Lo avevamo inserito anche noi nel novero dei possibili candidati per la panchina azzurra, perché alcune indiscrezioni raccontavano di come il suo nome fosse finito sul tavolo delle valutazioni della dirigenza empolese in vista della prossima stagione. Adesso, però, possiamo tranquillamente depennare Gabriele Cioffi dall’ipotetico toto allenatore legato all’Empoli. L’ex tecnico di Verona e Udinese, infatti, è in queste ore in fase avanzata di definizione del proprio accordo con la Carrarese e sarà con ogni probabilità lui a guidare la formazione apuana nel prossimo campionato. Cioffi è stato individuato dal club gialloblù come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Calabro, allenatore destinato invece a sedersi sulla panchina del Padova nella stagione 2026-2027.

Una situazione che, di fatto, toglie un nome dalla lista dei possibili candidati accostati all’Empoli nelle ultime settimane. Va comunque ricordato che, almeno stando a quanto filtra da Monteboro, ed anche da noi ribadito, non era Cioffi il piano “A” per la prossima panchina azzurra. Per questo motivo, quello di Cioffi era un nome da considerare più come una valutazione o un profilo monitorato che come una vera e propria trattativa. Il futuro dell’allenatore fiorentino sarà a Carrara e sarà uno dei nostri avversari nel prossimo campionato di serie B