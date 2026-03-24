Siamo nella settimana dedicata all’ultima sosta dei campionati per i vari impegni delle Nazionali. Si riprenderà nel weekend di Pasqua quando mancheranno sei giornate al termine. Un campionato di Serie B equilibrato sia in testa che in coda alla classifica con molte squadre racchiuse in pochi punti e tutti i verdetti ancora da emettere.

Per quanto riguarda la promozione sarà lotta a quattro squadre fino alla fine per i primi due posti con l’attuale capolista Venezia che guida la classifica con 68 punti davanti alla coppia Frosinone/Monza con 65 punti. Più staccato il Palermo al quarto posto con 61. Per la zona playoff sembrano al sicuro Catanzaro, Modena e Juve Stabia mentre è ancora lotta per l’ultimo posto, l’ottavo, occupato al momento dal Cesena con 43 punti davanti a Carrarese e Avellino con 39.

Per la lotta salvezza è una vera bagarre con oltre metà squadre non ancora al sicuro; il Pescara all’ultimo posto con 29 punti si trova a un punto dalla coppia Reggiana e Spezia e soltanto a due dalla zona playout occupata dal Bari. Poi l’Entella quint’ultima con 34 punti a pari merito con Sampdoria, Mantova e Padova. Determinanti saranno i tanti scontri diretti ancora da giocare ed è veramente difficile al momento sbilanciarsi in pronostici. Al momento appaiono in grande difficoltà Bari e Reggiana rispetto a tutte le altre. Da vedere anche come reagiranno al cambio di allenatore Spezia, Padova e Reggiana. L’Empoli si trova al 12° posto con 36 punti e due punti di vantaggio sul quint’ultimo posto valevole per il playout. Già nel prossimo turno saranno molto importanti gli scontri salvezza Reggiana-Pescara, Mantova-V.Entella, Sampdoria-Empoli e Carrarese-Spezia.

Questo il programma della 33° giornata:

FROSINONE-PADOVA DOMENICA 5/04 ORE 17:15

PALERMO-AVELLINO DOMENICA 05/04 ORE 19:30

CESENA-SUDTIROL LUNEDI’ 06/04 ORE 12:30

VENEZIA-JUVE STABIA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

REGGIANA-PESCARA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

MANTOVA-V.ENTELLA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

CATANZARO-MONZA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

BARI-MODENA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

SAMPDORIA-EMPOLI LUNEDI’ 06/04 ORE 17:15

CARRARESE-SPEZIA LUNEDI’ 06/04 ORE 19:30