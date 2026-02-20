Queste le parole dell’attaccante azzurro, Stiven Shpendi, dopo il pareggio ottenuto a Frosinone

Dalla sfida con il Frosinone esce un pareggio: che analisi fai di questa gara?

«Sapevamo di affrontare un avversario veramente molto importante e molto forte. Ne eravamo consapevoli fin dall’inizio e infatti siamo entrati in campo con la giusta cattiveria. Secondo me questo è un ottimo pareggio, perché comunque venire a fare risultato qui non è mai semplice. Dobbiamo prendere spunto da questa partita per le prossime gare e continuare su questa strada».

Una prova di squadra importante, ma anche una grande prestazione individuale: due gol e tanto lavoro per i compagni. Come ti giudichi?

«Oggi ho dato il meglio di me. Ho cercato soprattutto di aiutare la squadra, che è sempre la cosa più importante. Fare gol è ovviamente un piacere, perché aiuta e dà fiducia, ma la mia priorità resta sempre il lavoro per i compagni e per il gruppo».

Pensi che questa partita possa rappresentare un tassello di crescita nel percorso dell’Empoli?

«Sì, assolutamente. Non era una partita facile, lo ribadisco, e questo pareggio ci deve dare tanta fiducia per le prossime gare. Può essere davvero un punto di crescita importante per tutta la squadra».

Ora la testa va alla prossima gara, che per te sarà speciale: il Cesena.

«Sì, sarà una partita speciale perché affronterò mio fratello e il Cesena. Speriamo ovviamente che il risultato vada dalla nostra parte. Non vedo l’ora di giocarla».