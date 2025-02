Quella di domani sarà la secondo volta per gli azzurri a Torino contro la Juve in una gara di Coppa Italia. L’ultimo ed unico precedente risale alla stagione sportiva 2007/08. Era l’ottavo di finale di quella specifica edizione della Coppa Italia, si giocava in gare di andata e ritorno ed a Torino si giocò il ritorno. Si veniva dal successo azzurro al Castellani per 2-1 con gol di Pozzi ed Abate per noi, e poi Iaquinta ad accorciare le distanze nei minuti finali. Al “Delle Alpi” purtroppo fini male per l’Empoli, con una sconfitta clamorosa per 5-3. Gara pirotecnica quella di Torino. Dopo 12’ minuti i bianconeri si trovavano già avanti di due, ribaltando quindi il risultato dell’andata. Al 33’ però Antonini andò a segnare, ristabilendo la parità generale ma al 46’ del primo tempo arrivò addirittura il gol di Pozzi per rimetterci avanti. A quel punto la Juve ne avrebbe dovuti segnare due, visto che i gol in trasferta valevano doppio. Al 50’ ancora Iaquinta andò in gol per la Juve, ma Pozzi trovò l’ennesimo allungo portandoci sul 3-3 ma avanti in senso complessivo. Gara che sembrava in discesa per i nostri, ma purtroppo arrivarono i due gol della Juve (Iaquinta ancora e Del Piero) che purtroppo ci estromisero dalla competizione.