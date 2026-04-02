Prosegue il lavoro degli azzurri in vista dell’importante e non semplice sfida che si giocherà lunedì prossimo a Marassi contro la Sampdoria. Ricordiamo che le due squadre sono divise da appena due punti in classifica, con l’Empoli avanti, e che la gara si inserisce pienamente nel contesto della lotta salvezza. Dopo la trasferta di Genova, resteranno soltanto cinque partite da giocare fino al termine del campionato.
Mister Fabio Caserta sta portando avanti il proprio lavoro mantenendo fedele l’assetto con la difesa a quattro, principale novità introdotta dal suo arrivo. Dalla metà campo in su, invece, si stanno provando diverse soluzioni, con l’obiettivo di mischiare le carte e tenere tutti i calciatori coinvolti, anche sperimentandoli in ruoli differenti. La sensazione è che si possa rivedere il 4-3-1-2 già proposto contro il Pescara, con Edoardo Saporiti alle spalle delle due punte. Una maglia da titolare sembra destinata a Steven Shpendi, mentre per l’altro posto in attacco resta aperto un ballottaggio a tre. Per quanto riguarda Salvatore Elia, il giocatore continua a lavorare a parte e, almeno al momento, appare difficile ipotizzarne un impiego dal primo minuto. Resta quindi da capire chi potrà sostituirlo nel ruolo di mezzala sinistra, considerando anche l’assenza di Duccio Degli Innocenti per squalifica. Tra le opzioni, Nicolas Haas potrebbe essere un serio candidato per una maglia da titolare, ma non è da escludere nemmeno una soluzione con Ghion inserito nel trio di centrocampo, con Yepes eventualmente spostato sul centro-sinistra. Da segnalare inoltre che nella giornata odierna faranno rientro tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nelle scorse settimane.
La squadra continuerà ad allenarsi fino alla rifinitura di domenica, dopodiché partirà alla volta della Liguria per affrontare una gara che rappresenta uno snodo cruciale in questo finale di stagione.
Quindi dal tuo articolo si capirebbe che se anche Elia fosse disponibile sarebbe 4312 con Elia terzo centrocampista? Rimarrei molto sorpreso.
I giocatori, ognuno nel suo ruolo per favore.
Con Elia sarà 4231,senza Elia 4312, ovvio…
la difesa a 4 dà più garanzie ed è giusto farla, ma c’è un problema enorme evidenziato nelle partite giocate con questo modulo… Guarino e Lovato centrali non riescono a seguire l uomo mai, basta vedere che ogni volta che il Pescara lanciava sopra, Di Nardo con un taglio semplice era libero di ricevere la palla tutto solo, quindi, o dite a quei due che il difensore che vede il taglio chiama il compagno o lo segue lui facendo scalare l altro oppure prepariamoci a soffrire ogni volta che trovi un attaccante che va’ sulla profondità
hai ragione ottima analisi.speriamo bene.
vero quello che hai detto. La difesa a 4 permette ad Elia di non fare tutta la fascia o di giocare più sul centro col 4312. E’ ovvio che c’è il rovescio della medaglia. Hai un centrale in meno in difesa, e lì (visto anche le ns continue difficoltà con errori individuali anche pacchiani) essere in 2 invece che in 3 può creati altri problemi nelle verticalizzazioni centrali. Hai dall’alytra parte un uomo in più in avanti, quindi subirai qualche gol in più ma si presume che ne farai anche di più. Infatti in 3 gare con Caserta, nonostante siano state 3 avversari alla portata hai subito 5 gol, ma ne hai fatti anche 7. Col 532 difendi forse un tantino meglio ma col 4312 e o 433 attacchi con un uomo in più. Bisogna segnare diversi gol.
Quello è perché i difensori non sono delle cime (neanche Lovato), non è una questione tattica.
Con un difensore in più è lampante che copri meglio. Poi visto quello che abbiamo in difesa è meglio puntare ad avere un uomo in più in avanti. Tanto è vero che anni fa i primi tecnici a giocare a 3 (e che lo hanno fatto praticamente x sempre) erano quelli difensivisti ( Iachini, Bisoli, Nicola, Castori) Quindi che la difesa a 5 difenda meglio è ovvio, però nel nostro caso visto che non ha inciso è meglio cambiare e giocare a 4 per sfruttare l’attacco.
Per me non è lampante, è solo un’idea che aumentando i difensori difendi meglio e prendi meno gol.
Poi per fare la difesa a 3 servono giocatori specifici piuttosto che a 4.
Con Elia ci si salva, senza Elia si retrocede
Detto in parole povere ma…sono sostanzialmente d’accordo.
Non dobbiamo fare l’errore dello scorso anno .
Elia va rischiato con lui in campo e’ un altro Empoli ci so salva
Lo scorso anno siamo retrocessi perché abbiamo rischiato giocatori che non avevano recuperato….
Ditelo ad ENRICO, secondo lui non si vince con Elia in campo 🤦🤣
Al momento nel girone di ritorno non s’è vinto con lui e siamo a 6 partite dalla fine …
vediamo quante se ne vince ,per me gioca chi è in forma se no si fa la fine della nazionale …
Certo non è per colpa di Elia…ci si aggiorna
Fulignati
Candela Lovato Curto Moruzzi
Magnino Ghion Haas
Saporiti Shpendi Elia
marassi bolgia con 250000 spettatori,x fisso e non si fa male nessuno!