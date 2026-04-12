La misura adesso è colma! Dopo aver sostenuto la squadra in ogni modo possibile, non facendo mai arrivare un segnale di dissapore o di rabbia, il pubblico azzurro “ha rotto il silenzio” e si è fatto sentire sonoramente nei confronti della squadra. La sconfitta di Padova, gara da vincere e con una chiamata a raccolta fatta da tutti, ha segnato in maniera importante ed ha compromesso la pazienza anche dei più perseveranti da questo punto di vista. Già al triplice fischio, ancor dentro lo stadio “Euganeo”, il popolo azzurro non ha fatto il solito saluto di incoraggiamento ma ha accolto la squadra – che è stata a debita distanza – con un “fate ridere” ripetuto.
La musica ha poi alzato il volume al ritorno della squadra allo stadio. Li, circa un centinaio scarso di tifosi ha aspettato il pullman e lo ha accolto con sonori fischi e con “vergona” come parola simbolo. Alla discesa dei calciatori è ripartito il coro “fate ridere” con poi le urla che si sono diversificate da persona a persona verso i vari calciatori. Applausi ironici e parole che non possiamo ovviamente riportare. Il confronto è stato ovviamente acceso ma nel rispetto più totale e senza che questo trascendesse. Il messaggio adesso è arrivato forte e chiaro e se domenica prossima non dovessero arrivare i tre punti la situazione potrebbe inasprirsi ulteriormente.
Squadra di omuncoli
Ho visto l’intervista all’allenatore del Padova ha ringraziato la spinta della curva la vittoria e merito loro!
Passo e chiudo
Secondo il cronista la palla e stata spinta dalla curva …
noi invece neache si chiede ….
pubblico che contesta ma tranne i 300 della maratona è tutto l’anno che siamo roba da pontedera
Se non si ritorna con la mentalità da curvaioli , non si possono chiamare Ultras..
al massimo tifosi da poltrona numerata..
viva il gruppetto esistono solo loro terra bruciata intorno a loro …
Siamo rimasti Noi , Sud Tirol , e il Pontedera ed retrocesso in serie D….
Basta a fine stagione dire o ci date la curva o si sta fuori tutti , vedrai che tempo zero te la facevano !
Ma ho l’idea che c’è sotto qualcos’altro ….
Questa contestazione è arrivata in ritardo di 2 mesi, tutta colpa di quegli incompetenti che gridavano “siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai…”,
Quando è il momento di contestare, bisogna farsi sentire, come è normale in qualsiasi lavoro!
Ci è capitato di retrocedere tra gli applausi del pubblico, perché se lo meritavano, ma questa squadra ha solo la fortuna di essere in una piazza tranquilla, altrimenti in certi posti del sud Italia non avrebbero fatto vita.
Non sono per la violenza, ci mancherebbe, ma molti di questi giocatori non si meritano niente e per giunta non si impegnano!
Settimana lunghissima da passare….
L’Entella ci ha già battuto all’andata e in amichevole ad agosto.
Pagliacci .. tutti .. dal primo al ultimo …
Vetraio…un si fa altro quest’anno che aspettare la prossima. È finita, dài. Siamo in Serie C.
Se ci salviamo miracolosamente una cosa e’ certa RIVOLUZIONE TOTALE devono andar via da Empoli tutti !!!!!
Basta prestiti e iniziare a scovare talenti all’estero o dalle serie inferiori .
Caserta per ne peggio di Dionisi e pagliuca io sarei per il ritorno di Dionisi
La contestazione andava fatta a monteboro non allo stadio.
ma davvero…?? si sta pure meglio in “collina”…..l’indirizzo lo avete vero?
Il nostro metro di giudizio doveva essere l’amichevole persa con Entella Stop ….
da lì si era capito cosa eravamo!
cambi allenatore ma il materiale a disposizione era quello !
Non ho avuto voglia nemmeno di andare a contestare tanto sono abbattuto dall’ennesima figura di palta, ma quando in maratona superiore si fischiava e si imprecava giù eran tutti a battere le mani. Questa contestazione doveva esserci massimo dopo Catanzaro, ormai è troppo tardi
dovete contestare chi ha preso questi giocatori, dall’ altre parti non giocavano mai, e qui titolari,cosa pensano i tifosi di vincere con le riserve delle riserve,contestate chi non ha più voglia di investire sul Empoli calcio ⚽ ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
giusto contestare ma andava fatto parecchio prima. ora rischi di avere l’effetto contrario. a quattro giornate dalla fine chi è in prestito poco gli interessa se l’empoli si salva o retrocede.