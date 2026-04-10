Campionato Primavera 2
26a giornata
Salernitana – EMPOLI
Sabato 11 aprile – ore 15.00
A Giffoni Valle Piana (SA) – Campo Sportivo “G. Troisi”
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Avellino
|Sabato 11 aprile
|11.30
|Bari
|–
|Cosenza
|Sabato 11 aprile
|15.00
|Crotone
|–
|Pescara
|Sabato 11 aprile
|11.00
|Monopoli
|–
|Palermo
|Sabato 11 aprile
|15.00
|Pisa
|–
|Catanzaro
|Sabato 11 aprile
|15.00
|Spezia
|–
|Perugia
|Sabato 11 aprile
|15.00
|Ternana
|–
|Benevento
|Sabato 11 aprile
|11.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 24a Giornata
EMPOLI – Bari
Domenica 12 aprile – ore 11.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Avellino – EMPOLI
Domenica 12 aprile – ore 12.30
A Venticano (AV) – “William Vincenzo Russo”
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Avellino – EMPOLI
Domenica 12 aprile – ore 10.30
A Venticano (AV) – “William Vincenzo Russo”