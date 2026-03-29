Il calciatore offensivo dell’Empoli, Edoardo Saportiti, ha parlato sulle colonne locali de “La Nazione”:

Quanto è stata importante la vittoria contro il Pescara prima della sosta?

Sicuramente ci ha dato tanto morale per affrontare al meglio questo periodo, oltre a portarci entusiasmo. Come si dice, vincere aiuta a vincere. Ci ha permesso di arrivare alla sosta con più serenità e di lavorare meglio con il mister, che comunque è arrivato da poco.

Dopo i due gol decisivi contro Mantova e Spezia sono arrivati anche due assist. Stai vivendo il tuo miglior momento?

A livello realizzativo sì, sicuramente. Però la cosa più importante è che tutto questo abbia portato punti importanti alla squadra. Adesso è fondamentale muovere la classifica e, sotto questo aspetto, è un bel momento.

Il campionato di Serie B è come te lo eri immaginato?

Sì, esattamente così. È un campionato tosto, in cui ogni partita è difficile, indipendentemente dall’avversario. E sarà così fino alla fine.

Visti gli ultimi gol segnati, quanto possono diventare importanti le palle inattive in questa corsa salvezza?

In queste categorie fanno davvero tanto. Dovremo essere bravi a sfruttarle, perché il mister ci dice sempre che sono fondamentali in Serie B. Sta a noi cercare di valorizzare al massimo queste situazioni.

Dove ti trovi meglio tra mezzala, trequartista o esterno offensivo?

Come ruolo, probabilmente, il trequartista. Però mi adatto sempre alle esigenze del mister e della squadra. Cerco di mettermi a completa disposizione e dare il massimo ovunque mi venga chiesto di giocare.

L’arrivo di Fabio Caserta ha portato diverse novità tattiche. Come procede l’adattamento?

Ha portato entusiasmo e le sue idee. Noi ci siamo messi subito a sua disposizione e stiamo lavorando giorno dopo giorno per cercare di fare il meglio possibile tutti insieme, con l’obiettivo di raggiungere il nostro traguardo.

Come avete vissuto nello spogliatoio i due cambi di allenatore e quello del direttore sportivo?

Abbiamo fatto tutti un mea culpa. È giusto assumerci le nostre responsabilità. Adesso però dobbiamo guardare avanti e dare tutto per arrivare all’obiettivo.

Alla ripresa del campionato vi attendono Sampdoria e Padova, entrambe in trasferta. Altri due scontri diretti importanti.

Sì, sono due partite fondamentali per questo finale di stagione. Dovremo prepararci al meglio, come abbiamo sempre fatto, e affrontarle nel modo giusto.