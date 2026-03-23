Saltano altre due panchine in Serie B, quelle di Spezia e Padova. Entrambe le squadre sono da tempo in crisi di risultati e per cercare di arrivare alla salvezza hanno deciso di effettuare un cambio di allenatore.
Il Padova ha esonerato Matteo Andreoletti e ha deciso di puntare su Roberto Breda. Manca soltanto il comunicato ufficiale. Saltato all’ultimo l’arrivo di Pagliuca che sembrava il prescelto. Per Breda debutto di fuoco alla ripresa del campionato in trasferta a Frosinone.
Anche lo Spezia dopo l’ennesima sconfitta a Castellammare ha deciso di esonerare Roberto Donadoni che non è riuscito a dare una svolta a una squadra in forte crisi. Al suo posto torna dopo quattro mesi Luca D’Angelo che era stato allontanato proprio in favore di Donadoni. Alla ripresa lo Spezia sarà impegnato in trasferta a Carrara con la Carrarese.
Infine si erano addensate voci anche per la panchina della Sampdoria ma la vittoria di ieri con l’Avellino dovrebbe aver salvato la panchina con la fiducia a Lombardo fino al termine della stagione.
chissà come mai Pagliuca non lo vuole nessuno!!!!
Ci siamo cascati solo noi…. mi piacerebbe sapere chi è il padre di queste scelte, come di diversi giocatori in rosa….. chi si prende la responsabilità?
io credo che sia una questione di contratto. Tutti (come noi a Caserta) offrano un contratto a mesi fino a fine di questa stagione. Anche chi l’ha cercato fa uguale. E lui avendo con l’Empoli un contratto fino al 2027 non voglia lasciare un anno di contratto x un accordo di 6 partite. Caserta l’ha fatto mi dirai. Vero, ma tutti non siamo uguali. Caserta sta rischiando e Pagliuca non se la sente. Penso che se a luglio qualcuno lo chiamerà allora accetterà rescindendo con l’ Empoli
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 oioi muoio, ma come, il benzinaio non lo vuole nessuno nemmeno a questo giro? A Cecina ora ci si sta bene, fra un po’ riaprono gli ombrelloni, e ricomincia il traffico sull’Aurelia, vedrai che il lavoro non gli manca, che l’allenatore non è il suo mestiere
avendo ancora 16 mesi ..lui e tutto lo staff immaginatevi se gli interessa allenare …..
Beh, un allenatore che è stato esonerato è alla stessa stregua di un dipendente che è stato silurato da lavoro e l’azienda, purchè se ne stia a casa, è disposta a pagargli lo stipendio.
Secondo me fa male, anzi malissimo, a rifiutare ripetutamente le opportunità che sembrano presentarsi dinanzi a lui (se non mi sbaglio questa è almeno la terza dal dopo esonero con l’Empoli)… è un pò come uno che accetta di non lavorare, starsene a casa e raccattare ugualmente uno stipendio anche se “a tempo”…
A Pagliuca gli portate male …..Lui avrebbe voglia di allenare.