non importa quanto intelligente o meno siano i figli, l’azienda per equilibri familiari va cmq a loro! E infatti vediamo quante aziende grandi, penso alla fiat, e quante piccole del circondario sono fallite o andate in malora…e i giovani italiani validi li vedi nele strade di londra, berlino, varsavia, new york, etc dirigere grosse aziende!
ma l’italiano medio crede sempre che la colpa sia l’euro, l’unione europea e istituzione metafisiche simili…
Tutto vero, verissimo quello che dite.
Adesso, però, è il momento di fare l’ultimo sforzo: tutti uniti e compatti a sostenere una squadra che ha mostrato quantomeno grossi limiti caratteriali (non voglio aggiungere limiti tecnici per non atterrirli e nemmeno motivazionali per non disprezzarli).
Alla fine e solo alla fine, la classifica finale avrà emesso il suo verdetto, tireremo le somme e non risparmieremo le eventuali critiche.
mi dispiace .. ma i problemi sono iniziati ad arrivare quando lei ha preso potere in società.. prima il fallimento immediato della divisione femminile e poi, pian piano, depauperamento societario maschile…
che parli adesso, al 09/04, dopo una stagione in cui nessuno della pre si denza abbia detto una parola vale zero…
e mi ricordo ancora la sua scappata dalla conferenza stampa del nuovo DS prima che si iniziasse a fare le domande..
Macché vole questa? Non viene più nemmeno allo stadio per andare a vedere l’Arezzo dove gioca il su compagno …La cosa che mi fa comunque imbestialire è che andremo in C (o anche in caso di salvezza non cambierà assolutamente nulla perché questa società non esiste più!) e rimarranno questi a farsi compatire e prenderci in giro e con i soliti noti che gli battono le mani!!! Una parola sola mi viene da dirti: per piacere sparisci dalla nostra vista!!!!!!!!!!!
Ho avuto una visione: Mi è apparsa la signora. Allora esiste davvero!
Ahahahahaha esiste…esiste….ma chissà da quale pianeta arriva: per lei la squadra ha dimostrato di avere personalità e cattiveria.
dice bene,paga sempre qualcosa hai tifosi,rimettere il Ghelfi urgente ………
Non so quale sarà il futuro dell’Empoli a livello societario con Fabrizio che credo sia arrivato fisiologicamente al capolinea. Questo soggetto va però messo fuori dal club, che resti Fabrizio o meno. Non credo che rappresenti Empoli e nessun tifoso empolese. Questo il mio pensiero ma non solo
cambia lavoro in c non avrai più lo stipendio . se non vendete .
E poi ero io quello cattivo !
Io voglio lo Stadio punto cosa succede , succede a Giugno io smonto la ferraglia !
Questa esiste davvero? Mamma mia. Disertate Padova e fine
“Questa squadra ha dimostrato in alcune gare di avere la personalità e la cattiveria giusta per potersela giocare.”
Ma che partite ha visto fino ad adesso?….
Io sono sincero: mi sento preso per i fond…lli!!!
Son proprio le due cose che fanno difetto da agosto a ora.
Si certo, se abbiamo reso così tanto orgogliosa che non ci hai fatto fare nemmeno un po’ di fotografie.
Ma guarda questa non si è mai vista e sentita ora ha paura di non prendere più lo stipendio da papi e spunta fuori dal cucuzzolo
il dubbio è se sono frasi dette di pancia e di cuore azzurro oppure qualcuno gli ha detto di buttare due frasi per accontentare questi poveri tifosi…voglio sperare e credere nella prima!
Questi commenti sono il risultato di una comunicazione societaria pari a zero, mi dispiace enormemente ma il silenzio degli ultimi mesi sta scavando una fossa troppo grande.
Sarò sempre riconoscente al Cor si per questi 30 anni eccellenti, gli farei un monumento perchè se lo merita, il rispetto è ai massimi livelli per lui e di conseguenza per sua figlia però ripeto che gli errori nella comunicazione sono troppo evidenti, un silenzio che fa male.
Adesso è il momento di sostenere i nostri colori e la nostra fede le polemiche le faremo a giochi fatti.
AVANTI AZZURRO.
Classica “figlia di papà”,
fortunata per nascita ma decisamente non all’altezza.