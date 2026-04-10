L’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi ha parlato a Canale 88 in vista della sfida di domenica contro il Padova.

“Ci aspetta un finale di stagione importante – ha dichiarato –, in cui siamo chiamati a difendere la categoria. Veniamo da una sconfitta che brucia: dobbiamo lavorare su tanti aspetti, preparare la gara di domenica al meglio e arrivare carichi alla partita.

“Contro il Padova mi aspetto una gara molto difficile – ha aggiunto –, come del resto lo sono tutte in un campionato molto competitivo, dove manchiamo da quattro stagioni. Troviamo una squadra che ha avuto delle difficoltà come noi e dovremo andare in campo con tutta la voglia e la concentrazione per portare a casa il massimo della posta in palio. Questa squadra ha dimostrato in alcune gare di avere la personalità e la cattiveria giusta per potersela giocare. Ripartiamo da qui, da quello che abbiamo dimostrato di saper fare e portiamocelo a Padova”.

“I tifosi e la città ci sono stati vicini nei nostri percorsi – ha concluso Corsi –, accompagnando la crescita dei ragazzi con pazienza e aspettandoli. Siamo arrivati a una fase importante e delicata, e c’è bisogno di loro. Gli oltre 500 di Genova ci hanno reso orgogliosi e sarebbe bello poterli vedere anche a Padova e dare loro una soddisfazione”.