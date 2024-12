Il Coni premierà l’Empoli Football Club con il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano, per l’attività svolta e per le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita.

Nella giornata di domani, lunedì 16 dicembre alle ore 11 la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma ospiterà la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo con la partecipazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il Segretario Generale, Carlo Mornati, il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, Juri Stara, Presidenti federali, tecnici e dirigenti del movimento.

I protagonisti dello strepitoso 2024 azzurro, le medaglie d’oro dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo, i grandi tecnici, le società sportive e le personalità che si sono distinte nel corso dell’anno: tutti attesi per una giornata unica che sarà una vera e propria festa dello sport trasmessa anche quest’anno in diretta su Rai 2 dalle ore 11.00.

Empoli Fc