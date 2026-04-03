Campionato Primavera 2
25a giornata
Perugia- EMPOLI
Sabato 4 aprile – ore 12.30
A Perugia – Antistadio “Renato Curi”
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Cosenza
|Sabato 4 aprile
|15.00
|Benevento
|–
|Salernitana
|Sabato 4 aprile
|12.00
|Catanzaro
|–
|Bari
|Sabato 4 aprile
|15.00
|Monopoli
|–
|Crotone
|Sabato 4 aprile
|15.00
|Palermo
|–
|Ternana
|GIOCATA il 2 aprile
|1 – 0
|Pescara
|–
|Spezia
|Sabato 4 aprile
|11.00
|Pisa
|–
|Ascoli
|GIOCATA il 2 aprile
|3 – 2
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di sosta
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di sosta
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di sosta