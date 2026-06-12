Il nome di Stiven Shpendi continua a catalizzare attenzioni importanti sul mercato. Secondo quanto riportato dai sempre attenti colleghi di Sky Sport, e trovando riscontri anche dalla stampa locale veneta, il Padova avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante azzurro. Una notizia che, ad una prima lettura, potrebbe sorprendere. I biancoscudati arrivano infatti da una stagione conclusa con la salvezza, ma l’avvento della nuova proprietà ha portato entusiasmo, ambizioni e la volontà dichiarata di costruire una squadra in grado di recitare un ruolo da protagonista. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella e provare a guardare verso traguardi ben più importanti.
Come già evidenziato nelle scorse settimane, i primi club a muoversi concretamente sulle tracce di Shpendi sono stati il Frosinone, fresco di promozione in Serie A, e il Palermo, società che dispone di risorse rilevanti e che punta senza mezzi termini a conquistare il salto di categoria. In questo scenario si inserisce adesso anche il Padova, una candidatura che appare tutt’altro che fantasiosa. Da quanto raccolto, il club veneto avrebbe già chiesto informazioni sull’attaccante. Un interesse reale che trova conferme da più parti e che merita attenzione. È evidente che eventuali sviluppi dipenderanno da molti fattori: dalla proposta che verrà eventualmente presentata all’Empoli fino alle valutazioni e alle ambizioni dello stesso calciatore.
Una cosa però sembra abbastanza chiara: il Padova sta provando seriamente a capire i margini dell’operazione. E quella relativa a Shpendi resta una delle situazioni più calde dell’estate azzurra. L’attaccante rappresenta probabilmente uno dei patrimoni tecnici ed economici più importanti presenti oggi a Monteboro e, al netto delle evoluzioni societarie che potrebbero interessare il club nelle prossime settimane, la sensazione è che il suo futuro possa essere lontano da Empoli. Per questo motivo, ogni movimento attorno al suo nome è destinato ad essere seguito con particolare attenzione.
Deunasega che finaccia…pur di vendere e per di più l’unico che andrebbe trattenuto, ci si cala le braghe con il Padova, IL PADOVA…Quanti DJ sono previsti per l’anno prossimo?
Che i soldi richiesti, spero tanti,arrivino dal Padova o dal Manchester a me non frega niente!!!
l’importante è che arrivino!!!
Ma ti arrivano con bonifico o Paypal?
Che il Padova si candida per avere il giocatore è quasi assurdo dopo che di mezzo ci sono alcuni club di A.
Se, se ne andrà credo per un club di A o per il Palermo
Io in serie B non lo venderei
Mamma mia…. che tristezza vivere con il cappello in mano a raccogliere le elemosine….
Ma il padova è in…?
si è capito che Shpendi purtroppo sarà ceduto ma perchè darlo proprio al Padova- rinforzando così una diretta concorrente- e non ad una squadra di serie A o ad una di B destinata a lottare per la promozione?
il Padova non è una bs diretta concorrente. Lotterà x andare in a
S, vabbè. Tutti “alzano l’asticella” e vogliono andare in A. Vuol dire che la prossima serie A sarà a 30 squadre. Poi i “benefattori” scappano e le loro squadre ripartono dai dilettanti, lasciando parecchie macerie.
cuoreazzurro non ho detto che ci va in A ma che ci vogliono provare. Il che vuol dire avere soldi x il cartellino e per un robusto ingaggio x il calciatore.
il Padova ha cambiato proprietà e ha ambizioni di promozione
Io non penso proprio lo vendano in B!
Diteci i termini ultimi per rifare l’abbonamento perchè io quest’anno, a differenza di sempre, aspetterò l’ultimo giorno meno un secondo a farlo.
Io lo faccio il primo giorno
viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Scusate ma dal vostro articolo si percepisce un tono della trattativa, mentre da altri due che ho trovato, su tuttomercatoweb e su mediagol, entrambi, riportando skysport, riferiscono di una trattativa che sarebbe in dirittura d’arrivo ( Padova dovrebbe annunciare domani Calabro), Shpendi come Zanon della Carrarese. Qual è il punto?
Si curamente lo vendono è quello con più mercato e ha una ottima plusvalenza, noi forse non abbiamo capito che non siamo più un Empoli tra A e B ma con una speranza di non retrocedere.
Ma che discorsi se il Padova fa l’offerta che piace all’Empoli certo che lo prenderanno , nel calcio non conta più la categoria ma i soldi cosa che a Empoli da come si si sente dire c’è tanto bisogno.
La società non capisce, punta a vendere i giocatori di maggior qualità e prezzo al miglior offerente, a costo di mandarlo anche in una squadra come il Padova, solo per ricevere quattrini. Per poi prendere in prestito gli scarti della C, ma dove si vuole andare? bisogna cambiare.
Si, infatti hanno bisogno di te per insegnargli come si vendono i giocatori. Di sicuro ti chiederanno un consiglio.
Vi ho avvisato quando parlavate del fantomatico 15 giugno con tutta la trattativa per la società ormai in porto che avrebbero venduto shpendi e Guarino al 100%
Non credo che il Padova abbia 6-7 mln da poter spendere per Sphendi.
Occhio alla cessione di baldanzi al Genoa , l’Empoli ha una percentuale sulla futura rivendita
Si dovrebbe essere o il 10% o il 20%, non ricordo precisamente.
sulla plusvalenza, non sull’intero importo
Alcune fonti dicono su tutto l’importo, altre come dici tu. Vedremo.
anno da segnarsi al campionato entro il 16 anno bisogno di quattrini poera a noi
Quale anno?
lo sai non fare l ognorro
Purtroppo la probabile vendita di Shpendi e Popov, vuol dire che devi arrivare a fine mese per l’iscrizione e pagare gli stipendi…. ergo il socio è ancora in alto mare e siamo con le pezze al c….
Non credo! Mi pare che l’Empoli, piaccia o no, opera sempre così da 35 anni.
Se ci fossero stati problemi di questo tipo lo sapremmo.
E invece ti sbaglia… un socio entra, mette i quattrini e pensa di fare un campionato importante e non vendere i giocatori migliori subito, ma domani …. se li vendi subito è che devi sopravvivere…. non sei in A, ma in B…. il parametro cambia e parecchio
Vendono, se vendono, Shpendi e Popov per finanziare il mercato come ha sempre fatto l’Empoli. Non per pagare stipendi di questo mese e l’iscrizione.
Siamo con le pezze al culo condivido, ma secondo me vendono Shpendi o Popov non tutti e due
Considerato che Shpendi è costato circa 3/3,5 ml. non credo si siedano per una trattativa per meno di 7/8 ml….ma a voler essere pessimisti…poi sky e Tuttomercatoweb possono scrivere cosa vogliono…caso mai potrebbero essere richieste di Calabro..ma che ora il Padova abbia già fatto trattative e sia in dirittura d’arrivo prima ancora che l’allenatore firmi….bè mi pare un pò fantascienza …devono scrivere qualcosa ..come P.E. che diceva di Cioffi che non mi piace e meglio cosi, ma non credo che ci sia mai stata una mezza trattativa
Non si ragiona su quanto è costato, ma qual’è il valore a bilancio, se tutto ammortizzaro anche venderlo quanto l’hai pagato, può essere una plusvalenza piena
E’ vero, se tutto ammortizzato è plusvalenza piena, ma sulla plusvalenza paghi il 26 per cento di tasse. Paradossalmente può convenire di più venderlo anche se non è stato totalmente ammortizzato. Stessa liquidità ma meno tasse
il 26% è sulle plusvalenze finanziarie…. se fai una plusvalenza, è un ricavo e fa bilancio…. poi paghi se fai utile…. ma molto spesso le società di calcio chiudono in perdita
Aspettiamo a vedere se succede e se succede a quali cifre. Piu che preoccupante la destinazione sarebbe preoccupante la tempistica.