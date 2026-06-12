Il nome di Stiven Shpendi continua a catalizzare attenzioni importanti sul mercato. Secondo quanto riportato dai sempre attenti colleghi di Sky Sport, e trovando riscontri anche dalla stampa locale veneta, il Padova avrebbe deciso di inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante azzurro. Una notizia che, ad una prima lettura, potrebbe sorprendere. I biancoscudati arrivano infatti da una stagione conclusa con la salvezza, ma l’avvento della nuova proprietà ha portato entusiasmo, ambizioni e la volontà dichiarata di costruire una squadra in grado di recitare un ruolo da protagonista. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella e provare a guardare verso traguardi ben più importanti.

Come già evidenziato nelle scorse settimane, i primi club a muoversi concretamente sulle tracce di Shpendi sono stati il Frosinone, fresco di promozione in Serie A, e il Palermo, società che dispone di risorse rilevanti e che punta senza mezzi termini a conquistare il salto di categoria. In questo scenario si inserisce adesso anche il Padova, una candidatura che appare tutt’altro che fantasiosa. Da quanto raccolto, il club veneto avrebbe già chiesto informazioni sull’attaccante. Un interesse reale che trova conferme da più parti e che merita attenzione. È evidente che eventuali sviluppi dipenderanno da molti fattori: dalla proposta che verrà eventualmente presentata all’Empoli fino alle valutazioni e alle ambizioni dello stesso calciatore.

Una cosa però sembra abbastanza chiara: il Padova sta provando seriamente a capire i margini dell’operazione. E quella relativa a Shpendi resta una delle situazioni più calde dell’estate azzurra. L’attaccante rappresenta probabilmente uno dei patrimoni tecnici ed economici più importanti presenti oggi a Monteboro e, al netto delle evoluzioni societarie che potrebbero interessare il club nelle prossime settimane, la sensazione è che il suo futuro possa essere lontano da Empoli. Per questo motivo, ogni movimento attorno al suo nome è destinato ad essere seguito con particolare attenzione.