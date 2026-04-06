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ma chi era quel fenomeno della redazione che diceva in fase di presentazione che in caso di risultato positivo potevano aprirsi nuovi scenari???….mah….
Pareggio era il risultato giusto ha detto… lo ha detto davvero… senza parole…
Ormai sono fatti tutti con lo stampino , comandati da certi personaggi? io un ci credo che dopo i 2 precedenti siamo ricascati con certi giocatori …
Zero tiri in porta e con quel fraseggio lento tra i 2 Nani che e irritante …
Te sei Uno dei pochi Che ci capisce Di Calcio. Ma tanto a Empoli son tutti pottini ni Calcio. Bisognerebbe ma battelli ni Muro queste signorine.
son tutti mister che tirano a campa’!gli va bene in 1 squadra male in altre 100,guardate aquilani!di bono ci aveva solo l’ex moglie e ora a catanzaro……..
squadra brillante?ma i che ha visto,mah!
Oggi squadra indifendibile per la prestazione, come anche il mister per le dichiarazioni nel dopo partita. Schemi zero, tiri in porta zero, determinazione zero, voglia di portare un risultato positivo a casa.. sottozero! Poco da aggiungere, se non che.. adesso o fai risultato a Padova o prepariamoci a rischiare di andare di sotto, nonostante che la distanza dalla quintultima sia rimasta invariata.
Carrarese praticamente salva o quasi!
prendi una dolce euchessina e vai dove ti dice il sederino
Non importa prendere una dolce euchessina.. stimoli molto di più te con il tuo commento!
Ma come si fa a scegliere Nasti e Ceesay? Già prima di partire era evidente che sarebbe finita male…. ma il Mister c’è o ci fa?
Pagliuca 1,29
Caserta 1,25
Dionisi 1,00
Ma il direttore sportivo? Esiste? La contessina? Fa.bri.zio? Una volta, si può fare anche noi un ritiro prepartita nel padovano. Non dico tutta la settimana, ma da giovedì a domenica. O vogliamo andare di sotto senza colpo ferire? Fo pe’ chiede.
questo allenatore del ca…o vive su Marte.. comunque il male è a monte..2 direttori e 3 allenatori..dimettersi.al più presto per il bene di Empoli calcistica
È Una marionetta. Oggi ha pisciato fori da I vaso con l’intervista
Deve tenere compatto e unito il gruppo, quindi la maggior parte delle dichiarazioni è condivisibile, in quest’ottica. Mi preoccupa, invece, il fatto che dica che la squadra è da elogiare e che sarebbe stato giusto il pareggio: dal 30° in poi, purtroppo, l’Empoli è sparito lasciando il campo a una Samp non trascendentale ma più concentrata e più determinata, spinta da un pubblico eccezionale. Sulla nostra sinistra ci hanno asfaltato e i nostri centrali almeno un errore grave lo fanno sempre. Nasti anche a me non è piaciuto, ma oggi anche i suoi compagni di reparto sono stati praticamente nulli, mai serviti in modo decente.
mi sa di annata come la precedente,un lento sprofondare nella cacca!
squadra che gioca un calcio dilettantistico..per l amor di dio non andiamo ai playout che li perdiamo prima di giocarli squadra scarsa e per certi versi ridicola..mancano gli attributi..ricominciamo dalla c ..ma senza questa propieta..perché retrocedi anche dalla c
ho detto la sacrosanta verita
Questa squadra non ha niente…ne talento ne co gli o ni….speriamo abbia almeno un gran culo perche’ solo cosi’ ci si salva affidandosi al puro cu lo….
Gia’ detto da tempo e questo e’ il mio pensiero….
Concordo 100% !
Oggi ci ha superato la Samp, la prossima tocca al Padova…. squadra senza palle, i giocatori non si rendono conto delle situazioni e della classifica…. sono troppo compassati, nessuno che sia veramente attaccato alla maglia….. poveri tifosi azzurri, cosa ci tocca sorbirci…. speriamo che questa agonia non duri ancora a lungo….
se tutti gli anni si deve vedere un indecenza di gioco cosi’,preferirei una squadra meno tecnica con piu’ garra e praticita’ che gioca in contropiede e non fa ste figure barbine come oggi.non chiediamo la luna ne’ la serie a e b a vita,ma dignita’ e attaccamento alla maglia!
Ma di che parla questo?
Perché non gli avete chiesto che non abbiamo fatto un tiro in porta in tutta la partita???
Perché non gli avete chiesto come mai giochiamo a due all’ora e non abbiamo uno straccio di schema quando abbiamo la palla??
Ho ascoltato i primi minuti, poi ho spento.
Se il Mister. Ha visto questa partita, allora non abbiamo scampo.
La squadra ha giocato bene e determinata per 15 minuti. Poi la Samp ha fatto la prima azione offensiva e la nostra partita è finita lì.
Perché nei primi minuti i nostri facevano passaggi filtranti e decisi mettendo in crisi la loro retroguardia e poi la squadra ha iniziato a non sapere più cosa doveva fare? Non lottiamo! Punto. E se non lottiamo, perderemo anche contro la squadra più scalcinata. L’abbiamo scampata per tre partite, raccattando punti per miracolo, ma oggi abbiamo buttato via quasi tutto quanto abbiamo raccolto. Domenica a Padova non ci saranno alternative: una sconfitta significa retrocessione al 99%
fai le cose che sai fare poi se non arrivano i risultati ti scoraggi e butti tutto a mare!no sei squadra !
A Padova a Venezia e a Monza perdi
In casa con Entella e Avellino vinci e ti salvi uguale
Speriamo vada così !!
Mister … non c’è da analizzare nessun errore commesso … piuttosto c’è da capire (da parte sua) che almeno (quando va bene) … una ca.zza..ta a partita la facciamo … Questo vuol dire … che non solo dobbiamo sempre stare sul pezzo … ma mettersi nella testa che questa squadra va in difficoltà se si difende … ragion per cui dobbiamo giocare sempre in maniera propositiva come abbiamo fatto purtroppo per i soli 15 minuti iniziali … Capisco che si debba difendere il proprio operato e quello di chi ha giocato questa mediocre partita … ma anche con una squadra di undici giocatori “mentalmente fragili” (parlando di calcio naturalmente) … un cavolo di schema di gioco andrebbe espresso o no? In 15 giorni, finalmente con l’opportunità di far capire certi meccanismi … tutto qui? Non abbiamo tirato in porta e se andavi in vantaggio nel nostro periodo migliore … sarebbe stato per un autorete clamorosa. Mi sarebbe piaciuto sentire e vedere un mister in.ca.zz.ato e mi auguro che se non è accaduto nel dopo partita … la cosa possa accadere in altro luogo. E chi se ne frega se in allenamento fanno il loro dovere e si applicano … questo lo debbono fare IN CAMPO! ……….
ma siamo sicuri che questa squadra possa reggere fisicamente per piu’ di un quarto d’ora oppure si sfava troppo presto se non gli riesce di fare quello che vuole e si perde in balia degli eventi?
apprezzo la fiducia che hai l’avessi io!
ma siamo sicuri che questa squadra possa reggere fisicamente per piu’ di un quarto d’ora oppure si stufa troppo presto se non gli riesce di fare quello che vuole e si perde in balia degli eventi?
Caro Mister. Io non mi aspettavo grandi cose dal suo lavoro, e in effetti arrivando tardi non poteva dare molto; però qusta volta abbiamo giocato malissimo, una partita peggiore di molte altre prima che arrivasse lei. Questo non mi è piaciuto. Non capisco bene perché tutti i tifosi insistono affinché Nasti non giochi. Ma Lei crede davvero che Popov e Fila siano peggiori di quelli che ha scelto lei stasera? insomma: vogliamo vedere all’attacco Popov che perlomeno ha inventiva e può sorprendere il portiere avversario. Ma a parte questo abbiamo giocato solo il primo quarto d’oa, poi abbiamo giocato male, come se non avessimo schemi o non sapessimo come organizzare il gioco. Insomma a una brutta partita così non vogliamo più assistere, e se i nostri giocanoi male, lei lo deve dire perché loro lo devono sapere; questo per migliorare, altrimenti rimpiangiamo chi era mister prima di lei. E questa mia è una logica sana.
Giovanni … Fino al goal … l’impressione e che dopo buoni 15 minuti, direi anche di superiorità in campo (ma perchè poi smettiamo sempre di giocare?) … abbiamo forse pensato che la partita sarebbe finita nostro favore, rallentando i ritmi … Quando la Samp ha iniziato a far capolino verso la nostra area di rigore, abbiamo pensato bene di giocare quasi come se uno 0-0 sarebbe stato comunque un buon risultato … ma come sempre … quando questa squadra arretra i suoi limiti vengon fuori di brutto … soprattutto a livello di temperamento e naturalmente accompagnati dalle solite amnesie (chiamiamole cosi … ma non è la parola giusta) che poi come minimo ti costano un goal, se non di più a partita … Son daccordo … dipendesse anche da me, Giovanni, alcuni giocatori non sarebbero attualmente da portare nemmeno in panchina e invece li vedi partire addirittura dal primo minuto e non capisco cosa possano fare di tanto positivo in allenamento … se poi non lo riportano in partita. Speriamo che questo campionato finisca con un Empoli che tiri fuori gli artigli e ribadisco … a differenza di quello che pensa “qualcuno” che se ci salviamo (e non ne voglio dubitare) …BISOGNA FESTEGGIARLA QUESTA SALVEZZA … PERCHE’ GIOCANDO UN CAMPIONATO COSI BRUTTO E A RISCHIO … NON SE NE PUO’ FARNE A MENO!
Ragazzi però non diciamo ca..ste, Popov da quando è entrato è stato INGUARDABILE. Almeno Nasti rincorre e pressa gli avversari fino alla nostra trequarti e anche oltre.. è solo per quello che gioca lui, perché è uno d di pochi che corre.
Popov stasera impresentabile pure lui, quindi non diciamo bischerate.
L’unico ora come ora che credo sia meglio (anche sotto porta) è Fila.
È tutto il campionato che andiamo avanti così,
senza dimenticarci che la vittoria da 3 punti è stata solo una in tutto il girone di ritorno e per giunta contro una squadra ridotta in 10 per un tempo intero e che manca poco non ti infila anche il terzo goal. Son sempre dell’idea che la nostra è una buona rosa e che avrebbe potuto anche agganciare i play off, ma tutte le occasioni le ha sprecate. Lampante che se stai tanto tempo nei bassifondi o più o meno appena sopra, devi prima di tutto lottare e mordere l’avversario, ma soprattutto correre e arrivare prima degli altri sulla palla. Questo in campo si vede relativamente poco e su questo deve lavorare soprattuto Caserta. Ormai andare a cercare la chimera del bel gioco non serve più.. serve solo concretezza e portare a casa almeno 6/7 punti dalle prossime partite.. sennò diventano cavoli amari…. parecchio amari e quindi mettiamoci il cuore oltre che le gambe!
Questo qui aveva già svalvolato dopo spezia dove fece passare per buona una partita indegna
Diciamo che una grande dose di c.ulo gli ha permesso di raccattare 4 punti tra spezia e pescara che per quanto visto in campo dovevano essere 0.
se fino alla fine vinci 1 partita esclusa venezia,puoi al massimo pareggiarne 1 o 2 e fare 4 o 5 punti max cosi da averne alla fine 40,41.basteranno?
Non ho voglia di andare a vedere gli eventuali scontri diretti che ci saranno da qui alla fine …tra le squadre di bassissima classifica … ma come sempre … quando si arriva in fondo ai campionati … anche chi lotta per salvarsi riesce a conquistare punti impensabili e in ogni caso ce la mette tutta per arrivare a farlo o comunque ci prova … (cosa che anche questa sera non l’abbiamo vista da parte nostra … ed è questo che preoccupa parecchio) … Se ti vuoi salvare … intanto non perdere anche contro il Padova (perchè il contraccolpo sarebbe notevole) e poi le due partite casalinghe ti devon portare 6 punti … 43 punti dovrebbero bastare … 40/41 punti secondo me ti portano allo spareggio (se va bene……) …………..
L’Empoli può veramente retrocedere, è il momento di tener presente che i drammi sono altri e che noi tifosi non abbiamo colpe, non potevo che suonare il mio piccolissimo campanello dell’allarme e lho fatto, pur con dispiacere, non rinnovando l’abbonamento, quindi ho anche criticato la campagna acquisti estiva ed invernale. Chi ci vuol credere ancora può provare ad andare a Padova perché nel calcio non si sa mai, ma la nostra parte di fortuna l’abbiamo già sfruttata, quindi preparatevi al peggio, sapendo bene cosa è importante e cosa non lo è.
Questo caserta e’ peggio di Dionisi e pagliuca oggi non abbiamo fatto un tiro in porta, un’azione d’attacco .
Facciamo giocare e rischiamo elia perche’ e’ l’unico in grado di creare superiorita’ e saltare l’uomo perche’ qui veramente rischiamo di retrocedere .
Torniamo al 352 srnza terzini ma con elia e candela esterni .
Una cosa e’ certa se riusciamo a salvarci a maggio devono scappare via da Empoli questi bamboccioni