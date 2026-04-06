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58′ Pierini
A Marassi gli azzurri escono sconfitti per 1-0 con la Samp: decide un gol di Pierini nella ripresa. Sconfitta pesante soprattutto alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi che rendono stasera la classifica molto complicata. Una gara nella quale l’Empoli si era calato con il piglio giusto, facendo la partita nel primo quarto d’ora con gli avversi in difficoltà di gestione. Mancata però l’unica occasione la squadra ha rallentato i giri ed i blucerchiati hanno preso sempre maggiormente campo, fino ad arrivare al gol del vantaggio. Una manovra, quella azzurra, molto lenta, impacciata e sempre prevedibile. Dal punto di vista atletico la sensazione – non ne abbia a male nessuno – è che la Samp andasse più forte di noi. Una Samp, spinta anche da un pubblico “infernale”, che ha palesato più fame e più determinazione. Non che le prestazioni arrivate nelle precedenti gare fossero state da stropicciarsi gli occhi ma oggi ci si aspettava qualcosa in più anche sotto il profilo qualitativo. Prestazioni singole davvero poche convincenti con alcuni giocatori da matita blu. Ha convito poco la scelta iniziale di Nasti (ovviamente non è lui il solo responsabile) ma anche chi è subentrato non ha portato quelle energie vitali per una gara cosi. Va annottato, oltretutto, che l’Empoli quest’oggi non fa registrare nemmeno un tiro nello specchio della porta, cosi proprio non va. La stagione è già ampiamente classificata come non soddisfacente, ma adesso ci stiamo prendendo qualche rischio di troppo ed a Padova serve assolutamente la prova della vita!
SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo (82′ Palma), Abildgaard, Viti, Giordano; Esposito, Conti; Begic (82′ Cicconi), Barak (65′ Cherubini), Pierini (93′ Depaoli); Coda (82′ Soleri).
A Disp: Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Ferrari, Casalino.
Allenatore: Attilio Lombardo
EMPOLI (4-3-1-2) : Fulignati; Candela (85′ Fila), Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino (74′ Bianchi), Ghion (74′ Haas), Yepes; Saporiti (59′ Ceesay); Shpendi, Nasti (59′ Popov).
A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli.
Allenatore: Fabio Caserta.
ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Monaco/Pressato. VAR: Prontera/Fourneau.
Ammoniti: 76′ Begic (S), 80′ Moruzzi (E), 87′ Haas (E), 89′ Soleri (S),
LIVE MATCH
94′- Triplice fischio di Pezzuto che sancisce la prima sconfitta della gestione Caserta, arriva nello scontro diretto al Ferraris contro la Sampdoria. Gli azzurri vengono superati in classifica dai blucerchiati, soltanto due punti di margine sul trio composto da Padova, Bari e Virtus Entella. La squadra ha approcciato bene ma poi è uscita fuori la squadra di Lombardo, spicca il dato preoccupante degli zero tiri verso la porta di Martinelli.
94′- Scade adesso il quarto di recupero. Ultimo assalto degli azzurri. Si rimane al limite dell’area, cross per Popov anticipato.
93′- Lungo lancio di Guarino per Shpendi, il quale colpisce di testa con palla controllata da Martinelli.
93′- Ultima sostituzione della partita, viene effettuata dalla Sampdoria: Depaoli per Pierini.
92′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina palla messa in area, Lovato di testa non inquadra la porta.
91′- Manovra insistita degli azzurri al limite dell’area, angolo procurato da Ceesay.
90′- Assegnati quattro minuti di recupero.
89′- Giallo anche per l’ex Palermo per aver ritardato il rinvio di Fulignati.
89′- Soleri si guadagna una punizione per la Sampdoria.
87′- Haas in ritardo su Cicconi: giallo anche per lo svizzero
85′- Caserta opera l’ultima sostituzione: Fila per Candela.
85′- Esposito cerca Cherubini in campo aperto chiude Guarino.
84′- Azzurri tutti protesi in avanti, Moruzzi fermato in fallo laterale.
83′- Due angoli consecutivi calciati dalla Sampdoria che non sortiscono effetto alcuno.
82′- Triplo cambio per Attilio Lombardo: Palma, Cicconi e Soleri per Di Pardo, Begic e Coda.
81′- Conti si procura un corner fra gli applausi del Ferraris.
80′- Moruzzi spende un giallo per fermare Cherubini
79′- Azione insistita al limite dell’area avversaria degli azzurri, destro di Yepes fuori misura.
78′- Si riaffaccia in avanti l’Empoli a cercare gli spazi. Centralmente non trova linee di passaggio la squadra di Caserta.
76′- Finisce a terra Begic in area azzurra, Pezzuto lo ammonisce per simulazione.
74′- Altro doppio cambio operato da Fabio Caserta: Haas e Bianchi per Ghion e Magnino.
73′- Contropiede Samp innescato da Esposito per Coda che si libera di Lovato ma non di Guarino. Sull’altra sponda cercano la conbinazione Shpendi e Popov, allontana la difesa blucerchiata.
71′- Shpendi finisce a terra fermato da Abildgaard, il suo lancio per Cherubini è impreciso. Rimessa per gli azzurri.
70′- Cherubini addomestica un pallone nella metà campo azzurra per Coda, il suo filtrante è troppo profondo. Si riparte da Fulignati, riparte dal basso la squadra di Caserta.
68′- Ceesay prova ad andare in verticale ma viene fermato da Abildgaard in fallo laterale.
66′- Ceesay ruba palla a Di Pardo poi si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Si riparte da Martinelli.
65′ – Prima sostituzione anche per la Sampdoria: Cherubini per Barak.
65′- Traversone dalla sinistra di Moruzzi per Popov anticipato da Viti nel cuore dell’area.
63′- Sfonda Candela da destra il suo cross non trova Popov al centro dell’area.
61′- L’inerzia della gara sembra essere dalla parte della Sampdoria.
59′- Prime mosse per Caserta: Ceesay e Popov per Saporiti e Nasti.
58′- Si porta in vantaggio la Sampdoria, raccogliendo la respinga goffa di Magnino su cross di Begic: da due passi non lascia scampo a Fulignati
56′- La squadra di Fabio Caserta adesso fatica a ripartire
54′- Pierini! diagonale velenoso da posizione defilata a lato. Altro brivido per gli azzurri.
52′- Cerca la girata coda con palla a lato alla destra di Fulignati
50′- Primo angolo della ripresa per gli azzurri.
48′- Molti errori da una parte e dall’altra.
46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nessun cambio operato dai due tecnici.
2° Tempo
45′- Assegnato un minuto di recupero.
45′- Occasione Samp! Errore sanguinoso in uscita di Lovato, Begic si invola sulla destra serve indietro per Coda: ma la sua conclusione sorvola la traversa.
44′- Il destro di Pierini respinto da Lovato in barriera oltre la linea di fondo. Esposito dalla bandierina, colpo di testa dell’ex Viti di testa manda alto.
43′- Sanzionato l’intervento di Moruzzi sullo sgusciante Begic.
41′- Fischiato il fallo in attacco di Nasti ai danni di Giordano. Punizione in favore dei liguri.
39′- Coda finisce in fuorigioco. Si riparte da una punizione in favore degli azzurri.
37′- Intervento duro di Moruzzi ai danni di Esposito. Punizione in favore della Samp. I blucerchiati chiedevano il giallo ai danni dell’esterno azzurro, Pezzuto non è dello stesso avviso.
36′- Giordano! lascia partire in sinistro da fuori a lato alla sinistra di Fulignati.
32′- Si gioca su ritmi sostenuti anche se finora sono poche le occasioni per le due squadre.
30′- Proteste dei padroni di casa per un presunto intervento ai danni di Begic
28′- Fulignati! toglie le castagne dal fuoco il portiere azzurro sbarrando la strada a Coda
26′- Spingono i blucerchiati cercando di alzare i ritmi della contesa sospinti da un Ferraris caldo
24′- Barak per Coda, la toglie Lovato.
22′- Gara più equilibrata adesso, stanno crescendo i blucerchiati.
20′- Di Pardo sfonda a destra, il suo cross viene respinto da Lovato in fallo laterale
18′- Fulignati! ottimo intervento del portiere azzurro sul colpo di testa di Barak messo in movimento da Di Pardo.
16′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana in fallo laterale la retroguardia di Caserta.
15′- Arriva il primo angolo per la Sampdoria.
13′- La squadra di Caserta sta gestendo la palla in queste prime battute.
11′- Cross dalla destra portato da Candela a cercare la sponda di Magnino troppo profonda per Nasti. Si riparte da Martinelli.
9 – L’Empoli si lascia preferire in questa prima parte della gara riuscendo a trovare spazi, creando pericoli in area blucerchiata.
7′- Fischiato il fallo di mano a Saporiti.
5′- Palo degli azzurri! sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c’è la deviazione di un difensore della Sampdoria che finisce sul legno con Martinelli immobile.
4′- Il primo corner della gara è proprio degli azzurri.
3′- Gli azzurri in bianco mostrano personalità in avvio cercando di offendere.
1′- La Sampdoria gioca il primo pallone del confronto.
0′- Tutto pronto al “Ferraris” in un atmosfera davvero speciale.
0′ – Come previsto ieri torna Ghion in cabina di regia. Nasti vince il ballottaggio in attacco per andare al fianco di Shpendi.
1° Tempo
Nasti!
chissà cosa ci vedono…
sorpresa di Pasquetta?
doppietta a Pasquetta!…
😅🤣
ma come 4-3-1-2?
come ai vecchi tempi?
se e’ vero un ci credo, se ci credo unne’ vero
Saporiti: gol a Genova in Coppa Italia e gol a La Spezia. Quando sente aria di casa…..
600/700 tifosi azzurri a Genova
Tutti dedicati a ENRICO
Sono circa 500 buon numero ma ci siamo stati anche il doppio …
Ma levati enrico, sei sempre a criticare
Formazione logica senza Elia. Sempre perplessità su Nasti titolare.
Evidentemente gli allenatori si basano sugli allenamenti e non sulle partite ufficiali giocate…Credo che a questo punto gente come Skuravy non avrebbe opportunità di giocare se i suoi allenatori si fossero basati sugli allenamenti dato che spesso arrivava dopo i bagordi in discoteca mentre in campo era molto difficile da marcare ed in area erano tutte sue…
Nasti giocatore scarsissimo
quellartri invece so’ bravi
levate nasti cosi’ si vince
oggi vinciamo
Nasti non si puo guardare, mi sta venendo l orticaria
Moruzzi INGUARDABILE!
levalo!
Non ce n’è altri purtroppo in quel ruolo.
rimandiamolo alla FLORIA
Dopo 30′ possiamo dire che Nasti intorno al 15′ ha dimostrato le sue qualità…
L’impressione è che siamo lenti nel ripartire e diamo modo a loro di ripiazzarsi in difesa.. È vero anche che loro non fanno pressing e concedono a noi il pallino del gioco.
Che palle le giocate guarino lovato -lovato guarino
Anche Moruzzi, se continua a farsi quei controlli a 5 metri, ci fa rischiare…
Un altro abbastanza ciuco moruzzi
Va bene il pareggio.Come siamo messi adesso non possiamo chiedere di più.
Moruzzi ha i piedi piallati, ma non è colpa sua dato che si impegna e lotta, evidentemente non c’è di meglio in rosa…
La colpa è di chi lo ha preso
Errore di Lovato che poteva costare molto caro … sembrava non concentrato
Ci si mette anche Fulignati ora… Non capisco perché insistere con Nasti!
Siamo partiti bene i primi 15 minuti, determinati e convinti. Poi, dopo la prima azione offensiva della Sampdoria, abbiamo iniziato a calare, tornando ai soliti errori. Difensori che non sanno a chi dare la palla, Moruzzi che stoppa il pallone a 5 metri, facendosi anticipare all’avversario, niente pressing sugli avversari e il baricentro che si abbassa sempre più. O nel secondo tempo liberiamo la mente e cambiamo atteggiamento, o prima o poi la Sampdoria il gol lo trova… Sarebbe importantissimo uscire imbattuti, ma dobbiamo cambiare marcia e convinzione
Speriamo bene ma già se concesso la palla dove di solito segnano mamma mia i che ha sbagliato Coda …
Potevamo abere una occasione se Nasti non si allunga la palla che poi fa fallo …
Ma NASTI gioca? Sii? Ma perché non si mette un ragazzino? almeno vorrebbe mettersi in mostra. Giocare fuori casa in dieci contro undici può non portare bene. Il Mister non se ne accorge?
Nasti è semplicemente irritante, tenta il tiro da posizione impossibile invece di passare a centro area, quando invece avrebbe uno spazio per tirare, prova ad allungarsi il pallone e, soprattutto, commette quasi sempre fallo..
il riscatto di nasti e’ di 7 milioni, io li spenderei, il ragazzo li vale tutti, e’ il nuovo adorante!
la cifra e’ in zloty, vero?
Gioco vergognoso organizzato da un allenatore non all’altezza della situazione.
Quel palleggio a rallentatore dal dietro non porterà mai a nulla perché gli avversari si piazzano non lasciando spazi, anzi molto pericoloso per noi che tecnicamente siamo scarsi e non in grado di praticarlo. Infatti ci è andata bene con l’errore di Fulignati. Anche se lo detesto come uomo Dionisi era molto superiore a Caserta.
Ma falla finita…con Dionisi i 5 risultati utili te li sognavi
*3 risultati utili ma è uguale
nasti si rende invisibile apposta per piazzare la zampata e vincere la partita
fa finta di essere scarso, cosi’ non lo marcano e lui fa gol
Gliwla piazzerei no miso la zampata Io
ni muso
dai, sii buono
infatti non Sono bravo e neanche voglio esserlo. Sono dimorto Indiavolato. E nasti fa cahá.
ovvia s’è preso gol anche a questo giro. Bravi
Basta moruzzi nasti basta, ma a questo punto se non si vuol far giocare gli altri meglio qualcuno della primavera
no no, è proprio la cifra che ha messo la Cremonese per il riscatto!
ma dai, vale almeno 10 miliavdi di vecchi vubli
alla fine s è preso siamo imbarazzanti, moruzzi l’ hanno saltato 3 volte di fila in 5 minuti
Non solo nessuna reazione, ma ancora più morti e l’allenatore non ha preso un minimo provvedimento fino al gol. Io non vedo come ci si possa salvare
Naturalmente!!! come volevasi dimostrare.
Squadra da retrocessione e allenatore da rispedire al mittente.
SIAMO VERGOGNOSI E CON UN ALLENATORE NON ALL’ALTEZZA.
Con il tuo amico Dionisi avresti fatto 0 punti, ha fatto più danni della grandine!
ma vai a ca…e. non ho amici, tanto meno Dionisi che detesto però di calcio ne ho visto tanto e ti posso dire che questo allenatore non è all’altezza della situazione e sicuramente è peggiore di Dionisi.
A ca..re mandaci la tu sorella…se hai visto tante partite le hai viste male.
Sei il nulla cosmico. Forse a pagamento. Passo e chiudo. Non posso dialogare con il nulla.
Wow quanti argomenti. Bisogna essere ciechi per rimpiangere Dionisi e non riconoscere il lavoro fatto da Caserta.
Io così non lo facevo neanche alle medie
Secondo me va tolto Ghion: è cotto…Proverei con Haas per riprendere un po’ il centrocampo.
Ve lo avevo detto mezz’ora fa di levarlo….
se preso gol e ancora un l’ha levato
siamo il nulla al quadrato ….non abbiamo 1 giocatore di talento .
alcuni impresentabili ,neanche da lega Pro
Il problema non siamo noi, ma il fatto che facciamo diventare forte una squadra scarsa come la Samp…
E voi volete la catedrale ni deserto ,bruti doppioni!
Il cross di Ceesay di arabona dice tutto.
….esatto ….roba da toglierlo dal campo
Quanto manca Elia…
Perdere così no eh.. che tristezza
Ma Fulignati alleva i piccioni nell’area di porta?
Ahahahahahah
Quanto siamo lenti nell’impostare il gioco….
Pierini tutta l’ estate venne cercato dall’ Empoli, che poi viro’ su Nasti… questa la dice tutta sulla nostra dirigenza, piena di Hybris!
80′ zero tiri in porta ….ma ndo’ si vo’ anda’….vaiavaiavaia
Primo tiro in porta al 89, largo di 18 metri ..
Ma va ia va ia …
MORUZZI , nasti … nell avane possono giocare
Assolutamente deprimenti… 😞
Difficile giocare sempre con Nasti giochi sempre in 10 contro 11
squadra e società di m….a!
ci pigliano per il culo!
…siamo anche 8 contro 11…..ci sono dei giocatori Impresentabili
non abbiamo.ne furore agonistico ne cattiveria….non siamo né. tecnici né fisici. …siamo il.Nulla
Quando i giocatori che toccano più palloni sono Lovato e Guarino, dice tutto….
Con Popov e Fila vediamo quanti palloni buttiamo nel mezzo…
Moruzzi e Nasti inguardabili
tutti 6 oggi eh
andate a cagare x qurst’anno basta cosi
Neppure un tiro in porta.
Mi raccomando, al prossimo pareggio in casa applauditeli
.. semplicemente ridicoli, .. un branco di soggetti scarsi e senza palle !!
Con Popov e Fila in campo dovevano volare palloni in area ogni minuto, incredibile quello visto negli ultimi secondi di gioco: invece di buttarla nel mezzo si passavano la palla a centrocampo.
Ma l’allenatore in panchina c’era?…
Non c’è la voglia di salvarsi!!!! Giocatori mosci, sembrano femmine, anzi peggio delle femmine!!!!
Già scritto tante volte ma repetita iuvant: succede quando fai squadre con quasi tutti prestiti, gli importa un accidente di retrocedere. Tanto il prossimo anno sono da un’altra parte.
Se ci salviamo non è certo merito dei calciatori ma perché lassù qualcuno ci ama e basta ,giocatori presentabili 2/4
Salvate l’Empoli e andatevene dalle bolas
Indegni
nelle pagelle mi raccomando di premiarli!
e poi sentiamo cosa dice in conferenza stampa…
tutti in ritiro fino alla fine del campionato!
10 tiri totale e ZERO tiri in porta per l’Empoli
13 tiri totale per la Samp e 3 tiri in porta, di cui un gol (frutto di errori imbarazzanti di Moruzzi e Candela)!
Dove vogliamo andare con Moruzzi, Candela & company? Popov entrato nel secondo tempo non ha toccato palla. Bianchi entrato nel secondo tempo 4 interventi di cui nessuno per creare un cross. C’è solo da dire che Guarino ha fatto la sua migliore partita. Tutto il resto è noia, nessun traversone interessante da parte nostra e nessun tiro in porta in 90 minuti di partita. Applausi, mi raccomando, e cori per i diffidati e per il montevarchi. Di questa stagione non si salva nulla, nemmeno il tifo. Pazienza, si ripartirà dalla serie C con tutto nuovo, squadra, allenatore, dirigenza e speriamo uno stadio.
Una partita fondamentale: 0 tiri in porta. Vergognatevi!!!! indegni dal primo all’ultimo, squadra senza coraggio, senza tattica, senza nulla. Un’annata schifosa, la peggiore da 30 anni.
si fà pena
Una squadra che sullo 0-1, a pochi minuti dalla fine, con la situazione di classifica attuale, che continua a palleggiare senza saper cosa fare, non sta lottando con i denti, sta solo subendo il risultato. Per me la retrocessione è scontata, con questa “grinta” non vinceremo una partita…
Neanche un tiro in porta.
Squadra IMPOTENTE
dai….che C siamo…..
grazie alla dabbenaggine di tutti, noi tifosi inclusi.
prossimo anno derby con la Pistoiese e tutti contenti!!!!