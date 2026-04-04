Si torna a giocare e si entra nella tornata finale di questo campionato di serie B. Lunedi gli azzurri saranno di scena a Marassi contro la Samp in una gara importante all’interno dell’attuale lotta salvezza. Partita non semplice che sarà giocata in un ambiente molto caldo. Vediamo le ultime:
In casa azzurra si dovrebbe ripartire da quel 4-3-1-2 visto contro il Pescara. Non ci sarà Elia per il solito problema all’adduttore e per squalifica mancherà Degli Innocenti. In cabina di regia tornerà titolare Ghion spostando Yepes a sinistra: dubbio però tra lo spagnolo ed Ignacchiti. Haas non al meglio ma sarà tra i convocati. In tema di ballottaggi è praticamente totale quello per andare in avanti al fianco di Shpendi, il nome di Fila potrebbe essere un passo più avanti seguito da Popov e Nasti. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Candela ma Ebuehi resta da attenzionare.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Degli Innocenti, Elia, Romagnoli
Mister Caserta sa che andremo a giocare una gara difficile da molti punti di vista ma la squadra sta bene e sa che dipende tutto da noi.
La Samp di Lombardo dovrebbe adottare un 4-2-3-1 nella gara di domani. In avanti dovrebbe agire Coda anche in virtù della squalifica di Brunori. Da capire le condizioni dell’ex Henderson che ha avuto un problema ma potrebbe essere tra i convocati. Dalla squalifica rientra Esposito che dovrebbe andare a mettersi nei due davanti alla difesa. In difesa ballottaggio Cicconi-Giordano per il terzino sinistro. Sempre guardando alla difesa sarà titolare l’altro ex, Viti. Non ci sarà Pafundi ed al suo posto andrà Cherubini. Out Venuti e Hadžikadunić.
Il tecnico Lombardo indica la prima di sei finali nella gara di lunedi con gli azzurri
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
4-2-3-1: Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Cicconi; Esposito, Conti; Begic, Cherubini, Pierini; Coda.
4-3-1-2: Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Ghion, Yepes; Saporiti; Shpendi, Fila.
Assenza di Elia gravissima, però stavolta saremo noi in superiorità a centrocampo….
Candela e Moruzzi sulle fasce dovranno vincere i rispettivi duelli con Begic e Cherubini.
Magnino dovrà essere bravo a limitare Pierini fra le linee.
Fulignati
Candela Lovato Guarino Moruzzi
Magnino Ghion Ignacchiti
Saporiti
Fila Shpendi
Samp molto (troppo?) sbilanciata in avanti con 4 giocatori offensivi più Cicconi da terzino, se la formazione è questa ci sono buone probabilità di fare risultato.
Però avrà trentamila tifosi a spingerla.
Quelli non scendono in campo…
preferisco tutta la vita i tifosi dell’ Empoli che quelli della Sampdoria! saremo freddi, distaccati, quasi borghesi, ma non andiamo agli allenamenti a minacciare i giocatori e le loro famiglie! alla fine è solo sport, se si vince o si perde, domani cmq il sole sorgerà e il 10 c’è da pagare il mutuo!
i tifosi empolesi sono bubboloni, magari tirano qualche bestemmia, ma in fondo in fondo sono dei bonaccioni
Ci vorrebbe una via di mezzo, no violenza ma un po’ di contestazione quando ci vuole. Qua invece sempre applausi anche dopo figure di m.
ma icche’ tuvvoi contestare
sufficiente fischiare a fine partita e che i’Presy un selabbia a male
e’ grassa che siamo tra i professionisti
💙👍🏼
👍
noi 250
Siamo molti di più