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tu puoi anche fare errori,ma almeno provaci!si a padovaaaaaaa ciaooooooo.ne hanno perse 5 di fila,ci aspettano a gloria……..
Tuttazzurro guarda il calendario; possiamo salvarci anche vincendo solo le 2 partite in casa.
Quello che mi preoccupa non è il calendario, è l’atteggiamento, i black out, La volatilità, la non combattività della nostra squadra. Da un mese siamo entrati nella zona a rischio, da allora i nostri dovevano scendere in campo brandendo una clava. Quello che vedo invece sono fallo inutili e composti, “finezze” assurde per una squadra che deve salvarsi, cercare tiri da posizioni impossibili e magari quando abbiamo lo spazio aperto i nostri cercano di aggiustarsi la palla per mezz’ora, con l’avversario che gliela porta via.
Scusate *falli inutili e scomposti
dici bene,ma con 1 squadra che ha cannato tutti gli scontri diretti in casa o quasi,hai vinto per culo col pescara io tutta questa certezza un ce l’ho!
dici bene,ma con 1 squadra che ha cannato tutti gli scontri diretti in casa o quasi,hai vinto per deretano col pescara io tutta questa certezza un ce l’ho!
ghion, penoso come tutta la squadra..anche Caserta insignificante in panca voto 3 a tutti..