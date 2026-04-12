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Mister lasciamo perdere….
Esonero. L’unico che può entrare nella testa di questa squadra a dir poco scarsa ( negli ultimi trent’anni la più scarsa) è il nonno.
Il re delle retrocessioni a Empoli… per carità
Un po’ d’astio che ormai mostri da anni….
A genova hanno contestato e sono arrivate 3 vittorie di fila.
Qui come al solito vi siete fatti abbindolare da una dichiarazione di un personaggio fasullo in società con le solite balle dello stare vicino alla squadra.
“Ultras” e centro di scordinamento corresponsabili di questa situazione che si è creata.
Ultras e athos gente da ricovero. Applaudite anche stasera dai…. che vergogna
lascia..non infanghi la sua carriera con questi giocatori senza attributi..la colpa non è sua, ma di chi ,da due stagioni non riesce più a fare niente..lasci è un mio consiglio
vado ad aspettarli ora basta
andiamo in diversi….
SE fossi in Italia ci andrei anch’io.
Bisogna mettergli Il fuoco nel sedere
facile andarci ora…. ma fino a 3 partite fa pensavate ai playoff…. e vu siete dei buffoni e giustamente vi prendono per le mele…. due mesi fa bisognava incazzarxi per davvero…. per scelte societare indegne e mercato imbarazzante…. tutti a rimarcare i 30 anni di A e B…. e ora? State a casa, come siete sempre stati….
Perchè te dopo Carrara eri a contestare? e dopo la Juve Stabia? e dopo il Mantova? e dopo Catanzaro e Bari? e dopo Genova?
Invece di delegare gli altri contesta te allo stadio o fuori dallo stadio.
Beata retrocessione che farà sparire per sempre certi tifosi. Spero la fiorentina faccia una grande squadra così seguite quella e non rompete più il c…
Arriva la squadra mobile lasciate perdere
Ormai non serve a nulla contestare, state a casa. Gli ultras ci dovevano pensare prima invece di insultare e minacciare qualche tifoso che giustamente fischiava…
Davvero ultras Empoli tifosi da salotto ridicoli… che schifo che facciamo a livello ultras. Tanti cori su coerenza e mentalità ma tra ultras e athos siete tutti da ricoverare… a teatro contestano di più
Pagliuca media punti 1,29
Dionisi 1,00
Caserta 1,00
In realtà Caserta dovrebbe essere 0,83
5 punti in 5 partite=1
Vattene Caserta sei ridicolo
E siamo ridicoli noi che ci si fa prendere per il cuxo così…. e tutti ad applaudire sempre….
Davvero. Ed Io ho visto allenatori come Sandreani e Gustinetti Che erano davvero scarsi
E comunque questo non è presentabile.
Da quando è arrivato dovevano essere per quanto visto in campo 0 punti.
Per pura fortuna ne sono arrivati addirittura 5.
Le altre ci aspetterebbero anche….
Spezia Mantova 0-2
Basterebbe vincere le 2 in casa ma….saremo in grado?
alle 21 sono allo stadio ora hanno oltrepassato il limite della decenza..solo contestazione..basta presa di cu…o..da parte anche della società una civile contestazione è quello che gli spetta
Controlla meglio amico sergio: se batti Entella e Avellino arrivi massimo allo spareggio.
ALLE 20.30 ARRIVA LA SQUADRA ALLO STADIO….Con educazione ma andiamo a contestare verbalmente !
Purtroppo oltre ad essere giocatori scarsi e senza carattere è gente che gli manca l’attaccamento alla maglia e questi sono i risultati
Ma lo volete capire che vogliono retrocedere
Perché altrimenti un paio d giocatori decenti a gennaio li prendevano
Non hanno soldi (questa la vera domanda da farsi con tutti i quattrini che sono entrati in questi anni e paracaduti vari )
Così non si fa più nulla né stadio né altro
è un po’ che lo dico!non si vende non si fa lo stadio si rimane a libro paga tanto chi li prende a lavorare sti incapaci!
È quello che ci meritiamo!!!!
Festeggiamo la primavera nn ci rimane altro
Ma i nostri ultras? Una contestazione? Macché… Applaudite anche oggi buffoni. Tra stampa e ultras che fanno coretti a diffidati siamo messi davvero male
oggi la squadra a Padova è stata contestata da tutti, ultras e non. Sicuramente servirà a poco, ma per lo meno due tre cori contro li hanno presi quando sono venuti sotto il nostro settore
Meglio tardi che mai.
Io invece di contestare…che tanto con queste teste vuote per non dire peggio….farei come i tifosi della lazio….non andare allo stadio….tutti fuori…si devono ritrovare solo gli sponsor e quelli che vanno allo stadio per fare l’aperitivo….200 persone lo stadio dovrebbe essere vuoto…
Anticipo quelli che diranno siamo gia’ pochi….
Vuoto vuoto intendo come la Lazio
A reggio contestazione domenica scorsa.
Oggi 2-0 dopo 45 minuti.
Ma qui no bisogna stare uniti, tutti a padova, insieme, tutti devono dare qualcosa in piu e altre bannaggiate varie di monteboro e centro di coordinamento.
Oggi Caserta in confusione totale: tre terzini in campo e Magnino fuori ruolo, l’unico in forma Saporiti neanche un minuto…Ebuehi e Obaretin per me non andrebbero neanche in panchina…in più non possiamo giocare a 2 in mezzo al campo…
Finora ha lavorato bene secondo me, ma oggi la sconfitta è tutta sua.
Solite chiacchiere ogni settimana.. Ma è possibile che tecnicamente sembran tutti migliori di noi? Possibile che non si riesca a fare tre passaggi di fila? Non salti l’uomo, non si vede un minimo schema, ti anticipano sempre, non se ne prende una di testa nemmeno a centrocampo sui rilanci, hai la palla tra i piedi e se punti verso la porta te la allunghi sempre. Squadra impaurita? Forse se gli ultras gli andassero sul muso invece di applaudire, la paura in campo gli passa. Queste prestazioni, debbono far capire che chiunque sieda in panchina non cambia niente, puoi giocare un pò meglio o un pò peggio, ma non si vede mai in campo una squadra, ma solo un accozzaglia di giocatori che non sanno mai cosa fare con il pallone tra i piedi. Detto questo è lampante che se pur girano i c@glioni a tutti, bisogna che il tifoso si metta tutto dietro le spalle e riempire comunque il Castellani e incoraggiare la squadra…. bisogna cercare in tutti i modi di mantenere la categoria. Ultima occasione per non finire in C.
Giocatori imbarazzanti l allenatore sarà scadente ma questi non hanno neanche i fondamentali del gioco del pallone gente da serie C e D e in più non danno neanche l anima perché non sono attaccati alla maglia è finito il campionato ognuno torna alle sue squadre
@Daniele: il problema non è la parte tecnica, perché ad esempio oggi il Padova tecnicamente ha fatto più schifo di noi. Però loro hanno compensato con pressing, voglia, rabbia, falli quando necessario e, soprattutto, ci hanno creduto fino alla fine e sono stati premiati.
I nostri invece? Un quarto d’ora di accademia, come contro la Samp, poi I primi scricchiolii, qualche occasione in più (ma per arrivare al tiro i nostri attaccanti si devono aggiustare la palla un’infinità di volte), sempre i soliti errori in difesa e non c’è mai verso di rinviare un pallone in modo definitivo e soprattutto, siamo sempre macchinoso e rinunciatari. Il problema non è la tecnica, è l’atteggiamento…
ai giocatori bisogna far capire che devono sputare l’anima anche se perdono,gli si deve dire che se fanno questo anche se andiamo in lega pro saranno applauditi,altrimenti se continuano a essere cosi’ debosciati verranno presi a pesci in faccia,questo gli devono dire gli ultras,altrimenti che vadano a vedere il caro montevarchi ole’!
Il messaggio che avrei voluto scrivere…concordo
Daniele mi sento preso per le mele….
Dalla chi co manda ok….ma anche dalla squadra…anzi sopratutto dalla squadra non e’ possibile avere paura….forse hai ragione ma la mia testa si rifiuta di accettarlo…paura di che…mezza squadra e’ in prestito….e quell’altra mezza proprio per rimanere dovrebbe tirare fuori i coglio ni…..
Ti ripeto vedo questi gio catori e mi sento preso per le mele
i 2 precedenti allenatori ci hanno capito poco ma questo è in confusione totale. Basta vedere l accozzaglia di giocatori che ha fatto oggi. siamo d’accordo che il materiale è scarsissimo ma avete visto quanti assenti aveva oggi il Padova? Eppure ci hanno messo sotto. Per me,ritiro e squadra in mano all allenatore della primavera ,tanto andare male si perde
ma che cambi allenatore a 8 partite dalla fine!o prendi un vecchio marpione di categoria che fa fare cose semplicissime e incide sulla testa altrimenti ti potevi tenere l’amiantino.
come si fa a vincere con entella e avellino lo sa solo i dio,le altre 2 sono tabu’,solo il miracolo di san deretano ci puo’ aiutare!
Diciamolo senza girarci intorno: la retrocessione in serie C dell’Empoli FC non è una disgrazia improvvisa. È il conto, salato, di anni di errori messi sotto il tappeto.
Negli ultimi campionati si è vissuto alla giornata, sperando sempre che “qualcuno si inventasse qualcosa”. A volte è successo con la Roma Niang. Ma il calcio non funziona così.
Progetto tecnico fragile: cambi di allenatori, idee mai consolidate, identità di gioco evaporata.
Mercato miope e avaro: troppe scommesse, pochi giocatori pronti davvero a reggere la categoria. Vendere bene è stato un merito storico, ma qui si è venduto senza ricostruire.
Gestione senza visione: si è navigato a vista, senza un piano chiaro su cosa dovesse diventare l’Empoli nei prossimi 3–5 anni.
Mentalità: quando inizi ogni stagione per “salvarti e basta”, prima o poi perdi anche quella battaglia.
Il risultato? Una squadra che entra in campo già con la paura addosso, senza leadership e senza una direzione riconoscibile. E la Serie C, in questo senso, non è una sorpresa: è una conseguenza.
La cosa più preoccupante non è la retrocessione in sé — può capitare — ma l’assenza di segnali di correzione negli anni. Gli stessi errori, ripetuti con una precisione quasi scientifica.
Ora però c’è un punto chiave: la Serie C può essere un disastro… oppure un reset totale.
Se l’Empoli continuerà con la stessa logica, rischia di restarci a lungo.
Se invece farà autocritica vera — dirigenza, struttura sportiva, scouting, identità — allora può diventare l’occasione per rifondarsi seriamente.
In breve: non è stata sfortuna. È stata gestione. E quella, purtroppo, presenta sempre il conto.
Serie C
Esattamente così.
Chi ci teneva veramente faceva presente mentre eravamo in serie A che questa totale assenza di programmazione sportiva ci avrebbe presentato il conto.
Poi invece c’erano i “veri tifosi”, quelli delle patenti di tifo che hanno fatto il male dell empoli sempre pronti a negare l’evidenza attaccando chi ci provava a far aprire gli occhi.
Ho controllato e forse hai ragione, oltretutto la Reggiana di Bisoli sta vincendo 2-0 con la Carrarese
Guardate i risultati con Ghion e Yepes so va sempre in svantaggio a centrocampo dove sanno che perdano palla con una spallata, che non hanno progressione né con palla al piede o senza … così regaliamo il centrocampo con Magnino in calo il problema si amplifica il doppio , ora che anche il terzo allenatore li fa giocare…
Senza che abbia visto l’intero campionato lo Staff doveva almeno avvertire ma sembra li faccino a posta!
infortunio di Yepes e se cominciato a Vincere, rientrato solito problema , poi Ghion e se incominciato a fare risultato , tornato li hanno rimessi insieme …
così e da masochisti..
Ghion , Yepes, Elia in campo contemporaneamente e un disastro annunciato !
Sembra che il loro obbiettivo e retrocedere
passando bene , per me non c’è dubbio…
qui non conta l’allenatore basta faccia giocare certi giocatori…
ma i sostenitori dei trent’anni di a e b indo sono stasera x me se si retrocede si rischia anche il fallimento .
Una considerazione, ovvero, il calcio semplice: stop, passaggio, tiro.
Ecco, quando vedo che questi tre fondamentali sono calpestati dall’80% della rosa, mi chiedo: che speranze possiamo avere?…
Ma la contestazione c’è stata?
si, ma una buffonata….. e sono andati ad applaudire…..
non è vero c’è stata tantissima gente e una contestazione durissima. giocatori terrorizzati facevano pena !!
Se non saremo in grado di vincere con Entella e Avellino sarà giusto retrocedere….
io spero solo che almeno in questa situazione la proprietà si faccia sentire e si faccia vedere inc..nera con i giocatori