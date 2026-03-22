I PRECEDENTI: VANTAGGIO AZZURRO – Diciannove i precedenti in Toscana fra le due squadre: 9 successi empolesi (ultimo 2-1 nella coppa Italia 2019/20), 8 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2020/21) e 4 vittorie abruzzesi (ultima 2-1 nella serie B 2019/20).

DUE CENTENARI IN CASA AZZURRA – 100 in serie B, sola regular season, per Marco Curto che ha debuttato in categoria il 14 agosto 2022, Brescia-Sudtirol 2-0. Brescia, Como, Cesena, Sampdoria ed Empoli le maglie da lui fin qui indossate. 100 in B, sempre sola regular season, anche per Antonio Candela, il cui esordio risale al 5 ottobre 2019, Trapani-Juve Stabia 1-2. Trapani, Venezia, Spezia ed Empoli le casacche indossate.

LA CRISI DELL’EMPOLI – Azzurri senza successi dal 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena, nei seguenti 12 incontri si contano 6 pareggi e 6 sconfitte per i toscani.

RETI DI SUBENTRANTI OPPOSTE DI SCENA AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Di fronte gli opposti per reti di subentranti: l’Empoli ne ha siglate finora 14, subendone solo 3 da quelli avversari, il Pescara ne ha incassate 11, come il Padova.

100° ITALIANA PER GRAVILLON – Andrew Gravillon alla gara 100 con club italiani, di cui finora 9 gettoni di serie A, 87 di B e 3 di coppa Italia con le casacche di Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, Torino. Debutto 24 settembre 2017, Crotone-Benevento 2-0 di serie A.

LA STRISCIA POSITIVA ABRUZZESE – Pescara imbattuto da 5 giornate con score di 3 successi e 2 pareggi e porta chiusa oramai da 270’: ultima rete subita da Raimondo al 90’ di Frosinone-Pescara 2-2 del 4 marzo scorso.

LA FRAGILITÀ DIFENSIVA BIANCAZZURRA E I MOMENTI NO DELLE GARE DEGLI ABRUZZESI – Pescara peggior difesa della serie B 2025/26 con 54 gol al passivo. 28 gol su 54 totali subiti dal Pescara in due precise fasi di gara: 14 dal 46’ al 60’ ed altrettante 14 nei 15’ finali di gioco, inclusi recuperi.

I RIGORI BIANCAZZURRI – Pescara ancora senza rigori in favore dopo 31 turni della B 2025/26 e squadra che ne subisce di più (9).

I PUNTI GETTATI AL VENTO NELLE RIPRESE DAL PESCARA 2025/26 – Biancazzurri spreconi nelle riprese: 7 punti persi dagli abruzzesi rispetto ai risultati ottenuti al 45’ in 31 giornate.

LE SFIDE TECNICHE: PRIMA VOLTA TRA CASERTA E GORGONE – Tra Fabio Caserta e Giorgio Gorgone confronto tecnico inedito.

CINQUE GLI EX DELLA GARA – Sono cinque gli ex calciatori della sfida tra Pescara e Empoli, due negli abruzzesi, tre in maglia azzurra. Partendo dagli ex azzurri, Gaston Brugman ha vestito la maglia dell’Empoli da febbraio 2011 a giugno 2012, collezionando 21 presenze e 2 reti; Davide Merola conta invece 6 presenze e 2 reti con l’Empoli da settembre 2019 a settembre 2020. Venendo gli ex Pescara, Gasparini ha vestito la maglia abruzzese da gennaio a giugno 2024 senza però giocare gare ufficiali; per Moruzzi due stagioni, dal 2023 al 2025, con 59 presenze ed 1 rete mentre Romagnoli ha giocato 37 partite da luglio 2011 a gennaio 2013.

DIRIGE RAPUANO, I NUMERI CON EMPOLI E PESCARA – Antonio Rapuano di Rimini dirige Empoli-Pescara. Per lui in B 117 gettoni con score di 47 vittorie interne, 37 pareggi e 33 successi esterni, 28 rigori assegnati e 32 espulsioni decretate. In stagione cadetta 2025/26 conta 8 gare, 2 vittorie in casa, 4 fuori e 2 pareggi. L’Empoli vanta 4 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte su 12 incroci; il Pescara 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con ultimo incrocio nel dicembre 2020 in B, Vicenza vittorioso 3-2 all’ “Adriatico”.

Empoli Fc