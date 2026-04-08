All’indomani della sconfitta di Genova è ripreso, come detto, immediatamente il lavoro degli azzurri. Non c’è tempo da perdere: lo sguardo è già rivolto al prossimo match, in programma domenica alle ore 15 a Padova. Si tratta di un’altra sfida che si inserisce pienamente nella lotta salvezza, con il Padova alle spalle dell’Empoli e pronto, come già visto con la Sampdoria, a provare il sorpasso. Gli azzurri dovranno affrontare questa gara con il vero spirito di una finale, una partita che potrebbe iniziare a segnare in maniera importante il destino della stagione. Una sconfitta porterebbe a una situazione estremamente delicata, oltre che clamorosa. Per questo, a Padova, senza troppi giri di parole, vincere è obbligatorio.

Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, è ancora presto per definire con precisione le idee tattiche di mister Caserta in vista della sfida contro i biancoscudati. Possiamo però partire dalle condizioni dei singoli: i tre calciatori non al meglio, ovvero Elia, Degli Innocenti e Romagnoli, hanno lavorato a parte. L’attenzione è rivolta soprattutto all’ex centrocampista dello Spezia, perché il recupero di Elia, senza togliere nulla agli altri, potrebbe davvero fare la differenza in questo momento della stagione. Dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci stravolgimenti, anche se proprio la presenza di Elia potrebbe portare a qualche variazione nella disposizione dalla metà campo in su. La linea difensiva a quattro dovrebbe essere confermata, mentre davanti si potrebbe ipotizzare un assetto con due mediani e tre giocatori alle spalle della punta. In difesa non è da escludere un cambio sugli esterni, con Ebuehi a destra e il possibile ritorno di Obaretin sulla corsia sinistra. Sarà comunque il lavoro settimanale a fornire indicazioni più precise sull’evoluzione delle scelte.

La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura prevista per sabato.