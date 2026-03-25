Sette reti nelle ultime otto partite. Un bottino ragguardevole che gli ha permesso di arrivare a quota 13, al secondo posto della classifica marcatori dietro l’inarrivabile Pohjanpalo. Nelle ultime gare il rendimento complessivo dell’Empoli è stato altalenante ma l’apporto di Stiven Shpendi, con le sue prestazioni di spessore e la sua presenza continua in zona-gol, è stato decisivo. La sua definitiva esplosione è forse l’aspetto più significativo di questo ultimo travagliato periodo, perché l’attaccante azzurro ha saputo fare un salto di qualità importante. Non è più solo il giocatore che si mette in mostra per la sua determinazione e il suo impegno: adesso Shpendi è un attaccante consapevole, che sa farsi trovare pronto quando viene messo in condizione di segnare.
Proprio questa maggiore consapevolezza è forse l’aspetto decisivo della sua crescita. Tutti gli allenatori avuti nel suo percorso empolese lo hanno elogiato e hanno mostrato di saper credere in lui, di attenderlo anche quando era un po’ più acerbo. Difficilmente le sue prestazioni sono state insufficienti, perché è uno di quelli che, quando l’arbitro fischia per tre volte, esce stremato dal campo. Ma spesso non riusciva a finalizzare e mandava all’aria una buona giocata con una brutta conclusione. Adesso la musica è decisamente cambiata.
Per il rush finale l’Empoli si ritrova un attaccante moderno, capace di interpretare più ruoli offensivi con grande efficacia. Shpendi può giocare sulla linea della prima punta, può giocare qualche metro più indietro; sa legare il gioco, sa fare a sportellate e ripartire, sa essere presente per finalizzare l’azione. In questo momento è semplicemente imprescindibile per il gioco dell’Empoli.
una delle poche note liete di questa tormentata stagione.
Ha fatto passi da gigante e migliorerà ancora. Brava la società a credere in lui
Uno da serie A
Mmm 🤔
il Co.si l’ha già venduto…..10m
Chi arriva dietro a Pohjanpalo è come se avesse vinto la classifica cannonieri.
…per molti era l ennesimo bidone che non passava i 7 goal
una ciliegina sulla torta poco bona in caso di retrocessione potrebbe essere l ancora di salvezza x evitare il crack finanziario ….viste le voci che ci sono in giro….
Quali voci ?
O un c’era il compratore ?…
Brasiliano , Austriaco , americano!
Sie,e chi la compra? Tutunci?
Giocatore che si impegna e vede la porta ma a cui mancano i fondamentali del gioco del calcio.
Nel Passaggio, gestione palla, protezione palla è veramente carente. Ma veramente tanto.
Quanti contropiedi in questa stagione sono stati sprecati per la sua pessima gestione palla correndo a capo basso.
Nel nulla di quest anno ci si fa andare bene shpendi, mannino, lovato ma anni fa non avrebbero circolato.
100% d’accordo con te
Il sacrificio ripaga sempre….sempre lottato per la maglia e ha giocato anche in condizioni fisiche non ottimali….c’è gente invece mastica e non contrasta nemmeno….
Complimenti a lui e spero ne faccia ancora 5 prima della fine del campionato…
Deve migliorare nella visione di gioco
E nel tiro da fuori ma complimenti bravo
Ad inizio anno ho scritto piu’ volte che sara’ la sorpresa di questo campionato e che superera’ la doppia cifra.
Molti gli hanno dato del bidone ma siccome qualcuno scrive in questa pagina a vanvera solo per andare contro l’Empoli.
Ora viene attaccato Degl’innocenti che per me e’ un giocatore fortissimo cosi’ come guarino sono giovani e forti si faranno questione di tempo .
Sempre e solo Forza Empoli
Scriviamoli bene però i nomi dei nostri ragazzi;
Magnino, Degli Innocenti.