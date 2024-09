Quella degli azzurri è stata indubbiamente un’ottima partenza in questa quarta stagione consecutiva di serie A. Lo dicono le prestazioni, lo dice soprattutto la classifica. Va da sa che alla terza giornata di campionato, quello che è l’attuale rendimento di ogni squadra, va preso con le molle, ma i punti son punti e nessuno gli toglie. Cinque quelli fatti dall’Empoli targato Roberto D’Aversa, frutto di due pareggi e della straordinaria e storica vittoria di Roma.

Guardando all’ultimo ciclo nel massimo campionato, quindi le precedenti tre stagioni, questa è la miglior performance iniziale. Nella stagione 2021-22, con Andreazzoli, furono tre i punti portati a casa dopo le prime tre gare. Due i punti fatti con Zanetti in avvio del campionato 2022-23, mentre quella dello scorso anno fu una partenza tragica con tre sconfitte (sarebbero arrivate anche la quarta e la quinta d fila). Ovviamente questo non rappresenta il miglior avvio di sempre in serie A. Nella stagione 2006/07 furono fatti gli stessi punti, ma soprattutto al primo anno di A (anche se la vittoria valeva due punti) l’Empoli fece due vittorie con quindi i 6 punti di oggi.