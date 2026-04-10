Prosegue il lavoro degli azzurri in vista del match di domenica contro il Padova, una gara che ormai abbiamo etichettato come fondamentale per il finale di stagione. La sfida dell’Euganeo potrà infatti dire molto su come l’Empoli vivrà le ultime giornate. Non sarà ancora la partita dei verdetti, né da una parte né dall’altra, ma è evidente che in palio ci sia una boccata d’ossigeno importante, contrapposta al rischio di ritrovarsi per la prima volta in stagione con la testa completamente sott’acqua. Nel frattempo si stanno moltiplicando gli appelli affinché il popolo azzurro sia presente in gran numero per sostenere una squadra che continua a palesare difficoltà, ma che con la spinta giusta potrebbe trovare quelle motivazioni capaci di fare la differenza in una gara come quella di domenica. Sfida che si giocherà ancora una volta in un ambiente tutt’altro che semplice: lo stadio Euganeo si sta vestendo a festa. La vendita dei biglietti procede spedita e, come noto, verrà inaugurata la Curva Sud, destinata a diventare la nuova casa del tifo biancoscudato.

Passando al campo, va segnalato che Salvatore Elia sta continuando a lavorare a parte. A questo punto diventa difficile immaginare l’ex Spezia tra gli undici titolari che scenderanno in campo contro il Padova. La speranza resta quella di recuperarlo almeno per la panchina, così da poterlo eventualmente utilizzare a gara in corso. L’eventuale assenza di Elia, che comunque non è ancora certa, potrebbe portare a riconsiderare il 4-3-1-2 come sistema di gioco. Mister Caserta sta provando diverse soluzioni, anche mescolando gli interpreti. Se dovesse essere confermato questo modulo, è probabile un cambio in attacco accanto a Shpendi: difficile rivedere Nasti dal primo minuto, con uno tra Popov e Fila candidato a una maglia da titolare. Anche in difesa si valutano possibili novità sugli esterni: Obaretin è in ballottaggio con Moruzzi sulla sinistra, mentre a destra Candela potrebbe lasciare il posto a uno tra Ebuehi e Curto. Arrivano segnali più positivi invece per Degli Innocenti, che, al pari di Romagnoli, ha ripreso a lavorare in gruppo. Resta da capire se potrà essere subito inserito nel terzetto di centrocampo, che potrebbe comunque ricalcare quello visto a Marassi. Qualora venisse confermato il trequartista alle spalle delle punte, il ruolo potrebbe essere nuovamente affidato a Edoardo Saporiti.

Saranno comunque gli ultimi allenamenti a sciogliere i dubbi definitivi. La squadra si allenerà ancora oggi e domani, con due sedute che, come di consueto, si svolgeranno a porte chiuse.