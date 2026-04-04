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Elia non gioca 😭
Difficile – se non proibitivo – fare risultato a Genova.
Difficile, sì, proibitivo, no.
L’importante è che l’Empoli giochi…da Empoli e non con la testa tra le nuvole.
Concetti semplici e chiari.
Avanti Mister, avanti Azzurro
A me preoccupa più la partita dopo a Padova. La Sampdoria concede molto in difesa.
Vedete inutile giocare se non sei in forma …
avete visto la nazionale ?
Io lo dicevo sia per Pellegri , per Saporiti , per Elia … l’inizio al momento mi fa sperare e ci speravo , non si guarda in faccia nessuno c’è da portare la salvezza a casa !
E lo ridico e lo dico prima ,comunque non ero l’unico a dire di non rischiare Pellegri ora i nomi non me li ricordo …
Romagnoli, un ritorno inspiegabile!
se avessimo giocato in Bosnia con adorante,abiuso e cacciamani, ora si sarebbe al mondiale!
non esagerare troppo col senno di poi
Mister ti vogliamo in panchina per il prossimo anno, chiudiamo prima possibile questo campionato mediocre e poi voltiamo pagina con una squadra decente e uno stadio decente.
Stadio? Io ormai non ho più l’età per credere a babbo natale…
Io ci credo ancora… vediamo a fine campionato (salvezza compresa naturalmente ), se non partirà nemmeno allora sarà davvero finita.
Lo stadio ahahhaha
Tutto è ancora possibile
Nel frattempo che voi vi fate le sexhe mentali con lo stadio, il Padova becca 2 pappine a Frosinone, resta a 34 e perde il suo regista Crisetig: ammonito salterà la sfida con l’Empoli.
Non un grande esordio per il loro nuovo allenatore Breda.
lasagna infortunato, salta l’ Empoli!
Il Padova un’altra lanciatissima verso la C. A me pare impossibile si rischi di retrocedere, ma nemmeno a volerlo
Comunque ieri ero a Reggio Emilia a salutare Caprile….e mi sono visto Sassuolo Cagliari partita non entusiasmanste…ma ancora piu’ assurdo i tifosi del sassuolo che ogni tanto ci piazzavano chi non salta e’ Empolese…
Lasciali perdere sono 10 bambini bullizzati
Allora son ciu.c.chi! Intanto anche l’Avellino si ferma a 39 perdendo a Palermo. In A, mister D’Aversa spedisce definitivamente il Pisa in serie B.