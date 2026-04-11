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Alè mister! Intanto Venezia in vantaggio a Chiavari.
Oltre al’atteggiamento…. se non tiriamo in porta…. non si vince!!!
Le motivazioni non possono non mancare…. chi fa sport vive di questi momenti, è impossibile aver paura…. si ha paura di guerre, malattie, fame vera …. non di una partita di calcio e non possono averne ragazzi di 25 anni che devono aver l’ardire di spaccare il mondo in 2 …. è impossibile aver paura di scendere in campo a Padova…. Padova, non Milano, Roma o Napoli…. loro vengono da un momento negativo e sono in emergenza…. non possiamo farci impietosire come a Genova!!!! basta gente moscia e compassata, ci vogliono veri combattenti!!!!
Pescara col solito Di Nardo avanti su rigore, Samp non pervenuta.
Colpo Samp invece!
Avanti azzurro.
Era prevedibile: pareggio Entella. L’Entella in casa non ha mai perso contro le 4 grandi.
e adesso gioca pure 11 contro 10 per l’espulsione di un difensore del Venezia
Andiamo a prenderci questa salvezza!
Bisogna, salvarsi. È fondamentale! Dietro abbiamo una grande Primavera e una nidiata di 2007/2008/2009 fenomenale….
È finita a Chiavari: ho visto tutta la partita, Entella bruttissima gatta da pelare per noi domenica prossima. Tipica squadra di serie B, tignosa, rude, cattiva.
….e Pescara retrocesso: piglia gol al 95′ e saluta la categoria.
È lunga ancora…
Se si vince ne basta 6 di punti se pareggi
7 punti, se perdi sempre 7 punti…
se vinci domani e contro Entella addirittura saresti salvo con 3 giornate di anticipo…
non ci sarebbe la matematica ma quasi…
La Sampdoria con 2 vittorie di fila ora è addirittura a 40 punti ed quasi salva.
Non bastassero quelli che già ci sono pure questo può essere un ulteriore stimolo per non fallire la partita di domenica e la successiva in casa con l’Entella
La Sampdoria ha fatto 3 vittorie di fila, 2 i casa, con Avellino e noi e oggi a Pescara
Si, la Sampdoria se vince altre tre partite va ai playoff, il Cesena è in crisi nera.