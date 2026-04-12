Vediamo le immagini salienti della gara che la nostra Primavera ha vinto 4-0 a Salerno. Una vittoria che, sarebbe bastato anche il pari per questo, ci promuove matematicamente nel campionato di “Primavera 1” con ben quattro turni di anticipo.

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Redazione PianetaEmpoli

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