Al termine della partita persa a Marassi contro la Sampdoria abbiamo intervistato il centrocampista azzurro, Andrea Ghion. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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7 Commenti

  1. tu puoi anche fare errori,ma almeno provaci!si a padovaaaaaaa ciaooooooo.ne hanno perse 5 di fila,ci aspettano a gloria……..

    • Quello che mi preoccupa non è il calendario, è l’atteggiamento, i black out, La volatilità, la non combattività della nostra squadra. Da un mese siamo entrati nella zona a rischio, da allora i nostri dovevano scendere in campo brandendo una clava. Quello che vedo invece sono fallo inutili e composti, “finezze” assurde per una squadra che deve salvarsi, cercare tiri da posizioni impossibili e magari quando abbiamo lo spazio aperto i nostri cercano di aggiustarsi la palla per mezz’ora, con l’avversario che gliela porta via.

  3. dici bene,ma con 1 squadra che ha cannato tutti gli scontri diretti in casa o quasi,hai vinto per culo col pescara io tutta questa certezza un ce l’ho!

  4. dici bene,ma con 1 squadra che ha cannato tutti gli scontri diretti in casa o quasi,hai vinto per deretano col pescara io tutta questa certezza un ce l’ho!

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