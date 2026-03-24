Siamo nella settimana dedicata all’ultima sosta dei campionati per i vari impegni delle Nazionali. Si riprenderà nel weekend di Pasqua quando mancheranno sei giornate al termine. Un campionato di Serie B equilibrato sia in testa che in coda alla classifica con molte squadre racchiuse in pochi punti e tutti i verdetti ancora da emettere.

Per quanto riguarda la promozione sarà lotta a quattro squadre fino alla fine per i primi due posti con l’attuale capolista Venezia che guida la classifica con 68 punti davanti alla coppia Frosinone/Monza con 65 punti. Più staccato il Palermo al quarto posto con 61. Per la zona playoff sembrano al sicuro Catanzaro, Modena e Juve Stabia mentre è ancora lotta per l’ultimo posto, l’ottavo, occupato al momento dal Cesena con 43 punti davanti a Carrarese e Avellino con 39.

Per la lotta salvezza è una vera bagarre con oltre metà squadre non ancora al sicuro; il Pescara all’ultimo posto con 29 punti si trova a un punto dalla coppia Reggiana e Spezia e soltanto a due dalla zona playout occupata dal Bari. Poi l’Entella quint’ultima con 34 punti a pari merito con Sampdoria, Mantova e Padova. Determinanti saranno i tanti scontri diretti ancora da giocare ed è veramente difficile al momento sbilanciarsi in pronostici. Al momento appaiono in grande difficoltà Bari e Reggiana rispetto a tutte le altre. Da vedere anche come reagiranno al cambio di allenatore Spezia, Padova e Reggiana. L’Empoli si trova al 12° posto con 36 punti e due punti di vantaggio sul quint’ultimo posto valevole per il playout. Già nel prossimo turno saranno molto importanti gli scontri salvezza Reggiana-Pescara, Mantova-V.Entella, Sampdoria-Empoli e Carrarese-Spezia.

Questo il programma della 33° giornata:

FROSINONE-PADOVA  DOMENICA 5/04 ORE 17:15

PALERMO-AVELLINO  DOMENICA 05/04 ORE 19:30

CESENA-SUDTIROL  LUNEDI’ 06/04 ORE 12:30

VENEZIA-JUVE STABIA  LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

REGGIANA-PESCARA  LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

MANTOVA-V.ENTELLA  LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

CATANZARO-MONZA  LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

BARI-MODENA  LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00

SAMPDORIA-EMPOLI  LUNEDI’ 06/04 ORE 17:15

CARRARESE-SPEZIA  LUNEDI’ 06/04 ORE 19:30

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Tommaso Chelli

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5 Commenti

  2. Dai ragazzi ci si può fare. Se da ora in poi si fa sempre 3 gol, perché s’è capito che almeno 2 si prendono sempre, non ci dovrebbero essere problemi di nessun genere. Sarà dura, ma al deficit di gol presi occorre fare noi gol ad ogni occasione, con chiunque e in qualunque maniera possibile e impossibile (alla Pippo Inzaghi: stinco, ginocchio, petto, natica, schiena, nuca, spalla…)

  3. FROSINONE-PADOVA 1

    PALERMO-AVELLINO 1

    CESENA-SUDTIROL 1

    VENEZIA-JUVE STABIA 1

    REGGIANA-PESCARA 1

    MANTOVA-V.ENTELLA X

    CATANZARO-MONZA 1

    BARI-MODENA 1

    SAMPDORIA-EMPOLI

    CARRARESE-SPEZIA X

  4. francamente può succedere di tutto certo che sarà importantissimo fare più punti possibile fra Sampdoria, Padova ed entella. bisogna arrivare alle ultime 3 giornate , dove incontreremo Monza e Venezia , soprattutto, e l Avellino nel mezzo, con almeno altri 3 4 punti fatti . forza Empoli ci se la può fare.

  5. c’è bagarre primo posto, ma lotta play off proprio per niente. Vero che erano 4 anni che si frequentava la A, ma non ricordo un campionato di B con nessuna lotta per fare gli spareggi. i 4 posti play off (escludendo le prime) sono già assegnati da mesi con distacchi biblici. Modena, Catanzaro e juve Stabia sono già al traguardo. E cesena quasi. Poi bordone salvezza dove forse si alza la quota, per me 42 non bastano. Però in cima lotta veramente ina ina

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