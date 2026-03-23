Come facciamo abitualmente quando arriviamo alla sosta del campionato, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i numeri statistici dell’Empoli, ovviamente aggiornati al momento attuale. Partiamo dalla classifica: dopo 32 giornate di campionato, l’Empoli si trova in solitaria al dodicesimo posto con 36 punti. Un bottino arrivato grazie a 8 vittorie e 12 pareggi, ai quali si aggiungono anche 12 sconfitte. Sono 43 i gol segnati dagli azzurri, mentre 47 sono quelli subiti. Per quanto riguarda la disciplina, l’Empoli ha collezionato 73 cartellini gialli, con l’aggravio di 5 cartellini rossi complessivi. Passando ai dati di gioco, i tiri effettuati sono stati in totale 393, mentre la precisione dei passaggi si attesta al 79%. Sono 707 i cross effettuati, dato che vede gli azzurri tra le squadre più prolifiche in questo fondamentale, con il solo Modena ad averne fatti di più. Al contrario, l’Empoli è una squadra che va poco in fuorigioco: 42 gli offside fischiati, con soltanto tre squadre che hanno fatto meglio sotto questo aspetto. Abbiamo inoltre calciato 155 corner.

Guardando invece ai singoli, partiamo dai gol segnati: il capocannoniere è Stiven Shpendi con 13 reti, seguito, a distanza, da Popov con 5. Per quanto riguarda gli assist, il miglior dato è quello di Salvatore Elia, che ne ha serviti 9. Alle sue spalle troviamo Rares Ilie con 4. In questa classifica,a 4 assist, ci sarebbe anche Magnino, anche se parte dei suoi cross vincenti sono arrivati con un’altra maglia. Altro dato interessante è quello dei dribbling riusciti: anche in questo caso in testa troviamo Salvatore Elia con 29, seguito da Sisi con 21. Tornando ai dati disciplinari, il giocatore più ammonito è Gerard Yepes con 8 cartellini gialli. Per quanto riguarda invece le espulsioni, sono cinque i giocatori che hanno ricevuto un rosso: Elia, Obaretin, Lovato, Guarino e Popov. Shpendi è anche il giocatore che ha effettuato più tiri complessivi, ben 61. Al secondo posto troviamo Edoardo Saporiti con 31. Sempre Shpendi guida anche la classifica dei falli commessi, con 57, seguito da Matteo Lovato con 38. Per quanto riguarda invece i falli subiti, in testa c’è Salvatore Elia con 57, seguito proprio da Shpendi con 52.

Sul fronte dei cross riusciti, il migliore è ancora Salvatore Elia con 34, seguito da Brando Moruzzi con 23. Il giocatore che ha intercettato più palloni è Matteo Lovato con 29, seguito da Obaretin a quota 25. Guardando infine ai duelli, il primato spetta a Gabriele Guarino con 173 vinti, seguito da Salvatore Elia con 140. Al contrario, il giocatore che ne ha persi di più è Stiven Shpendi con 180, seguito da Matteo Lovato con 114. Chiudiamo con un dato legato alle rotazioni: il giocatore più utilizzato a gara in corso è Popov, entrato dalla panchina in 13 occasioni. Va da se che Fulignati è il giocatore più presente con tutti i 2970 minuti di campionato, tra i giocatori di movimento primeggia Guarino con 2537 minuti e poi Obaretin con 2430′.