TOP FLOP – Shpendi – Obaretin – Saporiti – Ilie – Fila – Candela

TOP

Stiven Shpendi, con i suoi tre gol in altrettanti incontri, è stato il mattatore della squadra. Prestazioni in continuo crescendo per l’attaccante albanese, che sta vivendo il momento migliore da quando veste la maglia azzurra. Edoardo Saporiti è un altro giocatore che sta attraversando un bel periodo di forma, non solo grazie alle due reti e agli assist messi a segno (il rigore di Spezia prsava come un macigno) ma anche per l’apporto continuo dato in campo. Infine, ci mettiamo Luca Magnino: l’ex Modena è uno di quei giocatori che si vedono poco ma che sono importantissimi, non solo tatticamente ma per l’apporto fisico che danno.

FLOP

Dopo la sciagurata mezza partita contro il Mantova, Nosa Obaretin non è più sceso in campo. Da intoccabile con Pagliuca e Dionisi, il centrale di proprietà del Napoli è stato relegato in panchina da Caserta. Una delle delusioni maggiori è rappresentata da Rares Ilie, che contro il Mantova ha giocato un primo tempo abulico e insolente e poi è finito ai margini, non entrando in gara in corso né contro lo Spezia né contro il Pescara. Infine, ci mettiamo Antonio Candela: nelle due sfide in cui è stato impiegato la sua prestazione è stato tutt’altro che soddisfacente.