La misura adesso è colma! Dopo aver sostenuto la squadra in ogni modo possibile, non facendo mai arrivare un segnale di dissapore o di rabbia, il pubblico azzurro “ha rotto il silenzio” e si è fatto sentire sonoramente nei confronti della squadra. La sconfitta di Padova, gara da vincere e con una chiamata a raccolta fatta da tutti, ha segnato in maniera importante ed ha compromesso la pazienza anche dei più perseveranti da questo punto di vista. Già al triplice fischio, ancor dentro lo stadio “Euganeo”, il popolo azzurro non ha fatto il solito saluto di incoraggiamento ma ha accolto la squadra – che è stata a debita distanza – con un “fate ridere” ripetuto.

La musica ha poi alzato il volume al ritorno della squadra allo stadio. Li, circa un centinaio scarso di tifosi ha aspettato il pullman e lo ha accolto con sonori fischi e con “vergona” come parola simbolo. Alla discesa dei calciatori è ripartito il coro “fate ridere” con poi le urla che si sono diversificate da persona a persona verso i vari calciatori. Applausi ironici e parole che non possiamo ovviamente riportare. Il confronto è stato ovviamente acceso ma nel rispetto più totale e senza che questo trascendesse. Il messaggio adesso è arrivato forte e chiaro e se domenica prossima non dovessero arrivare i tre punti la situazione potrebbe inasprirsi ulteriormente.