Si è giocata la 33a giornata di Serie B che ha visto la vittoria della capolista Venezia sulla Juve Stabia grazie alla doppietta di Adorante mantenendo tre punti di vantaggio sul Frosinone vittorioso 2-0 con il Padova. Si allontana il Monza che viene fermato dal pari a Catanzaro. Vince ancora il Palermo che continua a sperare nella promozione diretta distante quattro punti dal Frosinone. Si infiamma la lotta salvezza con le vittorie del Pescara, Bari, Mantova e Sampdoria. Pesante sconfitta per lo Spezia che viene travolto a Carrara con la squadra di Calabro in piena corsa playoff mentre i liguri sono all’ultimo posto in classifica insieme alla Reggiana. Debutto amaro per i nuovi allenatori di Padova, Spezia e Reggiana tutti sconfitti all’esordio. Mancano cinque giornate al termine e tutto è ancora da scrivere con la lotta promozione che vede quattro squadre in lotta mentre in coda sono oltre dieci le squadre a rischio.
Questi i risultati e la classifica:
FROSINONE-PADOVA 2-0
PALERMO-AVELLINO 2-0
CESENA-SUDTIROL 1-1
VENEZIA-JUVE STABIA 3-1
REGGIANA-PESCARA 1-3
MANTOVA-V. ENTELLA 1-0
CATANZARO-MONZA 1-1
BARI-MODENA 3-1
SAMPDORIA-EMPOLI 1-0
CARRARESE-SPEZIA 3-1
….. Padova mi ricordo molto bene Ancona…. stessi colori…. speriamo che la squadra tiri fuori quello che non si vede e che ieri non s’è visto…. troppo brutti per essere veri…..
Le nostre fortune sono due
1) I tanti punti fatti nel girone di andata che ci permettono quasi un lussuoso +2 e +4
2) Che le squadre invischiate sono tante e che nei prossimi turni ci sono tanti scontri diretti fra di loro.
La nostra sfortuna è che giochiamo contro il Padova che dovrà per forza vincere contro di noi la prossima partita. E come abbiamo visto (vedi Sampdoria) noi soffriamo tantissimo mentalmente e fisicamente le squadre che devono vincere per forza.
La vedo tanto difficile.
Noi bisogna aprire il portafoglio con Venezia ed Avellino sperando che una sia già in A e l’altra fuori da playoff o play out.
Se siamo fortunati anche Monza potrebbe non avere più obiettivi
Stefano il Venezia mai sarà già in A tra 2 partite. Guarda bene la classifica. Hai 5 punti sulla terza possibile che in 2 gare ne guadagni altri 5? E su 2 squadre? Anzi la cosa probabile è che festeggino se fanno con noi i 3 punti. Quindi praticamente la cosa peggiore. E non è detto che nemmeno il Monza sia in A tra 4 gare visto che ora è sotto di 2 punti. Sembra una lotta punto a punto col Frosinone fino alla fine
Sì hai ragione ed allora bisogna sperare che Monza sia fuori dai giochi e matematicamente terzo
La cosa più assurda è che il fatto più preoccupante per la salvezza non sia né la sconfitta di ieri e neppure la classifica. Il fatto più preoccupante è che questa squadra non LOTTA con il coltello tra i denti per 100° a partita. Tutte le volte si vedono sprazzi di buon gioco, quando per 15 minuti, a volte per mezz’ora, a volte per un tempo intero, ma ad un certo punto la squadra sembra andare in Black out e inizia con quegli insulsi fraseggi “difensore, difensore, portiere, lancio lungo (preso dall’avversario)”. Guardate i primi 15 minuti di ieri e gli ultimi 10 minuti (tanto per farla breve). Sembrano due squadre completamente diverse.
Come possiamo sperare di salvarci, se questa squadra non lotta con il coltello tra i denti? Possiamo dipendere solo dai risultati degli avversari. Ieri la nostra occasione da gol più clamorosa, è stato un rinvio sul palo di un avversario. Non abbiamo fatto un tiro in porta contro una squadra che, pur giocando in uno stadio infuocato, è tutt’altro che insuperabile. Si può anche perdere a Genova, ma non come lo abbiamo fatto ieri…
Non vedo l’ora che questo campionato finisca, bene o male che sia…
Ma una bella contestazione come ai vecchi tempi proprio no vero?? Mi sembra tutto un brutto sogno come le voci che vengono fatte circolare da tempo che la società sarà venduta solo a salvezza matematica altrimenti sarà la fine…
Andava fatta prima, ormai non avrebbe senso.
guardando la classifica c’è poco da stare allegri: Reggiana e Spezia le vedo quasi retrocesse, per tutte e altre- sono 7 squadre tra cui anche l’Empoli- a sgomitare per essere tra le 4 che eviteranno retrocessione diretta e playout.
Abbiamo due partite in casa (Entella e Avellino) e 3 fuori (Padova , Venezia e Monza): quindi due scontri diretti. Abbiamo 36 punti e ne devono entrare altri almeno altri 7: possiamo fare tabelle fino a sfinirci ma è fondamentale l’atteggiamento della squadra. Se è quello visto a Genova c’è da preoccuparsi seriamente….
Già hai perso Pellegri, se ci aggiungi anche Elia….tarabaralla!