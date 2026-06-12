Non c’è soltanto Stiven Shpendi nei pensieri del Padova. Il club biancoscudato starebbe infatti lavorando con decisione anche per arrivare a Simone Lovato, uno dei protagonisti più apprezzati della passata stagione in maglia azzurra. A differenza della situazione che riguarda l’attaccante albanese, in questo caso l’Empoli osserva semplicemente da spettatore. Lovato, infatti, non è un calciatore di proprietà azzurra ma della Salernitana, società con la quale il Padova avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Il difensore si è rivelato uno degli elementi più continui e affidabili dell’ultima stagione azzurra, guadagnandosi spesso anche la fascia di capitano e diventando un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Prestazioni che, inevitabilmente, hanno attirato l’attenzione di diversi club. Sul giocatore si registrano da tempo anche gli interessamenti di Modena e Cremonese, ma nelle ultime ore il Padova sembra aver guadagnato terreno nella corsa al difensore. Dalla città veneta arrivano infatti segnali di un interesse concreto e di una trattativa che starebbe entrando nel vivo. Naturalmente il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una sensazione appare piuttosto chiara: Simone Lovato lo ritroveremo con ogni probabilità anche nella prossima stagione. Soltanto che, questa volta, sarà da avversario dell’Empoli.