Campionato Primavera 2

26a giornata

 

Salernitana – EMPOLI

Sabato 11 aprile – ore 15.00

A Giffoni Valle Piana (SA) – Campo Sportivo “G. Troisi”

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Avellino Sabato 11 aprile 11.30
Bari Cosenza Sabato 11 aprile 15.00
Crotone Pescara Sabato 11 aprile 11.00
Monopoli Palermo Sabato 11 aprile 15.00
Pisa Catanzaro Sabato 11 aprile 15.00
Spezia Perugia Sabato 11 aprile 15.00
Ternana Benevento Sabato 11 aprile 11.30

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 24a Giornata

EMPOLI – Bari

Domenica 12 aprile –  ore 11.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Avellino – EMPOLI

Domenica 12 aprile –  ore 12.30

A Venticano (AV) – “William Vincenzo Russo”

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Avellino – EMPOLI

Domenica 12 aprile –  ore 10.30

A Venticano (AV) – “William Vincenzo Russo”

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Fabrizio Fioravanti

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