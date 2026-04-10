La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora la Federazione Italiana l’ha resa ufficiale: Silvio Baldini, attuale tecnico dell’Italia Under 21, sarà il commissario tecnico che guiderà la Nazionale maggiore nelle due partite amichevoli in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia. Tra poco meno di due mesi quindi tornerà in campo la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia.

Il prossimo 22 giugno ci sarà l’elezione del nuovo Presidente che prenderà il posto di Gravina e successivamente la nomina del nuovo allenatore che vede a ora in pole il nome di Antonio Conte. A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League che vedrà gli azzurri in un gruppo di ferro con Francia, Belgio e Turchia.

Nelle due gare amichevoli sotto la guida Baldini scontato aspettarsi una mezza rivoluzione nelle convocazioni con molti giovani dell’Under 21 chiamati nella nazionale maggiore.