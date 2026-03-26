Salvatore Elia è uno degli acquisti più importanti effettuati dall’Empoli nella scorsa estate. Arrivato dallo Spezia, il classe ’99 si è subito guadagnato i gradi di titolare della squadra con ottime prestazioni. Impiegato da tutti e tre gli allenatori avuti in questa stagione, Pagliuca, Dionisi e adesso Caserta, ha totalizzato finora 28 presenze con due reti e nove assist realizzati dimostrandosi un autentico jolly capace di giocare come esterno sia a destra che a sinistra.

Anche Mister Caserta, nel corso di una recente intervista, ha evidenziato che Elia è il classico giocatore che in Serie B può spostare gli equilibri e fare la differenza dando imprevedibilità e qualità alla manovra. Non è un caso che il giocatore sia in testa alle varie classifiche di rendimento in termini di assist (9), dribbling (29) ,cross riusciti (34) e dei falli subiti (57). A conferma di questo, come riportato anche dalle nostre pagelle nei dopo gara, è quasi sempre risultato uno dei migliori in campo nelle partite giocate. Nell’ultima gara con il Pescara è rimasto ai box a causa di un leggero infortunio ma a breve dovrebbe rientrare in gruppo. In questo rush finale di campionato sarà fondamentale averlo a disposizione in modo che, con le sue giocate, possa aiutare la squadra nel raggiungimento della salvezza.

Ricordiamo che il giocatore ha firmato un contratto con l’Empoli fino al giugno del 2028 e, visto l’ottimo rendimento, nella prossima estate non mancheranno interessamenti da parte di altre società verso di lui….