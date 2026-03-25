Dopo due giornate di riposo, riprenderà quest’oggi, mercoledì 25 marzo, il lavoro degli azzurri. Per l’Empoli si apre una fase molto importante, perché nel prossimo fine settimana il campionato osserverà la sosta per le nazionali. Questo rappresenta quindi un tempo prezioso per mister Fabio Caserta, arrivato ormai da circa due settimane, per poter lavorare con maggiore calma e iniziare a trasmettere in maniera più specifica i propri dettami tattici, dopo una prima fase in cui ha dovuto soprattutto gestire la squadra a causa dei tanti impegni ravvicinati.

Un periodo che sarà fondamentale per preparare al meglio la fase finale del campionato, nella quale restano sei partite da giocare: quattro in trasferta e due al Castellani. Già alla ripresa, nel giorno di Pasquetta, ci sarà una sfida di grande importanza contro la Sampdoria a Marassi, una gara che si inserisce pienamente nella lotta salvezza e che dovrà servire a dare continuità ai risultati recenti, in particolare ai due pareggi e, soprattutto, alla vittoria ottenuta contro il Pescara, con l’obiettivo di iniziare ad allontanarsi in maniera più concreta dalle zone calde della classifica. Nel corso dei prossimi giorni capiremo quali potranno essere le eventuali variazioni tattiche e di formazione che il tecnico calabrese vorrà apportare. È però evidente che si andrà avanti con quello che è stato il principale cambiamento introdotto dal suo arrivo, ovvero il passaggio al sistema difensivo a quattro. Per la gara contro la Samp non sarà disponibile Duccio Degli Innocenti, fermato da squalifica. Per il resto, la situazione dell’infermeria appare piuttosto positiva: l’unico indisponibile resta il lungo degente Pellegri, mentre Salvatore Elia dovrebbe rientrare regolarmente nel corso di queste due settimane. È invece già tornato a disposizione Ghion, che contro i blucerchiati potrebbe anche ritrovare una maglia da titolare.

Come detto, le prossime saranno giornate di lavoro molto importanti da sfruttare al massimo, anche se non mancheranno alcune assenze dovute alle convocazioni in nazionale. Per quanto riguarda l’Empoli, per una parte di questo periodo mancheranno infatti Popov, Guarino, Moruzzi e Ceesay.