Campionato Primavera 2

Risultati 25a giornata

 

Perugia – EMPOLI      0 – 2                                                 

Gol: 38′ Monaco – 43′ Campaniello

 

Avellino Cosenza 4 0
11′ De Michele – 31′ Spadoni – 70′ Spadoni – 77′ Vaccà
Benevento Salernitana 3 0
48′ Giugliano – 77′ Del Gaudio – 90’+1 Cerbone
Catanzaro Bari 3 1
35′ Alonso Campagna (B) – 70’ Pierluigi (C) – 86’ De Luca (C) – 95’+5 Samaritani (C)
Monopoli Crotone 2 1
Cosentino 49′ – Diugevic 77′ – Positano 90′
Palermo Ternana 1 0
72’ Anghileri
Pescara Spezia 1 1
74′ Amato (S) – 84′ Cardilli (P)
Pisa Ascoli 3 2
3′ aut. Zagari (P) – 26′ Tosi (P) – 36′ Finotti (A) – 37′ Tosi (P) – 51′ aut. Luppichini (A)

 

 Classifica dopo la 24a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 25 59 18 5 2 57 16
Spezia 25 45 14 3 8 51 32
Perugia 25 43 12 7 6 36 21
Avellino 25 43 11 10 4 48 32
Pescara 25 42 12 6 7 37 25
Catanzaro 25 40 12 4 9 32 28
Pisa 25 39 10 9 6 47 34
Ternana 25 37 10 7 8 44 44
Benevento 25 35 10 5 10 35 42
Ascoli 25 33 8 9 8 39 37
Monopoli 25 31 9 4 12 33 44
Bari 25 27 7 6 12 31 33
Palermo 25 22 4 10 11 25 36
Cosenza 25 20 5 5 15 24 56
Salernitana 25 20 5 5 15 22 50
Crotone 25 12 1 9 15 15 44

 

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di sosta

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di sosta

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di sosta

Articolo precedenteSamp-Empoli: le probabili formazioni
Articolo successivoTV | Il pregara di mister Caserta
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here