Saltano altre due panchine in Serie B, quelle di Spezia e Padova. Entrambe le squadre sono da tempo in crisi di risultati e per cercare di arrivare alla salvezza hanno deciso di effettuare un cambio di allenatore.

Il Padova ha esonerato Matteo Andreoletti e ha deciso di puntare su Roberto Breda. Manca soltanto il comunicato ufficiale. Saltato all’ultimo l’arrivo di Pagliuca che sembrava il prescelto. Per Breda debutto di fuoco alla ripresa del campionato in trasferta a Frosinone.

Anche lo Spezia dopo l’ennesima sconfitta a Castellammare ha deciso di esonerare Roberto Donadoni che non è riuscito a dare una svolta a una squadra in forte crisi. Al suo posto torna dopo quattro mesi Luca D’Angelo che era stato allontanato proprio in favore di Donadoni. Alla ripresa lo Spezia sarà impegnato in trasferta a Carrara con la Carrarese.

Infine si erano addensate voci anche per la panchina della Sampdoria ma la vittoria di ieri con l’Avellino dovrebbe aver salvato la panchina con la fiducia a Lombardo fino al termine della stagione.