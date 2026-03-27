La maggiore “rottura” con il recente passato è rappresentata dal passaggio alla difesa a quattro. Nelle tre partite che lo hanno visto sulla panchina azzurra, mister Caserta ha sempre scelto quattro difensori, anziché i cinque proposti dai suoi due predecessori. Si tratta di una novità di grande rilievo, che ha ridisegnato l’Empoli in un periodo del campionato in cui, di solito, si dice che non si possono apportare modifiche sostanziali a un assetto già rodato. Inoltre, Caserta ha proposto sempre soluzioni offensive diverse, in base all’avversario ma anche in base alle caratteristiche dei calciatori che aveva intenzione di schierare dal primo minuto.
Contro il Mantova l’Empoli è partito con una sorta di 4-2-3-1, con Ceesay ed Elia esterni, Ilie trequartista centrale e Shpendi centravanti. La brutta prestazione del primo tempo ha reso necessario correre ai ripari inserendo Moruzzi e Nasti prima (Shpendi ha arretrato leggermente il suo raggio d’azione, ma talvolta si manteneva sulla stessa linea di Nasti prefigurando una sorta di 4-2-4) e Saporiti poi, che si è sistemato in fascia prendendo il posto di un troppo confusionario Ceesay.
Contro lo Spezia, invece, Caserta ha inizialmente optato per il 4-3-3, con Shpendi posizionato sulla fascia destra, l’opposta di Elia (poi sostituito da Ceesay). Anche in questo caso l’Empoli ha terminato la partita con una specie di 4-2-4 (Popov e Nasti punte centrali, Saporiti e Ceesay esterni) vista la necessità di recuperare lo svantaggio.
Infine, contro il Pescara la decisione è stata quella di proporre il 4-3-1-2, con Saporiti posizionato tra le linee e Popov (nel secondo tempo Nasti) e Shpendi più vicini tra loro. Naturalmente per la propensione di Shpendi ad andare a lottare sui palloni anche a centrocampo, poteva diventare una sorta di “albero di Natale”, ma la subitanea espulsione di Acampora non ha reso necessario che l’attaccante albanese tornasse continuamente verso il centrocampo.
Come dicevamo nel preambolo, Caserta si è preso un rischio che Dionisi aveva preferito non prendersi. Poi è stato anche fortunato, perché contro Mantova e Spezia la partita è stata insperatamente ripresa per i capelli e contro il Pescara abbiamo beneficiato di una provvidenziale espulsione dopo appena quindici minuti di gioco. Detto ciò, e premesso che la squadra azzurra continua ad avere amnesie e cali di concentrazione e di intensità poco comprensibili, l’Empoli ha dimostrato di poter interpretare in maniera diversa più moduli che si basano sulla difesa a quattro.
Dipende dagli interpreti che Caserta sceglie o ha a disposizione. Prendiamo i calciatori sulla carta più tecnici e/o in forma. La presenza di Elia esclude quasi categoricamente l’utilizzo del 4-3-1-2, così come l’impiego più redditizio di Saporiti è quello di rifinitore dietro le punte. Starà a Caserta scegliere il vestito più appropriato per le prossime singole gare, tenendo conto che la varietà delle caratteristiche degli interpreti si traduce in una maggiore possibilità di cambiare, anche in corso d’opera.
Ma un articoletto sul l’Under 21 Pianeta poteva anche inserirlo no? (Quindi mi auguro che lo faccia) L’Under ha giocato ad Empoli!!!!! Magari avessero giocato Moruzzi (Non era nemmeno in panca) e/o Guarino (Lui sì, c’era in panca) forse sarebbe stato pubblicato qualcosa! Tra l’altro in panca c’era Silvione (nr.1). Allenatore giusto per l’Empoli.. e lo avevo scritto prima che andasse ad allenare la nazionale.. ma qualche Bastian contrario su questo sito ha avuto a che ridire! Grande Silvione.. poche Cianine e tanta sostanza!
Chi critica Silvio dimostra di non capire niente di calcio…in tre partite ha trasformato il gioco della nazionale under 21 che ora corre e da spettacolo…grande allenatore e gran bella persona…mi onoro della sua amicizia!
Cosa vuoi fare davanti a una maratona con 300 persone ….
Io mi sono vergognato !
non possiamo più tenerci questo catorcio di Stadio va fatto da 12.000 Stop …
Deve finire il male a Empoli !
guarda che se c era lo stadio da 12 mila sempre 1485 persone c erano. Non è che lo stadio sembrava più pieno. Ma poi l under 21 alle 18 di giorno lavorativo con la diretta tv ma chi vuoo che ci andasse?
Aspetto il Freccia che da i numeri sul tifo ! Ma 2 foto no almeno ci si rende conto un po’ tutti che l’investimento andrà a fassi fottere …
Ora vedrai interviene Serravalle …
ma in do si va se perso i capo a Empoli …
sarà l’aria inquinata del Bitossi , l’ odore di fognatura che emana la Sammontana …
sarà il mene freghismo generale !
ancora con questa storia dello stadio?
Intervengo garbatamente per darti ragione solo sulla capienza visto che anche il grande e ricco Como pensa a 12000 posti …per il resto mi dispiace ma le tue sono sempre e solo polemiche gratuite e solo CONTRO e mai obiettive o tanto più costruttive.
Tanta gente era in tribuna, visto il biglietto a 5 euro
sulla gazzetta circa 1.500
ma in maratona 300 …
non e più un fatto di come tanto sembra che il male aleggia sulla città , ma se città come Como scendono a compromessi ….
a loro interessa stare lì sul lago dove c’è il turismo 12.000 /15.000 per farlo accettano quello che e il bene per la città , Arezzo idem … Pisa parlava di 15.000 …
Se succede quello che primo o poi succederà il calcio ormai non tira più come una volta e se pensano di fare spendere l’Empolese Tirchio e braccino , siamo freschi ,e poi abbiamo l’esempio più lampante il nostro Beatoamato lui fa scuola a tutti noi !
La Fiorentina è passata a 4 in difesa e ha svoltato
L’Empoli è passato a 4 in difesa e non ha più perso