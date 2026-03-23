Salta ancora una panchina in Serie B. Dopo Spezia e Padova, cambia allenatore anche la Reggiana che ha deciso di esonerare l’attuale tecnico Lorenzo Rubinacci dopo la netta sconfitta di ieri sera a Chiavari con l’Entella. Al suo posto arriva Pierpaolo Bisoli.
La squadra emiliana arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e si trova al penultimo posto in classifica con 30 punti. Alla ripresa del campionato la Reggiana è attesa da uno scontro diretto fondamentale in casa con il Pescara.
Era il mio preferito, Bisoli. Ma ora sono contento di Mister Caserta.