Sono teoricamente ancora sei le squadre coinvolte nella bagarre per evitare la retrocessione in B a due giornate dalla fine ma, come sempre, c’è chi è inserito nel gruppo più per questioni aritmetiche che logiche. Infatti Cagliari e Verona con 33 punti sono a un passo dalla salvezza mancando a entrambe un solo punto per la matematica. Un po’ più complicata la situazione del Parma con 32 punti che dovrà affrontare il Napoli in piena lotta per lo scudetto e all’ultima giornata l’Atalanta già matematicamente qualificata alla prossima Champions. La vera sfida si annuncia tra Venezia, Lecce e Empoli divise da un solo punto.

Da non escludere la possibilità di ricorrere allo spareggio. Questa condizione potrebbe, infatti, verificarsi nel caso in cui due squadre al 17esimo e 18esimo posto dovessero arrivare a campionato finito a pari punti.

Ecco le gare delle ultime due giornate:

Cagliari 14esimo in classifica (33 punti)

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Napoli-Cagliari

Hellas Verona 15esimo in classifica (33 punti)

37esima giornata: Hellas Verona-Como

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona

Parma 16esimo in classifica (32 punti)

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Atalanta-Parma

Venezia 17esimo in classifica (29 punti)

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Venezia-Juventus

Lecce 18esimo in classifica (28 punti)

37esima giornata: Lecce-Torino

38esima giornata: Lazio-Lecce

Empoli 19esimo in classifica (28 punti)

37esima giornata: Monza-Empoli

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona