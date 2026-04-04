Si torna a giocare e si entra nella tornata finale di questo campionato di serie B. Lunedi gli azzurri saranno di scena a Marassi contro la Samp in una gara importante all’interno dell’attuale lotta salvezza. Partita non semplice che sarà giocata in un ambiente molto caldo. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe ripartire da quel 4-3-1-2 visto contro il Pescara. Non ci sarà Elia per il solito problema all’adduttore e per squalifica mancherà Degli Innocenti. In cabina di regia tornerà titolare Ghion spostando Yepes a sinistra: dubbio però tra lo spagnolo ed Ignacchiti. Haas non al meglio ma sarà tra i convocati. In tema di ballottaggi è praticamente totale quello per andare in avanti al fianco di Shpendi, il nome di Fila potrebbe essere un passo più avanti seguito da Popov e Nasti. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Candela ma Ebuehi resta da attenzionare.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Degli Innocenti, Elia, Romagnoli

Mister Caserta sa che andremo a giocare una gara difficile da molti punti di vista ma la squadra sta bene e sa che dipende tutto da noi.

La Samp di Lombardo dovrebbe adottare un 4-2-3-1 nella gara di domani. In avanti dovrebbe agire Coda anche in virtù della squalifica di Brunori. Da capire le condizioni dell’ex Henderson che ha avuto un problema ma potrebbe essere tra i convocati. Dalla squalifica rientra Esposito che dovrebbe andare a mettersi nei due davanti alla difesa. In difesa ballottaggio Cicconi-Giordano per il terzino sinistro. Sempre guardando alla difesa sarà titolare l’altro ex, Viti. Non ci sarà Pafundi ed al suo posto andrà Cherubini. Out Venuti e Hadžikadunić.

Il tecnico Lombardo indica la prima di sei finali nella gara di lunedi con gli azzurri

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Cicconi; Esposito, Conti; Begic, Cherubini, Pierini; Coda.

4-3-1-2: Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Ghion, Yepes; Saporiti; Shpendi, Fila.