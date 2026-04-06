S A M P D O R I A 1 E M P O L I 0

58′ Pierini

A Marassi gli azzurri escono sconfitti per 1-0 con la Samp: decide un gol di Pierini nella ripresa. Sconfitta pesante soprattutto alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi che rendono stasera la classifica molto complicata. Una gara nella quale l’Empoli si era calato con il piglio giusto, facendo la partita nel primo quarto d’ora con gli avversi in difficoltà di gestione. Mancata però l’unica occasione la squadra ha rallentato i giri ed i blucerchiati hanno preso sempre maggiormente campo, fino ad arrivare al gol del vantaggio. Una manovra, quella azzurra, molto lenta, impacciata e sempre prevedibile. Dal punto di vista atletico la sensazione – non ne abbia a male nessuno – è che la Samp andasse più forte di noi. Una Samp, spinta anche da un pubblico “infernale”, che ha palesato più fame e più determinazione. Non che le prestazioni arrivate nelle precedenti gare fossero state da stropicciarsi gli occhi ma oggi ci si aspettava qualcosa in più anche sotto il profilo qualitativo. Prestazioni singole davvero poche convincenti con alcuni giocatori da matita blu. Ha convito poco la scelta iniziale di Nasti (ovviamente non è lui il solo responsabile) ma anche chi è subentrato non ha portato quelle energie vitali per una gara cosi. Va annottato, oltretutto, che l’Empoli quest’oggi non fa registrare nemmeno un tiro nello specchio della porta, cosi proprio non va. La stagione è già ampiamente classificata come non soddisfacente, ma adesso ci stiamo prendendo qualche rischio di troppo ed a Padova serve assolutamente la prova della vita!

SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo (82′ Palma), Abildgaard, Viti, Giordano; Esposito, Conti; Begic (82′ Cicconi), Barak (65′ Cherubini), Pierini (93′ Depaoli); Coda (82′ Soleri).

A Disp: Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Ferrari, Casalino.

Allenatore: Attilio Lombardo

EMPOLI (4-3-1-2) : Fulignati; Candela (85′ Fila), Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino (74′ Bianchi), Ghion (74′ Haas), Yepes; Saporiti (59′ Ceesay); Shpendi, Nasti (59′ Popov).

A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli.

Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Monaco/Pressato. VAR: Prontera/Fourneau.

Ammoniti: 76′ Begic (S), 80′ Moruzzi (E), 87′ Haas (E), 89′ Soleri (S),

LIVE MATCH

94′- Triplice fischio di Pezzuto che sancisce la prima sconfitta della gestione Caserta, arriva nello scontro diretto al Ferraris contro la Sampdoria. Gli azzurri vengono superati in classifica dai blucerchiati, soltanto due punti di margine sul trio composto da Padova, Bari e Virtus Entella. La squadra ha approcciato bene ma poi è uscita fuori la squadra di Lombardo, spicca il dato preoccupante degli zero tiri verso la porta di Martinelli.

94′- Scade adesso il quarto di recupero. Ultimo assalto degli azzurri. Si rimane al limite dell’area, cross per Popov anticipato.

93′- Lungo lancio di Guarino per Shpendi, il quale colpisce di testa con palla controllata da Martinelli.

93′- Ultima sostituzione della partita, viene effettuata dalla Sampdoria: Depaoli per Pierini.

92′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina palla messa in area, Lovato di testa non inquadra la porta.

91′- Manovra insistita degli azzurri al limite dell’area, angolo procurato da Ceesay.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Giallo anche per l’ex Palermo per aver ritardato il rinvio di Fulignati.

89′- Soleri si guadagna una punizione per la Sampdoria.

87′- Haas in ritardo su Cicconi: giallo anche per lo svizzero

85′- Caserta opera l’ultima sostituzione: Fila per Candela.

85′- Esposito cerca Cherubini in campo aperto chiude Guarino.

84′- Azzurri tutti protesi in avanti, Moruzzi fermato in fallo laterale.

83′- Due angoli consecutivi calciati dalla Sampdoria che non sortiscono effetto alcuno.

82′- Triplo cambio per Attilio Lombardo: Palma, Cicconi e Soleri per Di Pardo, Begic e Coda.

81′- Conti si procura un corner fra gli applausi del Ferraris.

80′- Moruzzi spende un giallo per fermare Cherubini

79′- Azione insistita al limite dell’area avversaria degli azzurri, destro di Yepes fuori misura.

78′- Si riaffaccia in avanti l’Empoli a cercare gli spazi. Centralmente non trova linee di passaggio la squadra di Caserta.

76′- Finisce a terra Begic in area azzurra, Pezzuto lo ammonisce per simulazione.

74′- Altro doppio cambio operato da Fabio Caserta: Haas e Bianchi per Ghion e Magnino.

73′- Contropiede Samp innescato da Esposito per Coda che si libera di Lovato ma non di Guarino. Sull’altra sponda cercano la conbinazione Shpendi e Popov, allontana la difesa blucerchiata.

71′- Shpendi finisce a terra fermato da Abildgaard, il suo lancio per Cherubini è impreciso. Rimessa per gli azzurri.

70′- Cherubini addomestica un pallone nella metà campo azzurra per Coda, il suo filtrante è troppo profondo. Si riparte da Fulignati, riparte dal basso la squadra di Caserta.

68′- Ceesay prova ad andare in verticale ma viene fermato da Abildgaard in fallo laterale.

66′- Ceesay ruba palla a Di Pardo poi si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Si riparte da Martinelli.

65′ – Prima sostituzione anche per la Sampdoria: Cherubini per Barak.

65′- Traversone dalla sinistra di Moruzzi per Popov anticipato da Viti nel cuore dell’area.

63′- Sfonda Candela da destra il suo cross non trova Popov al centro dell’area.

61′- L’inerzia della gara sembra essere dalla parte della Sampdoria.

59′- Prime mosse per Caserta: Ceesay e Popov per Saporiti e Nasti.

58′- Si porta in vantaggio la Sampdoria, raccogliendo la respinga goffa di Magnino su cross di Begic: da due passi non lascia scampo a Fulignati

56′- La squadra di Fabio Caserta adesso fatica a ripartire

54′- Pierini! diagonale velenoso da posizione defilata a lato. Altro brivido per gli azzurri.

52′- Cerca la girata coda con palla a lato alla destra di Fulignati

50′- Primo angolo della ripresa per gli azzurri.

48′- Molti errori da una parte e dall’altra.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nessun cambio operato dai due tecnici.

2° Tempo

45′- Assegnato un minuto di recupero.

45′- Occasione Samp! Errore sanguinoso in uscita di Lovato, Begic si invola sulla destra serve indietro per Coda: ma la sua conclusione sorvola la traversa.

44′- Il destro di Pierini respinto da Lovato in barriera oltre la linea di fondo. Esposito dalla bandierina, colpo di testa dell’ex Viti di testa manda alto.

43′- Sanzionato l’intervento di Moruzzi sullo sgusciante Begic.

41′- Fischiato il fallo in attacco di Nasti ai danni di Giordano. Punizione in favore dei liguri.

39′- Coda finisce in fuorigioco. Si riparte da una punizione in favore degli azzurri.

37′- Intervento duro di Moruzzi ai danni di Esposito. Punizione in favore della Samp. I blucerchiati chiedevano il giallo ai danni dell’esterno azzurro, Pezzuto non è dello stesso avviso.

36′- Giordano! lascia partire in sinistro da fuori a lato alla sinistra di Fulignati.

32′- Si gioca su ritmi sostenuti anche se finora sono poche le occasioni per le due squadre.

30′- Proteste dei padroni di casa per un presunto intervento ai danni di Begic

28′- Fulignati! toglie le castagne dal fuoco il portiere azzurro sbarrando la strada a Coda

26′- Spingono i blucerchiati cercando di alzare i ritmi della contesa sospinti da un Ferraris caldo

24′- Barak per Coda, la toglie Lovato.

22′- Gara più equilibrata adesso, stanno crescendo i blucerchiati.

20′- Di Pardo sfonda a destra, il suo cross viene respinto da Lovato in fallo laterale

18′- Fulignati! ottimo intervento del portiere azzurro sul colpo di testa di Barak messo in movimento da Di Pardo.

16′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana in fallo laterale la retroguardia di Caserta.

15′- Arriva il primo angolo per la Sampdoria.

13′- La squadra di Caserta sta gestendo la palla in queste prime battute.

11′- Cross dalla destra portato da Candela a cercare la sponda di Magnino troppo profonda per Nasti. Si riparte da Martinelli.

9 – L’Empoli si lascia preferire in questa prima parte della gara riuscendo a trovare spazi, creando pericoli in area blucerchiata.

7′- Fischiato il fallo di mano a Saporiti.

5′- Palo degli azzurri! sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c’è la deviazione di un difensore della Sampdoria che finisce sul legno con Martinelli immobile.

4′- Il primo corner della gara è proprio degli azzurri.

3′- Gli azzurri in bianco mostrano personalità in avvio cercando di offendere.

1′- La Sampdoria gioca il primo pallone del confronto.

0′- Tutto pronto al “Ferraris” in un atmosfera davvero speciale.

0′ – Come previsto ieri torna Ghion in cabina di regia. Nasti vince il ballottaggio in attacco per andare al fianco di Shpendi.

1° Tempo