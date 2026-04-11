Si è chiusa la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida che si giocherà domani a Padova. I tifosi al seguito saranno 455. Numeri ovviamente lontani dai record degli esodi di ormai tanti anni fa, resto comunque un buon numero di cuori che spingeranno la squadra.

La gara di domani è di quelle che possono segnare la stagione ed il futuro, un grazie dunque a chi ha deciso di esserci. L’uscita autostradale consigliata per raggiungere il settore ospiti dello stadio Euganeo è Padova Ovest sulla A14.