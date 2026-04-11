Seconda trasferta consecutiva per gli azzurri, seconda sfida salvezza in questo finale di stagione. L’Empoli è atteso a Padova per una gara nella quale c’è l’obbligo di far punti, possibilmente tre. Tra l’altro, all’Euganeo domani, si sfidano le due peggiori del girone di ritorno. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 4-3-1-2, in virtù anche di un Elia che non partirà titolare. Rispetto alla sfida di Genova potrebbero cambiare alcuni interpreti, a partire dall’attacco dove Popov dovrebbe affiancare Shpendi. Saporiti sarà ancora il trequarti a supporto. Cambiamenti possibili anche in difesa, soprattutto sui terzini dove Ebuehi ed Obaretin (Moruzzi resta favorito) si candidano per giocare dal primo minuto. In mezzo torna a disposizione Degli Innocenti ma difficilmente dovrebbe partire titolare. Tanti ballottaggi in mezzo con diverse possibilità, la certezza dovrebbe essere Magnino poi si potrebbe anche valutare uno tra Haas ed Ignacchiti o, riproporre fedelmente quello visto in partenza a Genova.

Gli indisponibili sono: Pellegri

Mister Caserta sa che a Padova troveremo un ambiente difficile ma si aspetta una grande partita con la consapevolezza che siamo noi gli artifici del nostro destino.

In casa Padova si dovrebbe andare con il 3-4-2-1 come modulo. Ballottaggio tra Di Mariano e Di Maggio sulla trequarti per far coppia con Varas alle spalle di Bortolussi. Davanti al portiere Sorrentino agiranno Faedo, Sgarbi e Perrotta. In mezzo, vista l’assenza di Harder, agirà Varas. Gli altri indisponibili sono Gomez, Lasagna, Buonaiuto e Barreca.

Il tecnico Breda vuole entusiasmo dai suoi e fa leva sulla nuova curva e l’affluenza importante che ci sarà domani.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Varas, Capelli; Varas, Di Mariano; Bortolussi.

4-3-1-2: Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Ghion, Yepes; Saporiti; Shpendi, Popov