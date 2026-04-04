Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà lunedi a Marassi, il tecnico azzurro Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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20 Commenti

  4. Vedete inutile giocare se non sei in forma …
    avete visto la nazionale ?
    Io lo dicevo sia per Pellegri , per Saporiti , per Elia … l’inizio al momento mi fa sperare e ci speravo , non si guarda in faccia nessuno c’è da portare la salvezza a casa !
    E lo ridico e lo dico prima ,comunque non ero l’unico a dire di non rischiare Pellegri ora i nomi non me li ricordo …

  7. Mister ti vogliamo in panchina per il prossimo anno, chiudiamo prima possibile questo campionato mediocre e poi voltiamo pagina con una squadra decente e uno stadio decente.

  9. Nel frattempo che voi vi fate le sexhe mentali con lo stadio, il Padova becca 2 pappine a Frosinone, resta a 34 e perde il suo regista Crisetig: ammonito salterà la sfida con l’Empoli.

  13. Comunque ieri ero a Reggio Emilia a salutare Caprile….e mi sono visto Sassuolo Cagliari partita non entusiasmanste…ma ancora piu’ assurdo i tifosi del sassuolo che ogni tanto ci piazzavano chi non salta e’ Empolese…

  14. Allora son ciu.c.chi! Intanto anche l’Avellino si ferma a 39 perdendo a Palermo. In A, mister D’Aversa spedisce definitivamente il Pisa in serie B.

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