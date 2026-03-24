Siamo nella settimana dedicata all’ultima sosta dei campionati per i vari impegni delle Nazionali. Si riprenderà nel weekend di Pasqua quando mancheranno sei giornate al termine. Un campionato di Serie B equilibrato sia in testa che in coda alla classifica con molte squadre racchiuse in pochi punti e tutti i verdetti ancora da emettere.
Per quanto riguarda la promozione sarà lotta a quattro squadre fino alla fine per i primi due posti con l’attuale capolista Venezia che guida la classifica con 68 punti davanti alla coppia Frosinone/Monza con 65 punti. Più staccato il Palermo al quarto posto con 61. Per la zona playoff sembrano al sicuro Catanzaro, Modena e Juve Stabia mentre è ancora lotta per l’ultimo posto, l’ottavo, occupato al momento dal Cesena con 43 punti davanti a Carrarese e Avellino con 39.
Per la lotta salvezza è una vera bagarre con oltre metà squadre non ancora al sicuro; il Pescara all’ultimo posto con 29 punti si trova a un punto dalla coppia Reggiana e Spezia e soltanto a due dalla zona playout occupata dal Bari. Poi l’Entella quint’ultima con 34 punti a pari merito con Sampdoria, Mantova e Padova. Determinanti saranno i tanti scontri diretti ancora da giocare ed è veramente difficile al momento sbilanciarsi in pronostici. Al momento appaiono in grande difficoltà Bari e Reggiana rispetto a tutte le altre. Da vedere anche come reagiranno al cambio di allenatore Spezia, Padova e Reggiana. L’Empoli si trova al 12° posto con 36 punti e due punti di vantaggio sul quint’ultimo posto valevole per il playout. Già nel prossimo turno saranno molto importanti gli scontri salvezza Reggiana-Pescara, Mantova-V.Entella, Sampdoria-Empoli e Carrarese-Spezia.
Questo il programma della 33° giornata:
FROSINONE-PADOVA DOMENICA 5/04 ORE 17:15
PALERMO-AVELLINO DOMENICA 05/04 ORE 19:30
CESENA-SUDTIROL LUNEDI’ 06/04 ORE 12:30
VENEZIA-JUVE STABIA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00
REGGIANA-PESCARA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00
MANTOVA-V.ENTELLA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00
CATANZARO-MONZA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00
BARI-MODENA LUNEDI’ 06/04 ORE 15:00
SAMPDORIA-EMPOLI LUNEDI’ 06/04 ORE 17:15
CARRARESE-SPEZIA LUNEDI’ 06/04 ORE 19:30
siamo una squadra fortissimi ( cit)
Dai ragazzi ci si può fare. Se da ora in poi si fa sempre 3 gol, perché s’è capito che almeno 2 si prendono sempre, non ci dovrebbero essere problemi di nessun genere. Sarà dura, ma al deficit di gol presi occorre fare noi gol ad ogni occasione, con chiunque e in qualunque maniera possibile e impossibile (alla Pippo Inzaghi: stinco, ginocchio, petto, natica, schiena, nuca, spalla…)
FROSINONE-PADOVA 1
PALERMO-AVELLINO 1
CESENA-SUDTIROL 1
VENEZIA-JUVE STABIA 1
REGGIANA-PESCARA 1
MANTOVA-V.ENTELLA X
CATANZARO-MONZA 1
BARI-MODENA 1
SAMPDORIA-EMPOLI
CARRARESE-SPEZIA X
francamente può succedere di tutto certo che sarà importantissimo fare più punti possibile fra Sampdoria, Padova ed entella. bisogna arrivare alle ultime 3 giornate , dove incontreremo Monza e Venezia , soprattutto, e l Avellino nel mezzo, con almeno altri 3 4 punti fatti . forza Empoli ci se la può fare.
c’è bagarre primo posto, ma lotta play off proprio per niente. Vero che erano 4 anni che si frequentava la A, ma non ricordo un campionato di B con nessuna lotta per fare gli spareggi. i 4 posti play off (escludendo le prime) sono già assegnati da mesi con distacchi biblici. Modena, Catanzaro e juve Stabia sono già al traguardo. E cesena quasi. Poi bordone salvezza dove forse si alza la quota, per me 42 non bastano. Però in cima lotta veramente ina ina