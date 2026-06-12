Non c’è soltanto Stiven Shpendi nei pensieri del Padova. Il club biancoscudato starebbe infatti lavorando con decisione anche per arrivare a Simone Lovato, uno dei protagonisti più apprezzati della passata stagione in maglia azzurra. A differenza della situazione che riguarda l’attaccante albanese, in questo caso l’Empoli osserva semplicemente da spettatore. Lovato, infatti, non è un calciatore di proprietà azzurra ma della Salernitana, società con la quale il Padova avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Il difensore si è rivelato uno degli elementi più continui e affidabili dell’ultima stagione azzurra, guadagnandosi spesso anche la fascia di capitano e diventando un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Prestazioni che, inevitabilmente, hanno attirato l’attenzione di diversi club. Sul giocatore si registrano da tempo anche gli interessamenti di Modena e Cremonese, ma nelle ultime ore il Padova sembra aver guadagnato terreno nella corsa al difensore. Dalla città veneta arrivano infatti segnali di un interesse concreto e di una trattativa che starebbe entrando nel vivo. Naturalmente il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una sensazione appare piuttosto chiara: Simone Lovato lo ritroveremo con ogni probabilità anche nella prossima stagione. Soltanto che, questa volta, sarà da avversario dell’Empoli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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