Si è giocata la 34a giornata di Serie B che ha visto il pareggio della capolista Venezia sul campo dell’Entella. Non ne approfitta il Frosinone che pareggia nel big match con il Palermo e viene raggiunto al secondo posto dal Monza che batte il Bari con un netto 2-0. Si infiamma la lotta salvezza con molte squadre coinvolte; cade a sorpresa il Pescara con la Samp dopo che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo mentre ancora più clamorosa la sconfitta interna dello Spezia nello scontro diretto con il Mantova. Continua a sperare la Reggiana che torna al successo battendo la Carrarese mentre è pesante il ko dell’Empoli che viene sconfitto nel finale a Padova e subisce anche la contestazione dei propri tifosi.

Questi i risultati e la classifica:

FROSINONE-PALERMO 1-1

V.ENTELLA-VENEZIA 1-1

SUDTIROL-MODENA 1-1

PESCARA-SAMPDORIA 1-2

JUVE STABIA-CESENA 2-0

AVELLINO-CATANZARO 1-1

MONZA-BARI 2-0

PADOVA-EMPOLI 1-0

SPEZIA-MANTOVA 0-2

REGGIANA-CARRARESE 2-0