Campionato Primavera 2
20a giornata
Bari – EMPOLI
Sabato 21 febbraio – ore 14.30
A Bari – Stadio Palmiotta
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Ternana
|Sabato 21 febbraio
|14.30
|Avellino
|–
|Perugia
|Domenica 22 febbraio
|14.30
|Catanzaro
|–
|Spezia
|Sabato 21 febbraio
|14.3
|Cosenza
|–
|Benevento
|Sabato 21 febbraio
|11.30
|Crotone
|–
|Salernitana
|Sabato 21 febbraio
|11.00
|Monopoli
|–
|Pisa
|Sabato 21 febbraio
|15.00
|Palermo
|–
|Pescara
|Sabato 21 febbraio
|12.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Palermo
Domenica 22 febbraio – ore 14.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Palermo
Domenica 22 febbraio – ore 12.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
Bari Empoli 0-2: Monaco e Orlandi