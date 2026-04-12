Campionato Primavera 2

Risultati 26a giornata

 

Salernitana – EMPOLI      0 – 4                         

Gol: 72′ Monaco – 60′ Perin- 72’ Monaco – 85′ Blini

 

Ascoli Avellino 1 2
28′ Zanni (AV), 56′ rig. De Michele (AV), 63′ rig. Finotti (AS).
Bari Cosenza 2 2
10′ Barbagallo (C) – 16′ Curatelo (C) – 90+1′ Polito (B) – 90+5′ Stoyanov (B)
Crotone Pescara 2 3
12’ Troiano (C) – 22’ Vrenna (C) – 30’ Valori (P) – 61’ Rossi (P) – 73’ Guaragna (P)

 
Monopoli Palermo 1 1
Anghileri 35′ (P) – Morrone 53′ (M)
Pisa Catanzaro 2 1
51’ rig. Bettazzi (P) – 70’ Gioka (C) – 85’ Mokano (P
Spezia Perugia 1 3
5′ Ferrazza (S) – 34′ Dottori (P) – 37′ Barberini (P) – 60′ Dodde (P)

 
Ternana Benevento 2 1
45’+1 Vaccaro (T) – 58′ Vaccaro (T) – 81′ rig. Giugliano (B)

 

Classifica dopo la 26a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 26 62 19 5 2 61 16
Perugia 26 46 13 7 6 39 22
Avellino 26 46 12 10 4 50 33
Spezia 26 45 14 3 9 52 35
Pescara 26 45 13 6 7 40 27
Pisa 26 42 11 9 6 49 35
Catanzaro 26 40 12 4 10 33 30
Ternana 26 40 11 7 8 46 45
Benevento 26 35 10 5 11 36 44
Ascoli 26 33 8 9 9 40 39
Monopoli 26 32 9 5 12 34 45
Bari 26 28 7 7 12 33 35
Palermo 26 23 4 11 11 26 37
Cosenza 26 21 5 6 15 26 58
Salernitana 26 20 5 5 16 22 54
Crotone 26 12 1 9 16 17 47

 

L’EMPOLI si è aggiudicata la vittoria del Campionato con 4 giornate di anticipo.

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 24a Giornata

EMPOLI – Bari          5 – 0

Gol: 9’ Perillo – 43’ Silvestri – 58’ rig. Perillo – 68’ Pucci – 79’ Isidori

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Avellino – EMPOLI            3 – 2

Gol: 21’ Marini (E) – 40’ Lodi (E)57’ aut. Gaudino (A) – 68’ Sorrentino (A) – 83’ Cirino (A)

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Avellino – EMPOLI            0 – 4

Gol: 39’ e 40’ Chico – 53’ Menicagli – 79’ Kri Bi Koffi

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Fabrizio Fioravanti

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