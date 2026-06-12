Ringraziamo per la collaborazione all’articolo il match analyst Fabio Maniscalco

Ad oggi, e con tutte le cautele che il momento impone, Pietro De Giorgio e Marco Turati rappresentano i due nomi più caldi per la panchina dell’Empoli 2026/27. Due profili giovani, emergenti e con percorsi differenti, ma accomunati da alcuni principi che sembrano sposarsi bene con quella che storicamente è stata l’identità del club azzurro. Entrambi appartengono alla nuova generazione di allenatori. Tecnici giovani, ambiziosi, con idee moderne e con una forte predisposizione al lavoro sul campo. Nessuno dei due è legato ad un calcio attendista o conservativo. Al contrario, sia De Giorgio che Turati cercano di costruire squadre che abbiano il coraggio di giocare, di proporre e di prendere l’iniziativa. Una filosofia che, almeno sulla carta, si sposa perfettamente con la tradizione tecnica dell’Empoli. Le differenze emergono quando si entra nel dettaglio.

Pietro De Giorgio, protagonista dell’ottimo percorso alla guida del Potenza, è un allenatore che sembra avere come principale qualità la capacità di adattamento. Le sue squadre partono da un’organizzazione ben precisa ma raramente danno l’impressione di essere ingabbiate dentro un unico sistema di gioco. Il 4-3-3 è stato spesso il punto di riferimento, ma nel corso delle partite e della stagione non sono mancati cambiamenti e soluzioni differenti. La sensazione è quella di un tecnico che osserva molto le caratteristiche dei propri giocatori e costruisce il vestito tattico intorno alla rosa che ha a disposizione. Le sue squadre amano sviluppare il gioco sulle corsie esterne, cercano intensità nella pressione e provano a recuperare il pallone in zone avanzate del campo. Allo stesso tempo, però, mostrano una certa elasticità nelle letture difensive, sapendo alternare momenti di aggressione alta ad altri di maggiore compattezza. Marco Turati presenta invece caratteristiche in parte diverse. Dopo l’esperienza maturata nello staff di Vincenzo Italiano tra Spezia e Fiorentina e il successivo percorso da primo allenatore culminato con il lavoro svolto a Siracusa, il tecnico lombardo sembra portare con sé principi molto definiti. Le sue squadre ricercano una costruzione ragionata dal basso, mantengono grande attenzione alle distanze tra i reparti e provano ad esercitare una pressione costante una volta perso il pallone. Il modulo di riferimento è spesso il 4-2-3-1, sistema che garantisce equilibrio ma che allo stesso tempo consente di avere tanti uomini coinvolti nella fase offensiva. Se De Giorgio dà l’impressione di essere un allenatore che adatta il sistema ai giocatori, Turati appare maggiormente orientato a trasmettere ai giocatori una precisa identità di squadra.

In altre parole, il primo sembra partire dagli interpreti per arrivare al gioco; il secondo dal gioco per valorizzare gli interpreti. Naturalmente si tratta di sfumature, perché entrambi condividono principi molto simili: pressione, intensità, ricerca del possesso, valorizzazione dei giovani e coraggio nelle scelte. Per questo motivo, al di là delle differenze, il confronto tra i due diventa particolarmente interessante. Da una parte c’è De Giorgio, allenatore che ha saputo conquistare credibilità attraverso una crescita costante e risultati importanti. Dall’altra Turati, tecnico emergente che porta con sé una scuola calcistica moderna e riconoscibile. Due candidati in parte diversi, due percorsi differenti, ma una caratteristica comune che probabilmente piace molto a Monteboro: l’idea di costruire un Empoli che giochi a calcio e che abbia un’identità precisa. E forse è proprio questo il motivo per cui, oggi, i loro nomi continuano ad essere quelli più caldi per raccogliere l’eredità di Fabio Caserta.