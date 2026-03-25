Sette reti nelle ultime otto partite. Un bottino ragguardevole che gli ha permesso di arrivare a quota 13, al secondo posto della classifica marcatori dietro l’inarrivabile Pohjanpalo. Nelle ultime gare il rendimento complessivo dell’Empoli è stato altalenante ma l’apporto di Stiven Shpendi, con le sue prestazioni di spessore e la sua presenza continua in zona-gol, è stato decisivo. La sua definitiva esplosione è forse l’aspetto più significativo di questo ultimo travagliato periodo, perché l’attaccante azzurro ha saputo fare un salto di qualità importante. Non è più solo il giocatore che si mette in mostra per la sua determinazione e il suo impegno: adesso Shpendi è un attaccante consapevole, che sa farsi trovare pronto quando viene messo in condizione di segnare.

Proprio questa maggiore consapevolezza è forse l’aspetto decisivo della sua crescita. Tutti gli allenatori avuti nel suo percorso empolese lo hanno elogiato e hanno mostrato di saper credere in lui, di attenderlo anche quando era un po’ più acerbo. Difficilmente le sue prestazioni sono state insufficienti, perché è uno di quelli che, quando l’arbitro fischia per tre volte, esce stremato dal campo. Ma spesso non riusciva a finalizzare e mandava all’aria una buona giocata con una brutta conclusione. Adesso la musica è decisamente cambiata.

Per il rush finale l’Empoli si ritrova un attaccante moderno, capace di interpretare più ruoli offensivi con grande efficacia. Shpendi può giocare sulla linea della prima punta, può giocare qualche metro più indietro; sa legare il gioco, sa fare a sportellate e ripartire, sa essere presente per finalizzare l’azione. In questo momento è semplicemente imprescindibile per il gioco dell’Empoli.