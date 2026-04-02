Prosegue il lavoro degli azzurri in vista dell’importante e non semplice sfida che si giocherà lunedì prossimo a Marassi contro la Sampdoria. Ricordiamo che le due squadre sono divise da appena due punti in classifica, con l’Empoli avanti, e che la gara si inserisce pienamente nel contesto della lotta salvezza. Dopo la trasferta di Genova, resteranno soltanto cinque partite da giocare fino al termine del campionato.

Mister Fabio Caserta sta portando avanti il proprio lavoro mantenendo fedele l’assetto con la difesa a quattro, principale novità introdotta dal suo arrivo. Dalla metà campo in su, invece, si stanno provando diverse soluzioni, con l’obiettivo di mischiare le carte e tenere tutti i calciatori coinvolti, anche sperimentandoli in ruoli differenti. La sensazione è che si possa rivedere il 4-3-1-2 già proposto contro il Pescara, con Edoardo Saporiti alle spalle delle due punte. Una maglia da titolare sembra destinata a Steven Shpendi, mentre per l’altro posto in attacco resta aperto un ballottaggio a tre. Per quanto riguarda Salvatore Elia, il giocatore continua a lavorare a parte e, almeno al momento, appare difficile ipotizzarne un impiego dal primo minuto. Resta quindi da capire chi potrà sostituirlo nel ruolo di mezzala sinistra, considerando anche l’assenza di Duccio Degli Innocenti per squalifica. Tra le opzioni, Nicolas Haas potrebbe essere un serio candidato per una maglia da titolare, ma non è da escludere nemmeno una soluzione con Ghion inserito nel trio di centrocampo, con Yepes eventualmente spostato sul centro-sinistra. Da segnalare inoltre che nella giornata odierna faranno rientro tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nelle scorse settimane.

La squadra continuerà ad allenarsi fino alla rifinitura di domenica, dopodiché partirà alla volta della Liguria per affrontare una gara che rappresenta uno snodo cruciale in questo finale di stagione.