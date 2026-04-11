Si è chiusa la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida che si giocherà domani a Padova. I tifosi al seguito saranno 455. Numeri ovviamente lontani dai record degli esodi di ormai tanti anni fa, resto comunque un buon numero di cuori che spingeranno la squadra.
La gara di domani è di quelle che possono segnare la stagione ed il futuro, un grazie dunque a chi ha deciso di esserci. L’uscita autostradale consigliata per raggiungere il settore ospiti dello stadio Euganeo è Padova Ovest sulla A14.
Numeri importanti, siamo una tifoseria incredibile.
Domani mi piange il cuore solo a vedere la curva del Padova …
il livello dell astio arriva a un livello massimo …
35 anni senza !
Se fossi un giocatore, domani morirei sul campo per questi tifosi. Figurati se farei crossare quelli del Padova: MA NEANCHE UNA VOLTA!!!!!!!!!!
per quale motivo vorresti morire se tanto ti applaudono lo stesso anche se perdi 5 a 0
Se domani non si vince non tornate a casa
Mi raccomando se non vincono grande contestazione, piccoli applausi e lancio di coriandoli e stelle filanti , sicuramente si vince a Padova .
455 ? negli anni 80 o 90 sicuramente partivano in 1500 o 2000 tifosi azzurri , bei tempi dove società e città erano unite per l’amore della squadra.
Invece di criticare sempre vieni a darci una mano
Parlo per il mio carattere in una metafora che in fondo rende l’idea…ai tempi dell’università quando mi andava male un esame (ed è successo diverse volte purtroppo) dopo lo scoramento iniziale dopo qualche giorno mi saliva una gran voglia di rifarmi, cercavo di correggere quello che avevo toppato e di solito cercavo di ridarlo il prima possibile, ero più preparato ma man mano che mi mi avvicinavo all’esame mi saliva la pressione e l’ansia e tutti i discorsi di spaccare il mondo non è che li tramutavo per forza in un esame tanto migliore…poi c’erano periodi nei quali gli esami giravano e sentivo poca pressione per quelli dopo e la motivazione non era la stessa per gli esami dopo, mi presentavo meno ansioso, ma con preparazione forse più superficiale o meno fame…ecco io ero un universitario mediocre e credo che racchiuda il cammino dei giocatori dell’ Empoli quest’anno. Speriamo alla fine di sgabellarla come feci io poi alla fine, dove la motivazione a non fallire fu l’unico carburante che mi fece finire.
L’amore è rimasto quello: grandissimo!
Siamo accusati di essere tiepidi, di guardare le partite come quando si è a teatro, di mettere altre cose prima del calcio ma…..lo volete sape’? Io non mi cambierei con nessun’altra tifoseria al mondo!
490 alle 18:45 per bocca dell’Unione Clubs: diciamo quindi sui 500… praticamente pareggiata la trasferta di Genova di settimana scorsa.
1000 persone che si muovono in una settimana non sono poca cosa… specialmente per la “squadra” che abbiamo
A13…….