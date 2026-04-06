Si è giocata la 33a giornata di Serie B che ha visto la vittoria della capolista Venezia sulla Juve Stabia grazie alla doppietta di Adorante mantenendo tre punti di vantaggio sul Frosinone vittorioso 2-0 con il Padova. Si allontana il Monza che viene fermato dal pari a Catanzaro. Vince ancora il Palermo che continua a sperare nella promozione diretta distante quattro punti dal Frosinone. Si infiamma la lotta salvezza con le vittorie del Pescara, Bari, Mantova e Sampdoria. Pesante sconfitta per lo Spezia che viene travolto a Carrara con la squadra di Calabro in piena corsa playoff mentre i liguri sono all’ultimo posto in classifica insieme alla Reggiana. Debutto amaro per i nuovi allenatori di Padova, Spezia e Reggiana tutti sconfitti all’esordio. Mancano cinque giornate al termine e tutto è ancora da scrivere con la lotta promozione che vede quattro squadre in lotta mentre in coda sono oltre dieci le squadre a rischio.

Questi i risultati e la classifica:

FROSINONE-PADOVA 2-0

PALERMO-AVELLINO 2-0

CESENA-SUDTIROL 1-1

VENEZIA-JUVE STABIA 3-1

REGGIANA-PESCARA 1-3

MANTOVA-V. ENTELLA 1-0

CATANZARO-MONZA 1-1

BARI-MODENA 3-1

SAMPDORIA-EMPOLI 1-0

CARRARESE-SPEZIA 3-1