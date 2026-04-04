Campionato Primavera 2
Risultati 25a giornata
Perugia – EMPOLI 0 – 2
Gol: 38′ Monaco – 43′ Campaniello
|Avellino
|–
|Cosenza
|4
|0
|11′ De Michele – 31′ Spadoni – 70′ Spadoni – 77′ Vaccà
|Benevento
|–
|Salernitana
|3
|0
|48′ Giugliano – 77′ Del Gaudio – 90’+1 Cerbone
|Catanzaro
|–
|Bari
|3
|1
|35′ Alonso Campagna (B) – 70’ Pierluigi (C) – 86’ De Luca (C) – 95’+5 Samaritani (C)
|Monopoli
|–
|Crotone
|2
|1
|Cosentino 49′ – Diugevic 77′ – Positano 90′
|Palermo
|–
|Ternana
|1
|0
|72’ Anghileri
|Pescara
|–
|Spezia
|1
|1
|74′ Amato (S) – 84′ Cardilli (P)
|Pisa
|–
|Ascoli
|3
|2
|3′ aut. Zagari (P) – 26′ Tosi (P) – 36′ Finotti (A) – 37′ Tosi (P) – 51′ aut. Luppichini (A)
Classifica dopo la 24a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|25
|59
|18
|5
|2
|57
|16
|Spezia
|25
|45
|14
|3
|8
|51
|32
|Perugia
|25
|43
|12
|7
|6
|36
|21
|Avellino
|25
|43
|11
|10
|4
|48
|32
|Pescara
|25
|42
|12
|6
|7
|37
|25
|Catanzaro
|25
|40
|12
|4
|9
|32
|28
|Pisa
|25
|39
|10
|9
|6
|47
|34
|Ternana
|25
|37
|10
|7
|8
|44
|44
|Benevento
|25
|35
|10
|5
|10
|35
|42
|Ascoli
|25
|33
|8
|9
|8
|39
|37
|Monopoli
|25
|31
|9
|4
|12
|33
|44
|Bari
|25
|27
|7
|6
|12
|31
|33
|Palermo
|25
|22
|4
|10
|11
|25
|36
|Cosenza
|25
|20
|5
|5
|15
|24
|56
|Salernitana
|25
|20
|5
|5
|15
|22
|50
|Crotone
|25
|12
|1
|9
|15
|15
|44
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di sosta
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di sosta
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di sosta