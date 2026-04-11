Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani a Padova, il tecnico azzurro Fabio Caserta.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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17 Commenti

  3. Le motivazioni non possono non mancare…. chi fa sport vive di questi momenti, è impossibile aver paura…. si ha paura di guerre, malattie, fame vera …. non di una partita di calcio e non possono averne ragazzi di 25 anni che devono aver l’ardire di spaccare il mondo in 2 …. è impossibile aver paura di scendere in campo a Padova…. Padova, non Milano, Roma o Napoli…. loro vengono da un momento negativo e sono in emergenza…. non possiamo farci impietosire come a Genova!!!! basta gente moscia e compassata, ci vogliono veri combattenti!!!!

  9. È finita a Chiavari: ho visto tutta la partita, Entella bruttissima gatta da pelare per noi domenica prossima. Tipica squadra di serie B, tignosa, rude, cattiva.

  11. Se si vince ne basta 6 di punti se pareggi
    7 punti, se perdi sempre 7 punti…
    se vinci domani e contro Entella addirittura saresti salvo con 3 giornate di anticipo…
    non ci sarebbe la matematica ma quasi…

  12. La Sampdoria con 2 vittorie di fila ora è addirittura a 40 punti ed quasi salva.
    Non bastassero quelli che già ci sono pure questo può essere un ulteriore stimolo per non fallire la partita di domenica e la successiva in casa con l’Entella

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