Campionato Primavera 2

20a giornata

 

Bari – EMPOLI

Sabato 21 febbraio   – ore 14.30

A Bari – Stadio Palmiotta

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Ternana Sabato 21 febbraio 14.30
Avellino Perugia Domenica 22 febbraio 14.30
Catanzaro Spezia Sabato 21 febbraio 14.3
Cosenza Benevento Sabato 21 febbraio 11.30
Crotone Salernitana Sabato 21 febbraio 11.00
Monopoli Pisa Sabato 21 febbraio 15.00
Palermo Pescara Sabato 21 febbraio 12.30

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata

EMPOLI – Palermo

Domenica 22 febbraio –  ore 14.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata

EMPOLI – Palermo

Domenica 22 febbraio –  ore 12.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

