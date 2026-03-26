Salvatore Elia è uno degli acquisti più importanti effettuati dall’Empoli nella scorsa estate. Arrivato dallo Spezia, il classe ’99 si è subito guadagnato i gradi di titolare della squadra con ottime prestazioni. Impiegato da tutti e tre gli allenatori avuti in questa stagione, Pagliuca, Dionisi e adesso Caserta, ha totalizzato finora 28 presenze con due reti e nove assist realizzati dimostrandosi un autentico jolly capace di giocare come esterno sia a destra che a sinistra.
Anche Mister Caserta, nel corso di una recente intervista, ha evidenziato che Elia è il classico giocatore che in Serie B può spostare gli equilibri e fare la differenza dando imprevedibilità e qualità alla manovra. Non è un caso che il giocatore sia in testa alle varie classifiche di rendimento in termini di assist (9), dribbling (29) ,cross riusciti (34) e dei falli subiti (57). A conferma di questo, come riportato anche dalle nostre pagelle nei dopo gara, è quasi sempre risultato uno dei migliori in campo nelle partite giocate. Nell’ultima gara con il Pescara è rimasto ai box a causa di un leggero infortunio ma a breve dovrebbe rientrare in gruppo. In questo rush finale di campionato sarà fondamentale averlo a disposizione in modo che, con le sue giocate, possa aiutare la squadra nel raggiungimento della salvezza.
Ricordiamo che il giocatore ha firmato un contratto con l’Empoli fino al giugno del 2028 e, visto l’ottimo rendimento, nella prossima estate non mancheranno interessamenti da parte di altre società verso di lui….
Ma è possibile che si debba parlare sempre di cessioni e mai di formare un gruppo con i migliori giocatori della rosa in modo da affrontare il campionato seguente puntando ad obiettivi realizzabili … non solo sulla carta …ma reali … Qualche anno fa non era così … ne vendevi al massimo un paio e poi mantenevi la fisionomia dell’anno prima …integrando nuovi acquisti … su cui fare anche una scommessa … Se davvero le possibilità di poterlo fare … ormai sono andate a farsi benedire … forse sarebbe il caso che “qualcuno” si faccia da parte … ok più di venticinque anni di ottime cose … ma tutto prima o poi finisce …………….
Ne ha parlato solo il Chelli
Abbiamo quattro o cinque buonissimi giocatori: il dramma grosso di quest’anno è che non sono diventati una squadra.
Elia salvaci tu 🙏
cosi top insieme a shpendi che stiamo rischiando di retrocedere..
mamma mia che articoli
Che discorsi…stai a vedere è colpa loro 🤦
Top Gun …
ma di che si ragiona 12 partite che un si vinceva e da novembre in casa ….
fenomeni di sto caxxo !
anche Baldanzi se visto Asslani se visto
Ricci vediamo …
maremma impestata
@ ENRICO: leggi e smetti di scrivere ca..ate!
Metti le palle perse dove se preso gol …
metti che non sa difendere, e metti che un fa gol …
ma di che di ragiona da noi sembra buono mettilo in una squadra di mezza classifica in serie A , un Como un Bologna , Atalanta non vede campo nemmeno col cannocchiale !
posate il Tavernello per favore !
Fai festa tu fai più bella figura…
Te posa il fiasco , magari il Tavernello !
Enrico rifletti bene prima sempre di prendere posizioni estreme. Se mi dici che Elia non è giocatore da A posso anche darti ragione, non so nemmeno se ci ha mai giocato. Se a 27 anni sei in B probabilmente quella è la tua giusta collocazione. Ma in B non puoi dire che fa schifo. Via per la categoria è un bel birillo. Così come per l’Empoli attuale, dove è uno dei 3 4 meglio. Su questo non ci sono discussioni. Poi puoi dire che non ti piace, che lo vorresti in un altro ruolo, tutto quello che vuoi, ma non che a questi livelli non sia un giocatore importante
preferisco il sangiovese
uno su cui puntare assolutamente, aggiungerei Fulignati, Lovato e Stiven, poi aggiungerei lo stadio e infine un bel socio per il nostro grande pre siden te…
Chiedo troppo lo so ma sognare non costa niente.
ma come grande?
grandissimo, oserei dire esagerato Presy
Il nostro Beatoamato !!!
Top player? calma lo vorrei vedere in una squadra importante il prossimo campionato se sarà ancora top , Baldanzi sembrava che dovesse essere un campione e invece…..
Bravo Vecchio !a me chi fa quel ruolo o sai difendere , o fai 7 / 8 gol minimo ma minimo…
Non sapete neanche leggere? Top player per la serie B
E noi dove siamo! no perché sembriamo cascati in promozione , 12 partite senza vincere , e da novembre che un si vinceva in casa , e lui col Pescara non c’era,
lo devo riscrivere no perché se vuoi vado all’infinito …
MAREMMA IMPESTATA!!!
Quindi le sorti di una squadra di 20 giocatori la decide un solo uomo? O si gioca in 16 compreso chi subentra?
Quelli top le decidono fatela finita che mondo è mondo e stato sempre così , incominciare ad essere no ridicoli di più state anche stancando !
Sei te e quell’altro che avete parlato di squadre di serie A, non so se non capisci o fai apposta…
Continua pure, stai facendo figure ridicole a ripetizione
Sei un’altro mettiti in fila lo sai in quanti si sono mangiati le parole !e la vedo lunga , ma a livello del nostro Beatoamato anche un po’ meglio sono più giovane quindi più lucido …
X la partita del under 21 pubblico delle grandi occasioni al castellani, 100 spettatori raccattapalle compresi.
Pensa un po’ un c’è appartenenza per la città e i colori della città ci sarà per la nazionale …
No Stadio Cattedrale nel deserto …
Stadio ma per la città e i tifosi iniziamo una nuova era fatta solo di tifosi Azzurri !
potevo giocare io oggi.sono il meglio voi non siete nessuno
Elia, per me, è mezzo Empoli. Ha giocato quasi tutta la stagione fuori ruolo ed è sempre stato il migliore.
Infatti quest’anno siamo solo “mezzo Empoli”, perché un ce n’è attri
Mi raccomando, in estate vendiamolo…
si vende e gioca i mi figliolo che e’ meglio