Campionato Primavera 2
Risultati 26a giornata
Salernitana – EMPOLI 0 – 4
Gol: 72′ Monaco – 60′ Perin- 72’ Monaco – 85′ Blini
|Ascoli
|–
|Avellino
|1
|2
|28′ Zanni (AV), 56′ rig. De Michele (AV), 63′ rig. Finotti (AS).
|Bari
|–
|Cosenza
|2
|2
|10′ Barbagallo (C) – 16′ Curatelo (C) – 90+1′ Polito (B) – 90+5′ Stoyanov (B)
|Crotone
|–
|Pescara
|2
|3
|12’ Troiano (C) – 22’ Vrenna (C) – 30’ Valori (P) – 61’ Rossi (P) – 73’ Guaragna (P)
|Monopoli
|–
|Palermo
|1
|1
|Anghileri 35′ (P) – Morrone 53′ (M)
|Pisa
|–
|Catanzaro
|2
|1
|51’ rig. Bettazzi (P) – 70’ Gioka (C) – 85’ Mokano (P
|Spezia
|–
|Perugia
|1
|3
|5′ Ferrazza (S) – 34′ Dottori (P) – 37′ Barberini (P) – 60′ Dodde (P)
|Ternana
|–
|Benevento
|2
|1
|45’+1 Vaccaro (T) – 58′ Vaccaro (T) – 81′ rig. Giugliano (B)
Classifica dopo la 26a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|26
|62
|19
|5
|2
|61
|16
|Perugia
|26
|46
|13
|7
|6
|39
|22
|Avellino
|26
|46
|12
|10
|4
|50
|33
|Spezia
|26
|45
|14
|3
|9
|52
|35
|Pescara
|26
|45
|13
|6
|7
|40
|27
|Pisa
|26
|42
|11
|9
|6
|49
|35
|Catanzaro
|26
|40
|12
|4
|10
|33
|30
|Ternana
|26
|40
|11
|7
|8
|46
|45
|Benevento
|26
|35
|10
|5
|11
|36
|44
|Ascoli
|26
|33
|8
|9
|9
|40
|39
|Monopoli
|26
|32
|9
|5
|12
|34
|45
|Bari
|26
|28
|7
|7
|12
|33
|35
|Palermo
|26
|23
|4
|11
|11
|26
|37
|Cosenza
|26
|21
|5
|6
|15
|26
|58
|Salernitana
|26
|20
|5
|5
|16
|22
|54
|Crotone
|26
|12
|1
|9
|16
|17
|47
L’EMPOLI si è aggiudicata la vittoria del Campionato con 4 giornate di anticipo.
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 24a Giornata
EMPOLI – Bari 5 – 0
Gol: 9’ Perillo – 43’ Silvestri – 58’ rig. Perillo – 68’ Pucci – 79’ Isidori
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Avellino – EMPOLI 3 – 2
Gol: 21’ Marini (E) – 40’ Lodi (E) – 57’ aut. Gaudino (A) – 68’ Sorrentino (A) – 83’ Cirino (A)
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Avellino – EMPOLI 0 – 4
Gol: 39’ e 40’ Chico – 53’ Menicagli – 79’ Kri Bi Koffi