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Abbiamo visto che Bianchi esiste e non è male
Abbiamo visto che Curto può benissimo fare il terzino
Abbiamo visto che da ora in poi i corner sono di Edo
Sono d’accordo su Bianchi ma Curto terzino non si può vedere. Non dimentichiamo che abbiamo giocato con 3 squadre del ns livello o forse anche sotto. Metti Curto terzino a Venezia o anche a Genova e vedi come l’esterno avversario lo beve.
abbiamo visto che – almeno per 2 settimane – i Gufi se ne stanno a cuccia 😂
Buon lunedì a tutti i tifosi Azzurri.
Vittoria (con punteggio perentorio) contro il Pescara che è un vero toccasana per il morale della truppa… meno male che è arrivata perchè dopo le vittorie di Entella e Samp di ieri sera, se non avessimo vinto, saremmo stati risucchiati nel gruppone (MN, PD, Samp, Entella) al quint’ultimo posto.
Il cammino verso la salvezza è ancora irto d’insidie… auguriamo ci che la bella vittoria di ieri sia di slancio per affrontare le prossime partite.
Zitto, zitto… Caserta ha messo in saccoccia 5 punti in una settimana… fortuna? Carattere? Credo un pò di tutto, ma contano solo i punti da qui alla fine