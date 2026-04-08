Non è più tempo di analisi tattiche raffinate o di proiezioni a lungo raggio. La classifica e il calendario pongono l’Empoli di fronte a una realtà nuda e cruda: siamo entrati nel momento più critico e delicato dell’intera stagione. La trasferta di domenica pomeriggio a Padova non è una partita come le altre; è uno spartiacque che richiede la massima coesione tra squadra e città. Siamo onesti: il cammino percorso finora non autorizza celebrazioni né elogi. È stata fin qui una stagione difficile, a tratti deficitaria, che non lascerà spazio a caroselli di gioia nemmeno in caso di vittoria all’Euganeo. Padova non è il traguardo, ma una tappa obbligata da superare “senza se e senza ma”. Anche con i tre punti in tasca, la tensione dovrà restare altissima: la strada verso la salvezza rimane in salita e il finale di campionato non concederà distrazioni.

La logistica non ammette alibi. La collocazione domenicale e una distanza chilometrica assolutamente accessibile rendono la trasferta di Padova un appuntamento a cui la tifoseria azzurra deve rispondere presente in massa. Se già a Genova si è percepito un segnale di grande impatto, domenica serve un passo ulteriore. L’apporto del pubblico non è solo una questione di colore, ma un fattore motivazionale determinante per un gruppo che ha bisogno di sentire il peso e l’orgoglio della propria piazza, della propria identità, del proprio orgoglio. Volgliamo ancora essere chiari su un punto: la permanenza in categoria non è un obiettivo da osannare o per cui ringraziare i protagonisti. È, semmai, un atto dovuto. In caso di esito negativo, infatti, non sarebbero i singoli attori del campo a pagare il prezzo più alto, ma l’intero patrimonio sportivo di Empoli e i suoi sostenitori.

Fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata, fino a quando la matematica non ci darà ragione, la salvezza deve diventare la nostra ossessione. Ogni tifoso azzurro, ogni sportivo empolese, deve fare la propria parte fino in fondo. Andiamo a Padova per prenderci quello che serve, con i denti e con la voce. Poi, solo allora, ci asciugheremo il sudore dalla fronte e, senza troppi fronzoli, guarderemo avanti.