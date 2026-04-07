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Dopo un inizio promettente, ci siamo spenti piano piano come una candela 🕯️
Manca la grinta: da ora in poi Curto sempre dentro al posto di Candela e Indragoli sempre dentro al posto di Moruzzi.
Ma non è un terzino sinistro Indragoli 🤦
O un c’è Obaretin?
Obaretin?!?! Pellamordiddio
primi 15 minuti brillamti?a parte il autopalo hanno tirato un sacco di volte in porta la samp,noi non pervenuti vergognatevi squadra di pappemolli!