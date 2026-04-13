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Certo che Popov, come ci ha tenuto a galla ad inizio campionato, ieri ha fatto di tutto per non farci andare in vantaggio. Prestazione vergognosa da parte della squadra, ma se non butti dentro certe occasioni… Tra l’altro un filmato dove non si vede Popov sbagliare un goal da un metro dalla porta, chi l’ha messo insieme sto filmato… Mago Zurlì?
Vero, Popov ieri ha cannato due occasioni incredibili e ormai è dimostrato che se la nostra squadra non la butta dentro, perde la partita.
La nostra ultima partita senza subire gol risale a Empoli – Modena 0-0 del 31 gennaio.
Subiamo gol da dodici partite consecutive e da due partite abbiamo pure smesso di segnare.
Difesa a 3 o difesa a 4, quest’Empoli non riesce a trovare un minimo equilibrio.
Come puoi pretendere che Popov possa fare il miracolo…. lo hai proposto ad inizio, poi lo hai dimenticato, per poi fargli fare qualche spezzone alla fine…. sono i vari Nasti, Fila impresentabili…. e un centrocampo da far ridere…. ma du pedate nel cuxo a questi debosciati?
Vogliamo poi parlare di Lovato, Candela e Moruzzi?!?
Ah beh… Moruzzi ha fatto un “assist perfetto” per tirare in porta, peccato che lo abbia fatto a Bortoluzzi…
Però in compenso fa degli stop a 5 metri che finiscono sempre sui piedi degli avversari…
Le statuine del presepe in difesa 🤦
Ragazzi domenica non solo va vinta perché in caso di Play out sarà proprio ENTELLA la nostra avversaria …
Una volta – prima di scegliere i giocatori – ci si informava sul loro spessore umano prima di tutto. Prima ancora delle caratteristiche tecniche. Uno come Obaretin, tanto per dirne uno, non sarebbe mai venuto a Empoli….
Vero, quando facevano mercato Vitale e Carli e non i procuratori.
Io invece sono convinto se davano continuità a Popov dopo l’infortunio, sicuramente avrebbe fatto meglio di Nasti.
E poi non era facile colpire al volo in quel modo.
Popov..non lo comprerà nessuno..giocatore di poco spessore dispiace è giovane..ma con poco avvenire..se in serie minori..un appunto per il signor Caserta se vuole la nostra fine continui a fare giocare Ghion e Yepes..a centrocampo.. continui e non mettere Saporiti..
Per me sei proprio fuori strada. Risentiamoci tra qualche anno e vediamo che carriera avrà fatto Popov.
Sembrano che le frasi ad effetto contrario funzionino meglio lo sai che un vorrei che tu abbia ragione !
Continui pure a fare giocare Ghion e Yepes insieme magari aggiungi Elia… almeno so fa una bella frittata sa una fame boia!
tutti uguali i gol presi,a bari catanzaro spezia palermo molti su mischie in area……ni capo e ci hanno i rumore degli aerei,