 Campionato Primavera 2

25a giornata

 

Perugia- EMPOLI

Sabato 4 aprile   – ore 12.30

A Perugia – Antistadio “Renato Curi”

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Cosenza Sabato 4 aprile    15.00
Benevento Salernitana Sabato 4 aprile 12.00
Catanzaro Bari Sabato 4 aprile    15.00
Monopoli Crotone Sabato 4 aprile    15.00
Palermo Ternana GIOCATA il 2 aprile 1 – 0
Pescara Spezia Sabato 4 aprile    11.00
Pisa Ascoli GIOCATA il 2 aprile 3 – 2

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di sosta

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di sosta

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di sosta

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Fabrizio Fioravanti

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